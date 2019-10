Suv in uscita nel 2020. Marche e modelli

Nel 2020 vedremo ancora più suv di più marchi e con più modelli. Perché poi è quello che vogliono gli automobilisti. Questa trend si associa a un'altra tendenza ovvero il numero crescente di veicoli che offrono una versione ibrida, una propulsione ibrida plug-in o un motore da 48 volt che sostituisce o migliora il turbocompressore.

E ci sono perfino alcuni produttori, come Hyundai e Honda, che stanno invece continuando a lavorare su celle a combustibile a idrogeno. Pensando a come cambierà il parco auto con l'immissione di nuovi modelli di suv, si pensa che man mano che le auto continueranno a essere più affidabili, gli acquirenti rimarranno più a lungo sulle auto già in proprio possesso.

E cosa accadrà con la diffusione delle auto a guida autonoma? Il tutto senza dimenticare la diffusione di strumenti alternativi all'acquisto ovvero al possesso dell'auto. Le risposte arriveranno comunque con il tempo e le prime già nel 2020 (le date segnalate sono indicative). I migliori suv in uscita nel 2020 sono

Citroen C5-Aircross Plug-in a gennaio 2020

Jeep Renegade Plug-in a gennaio 2020

Opel Grandland X Plug-in a gennaio 2020

Skoda Kamiq a febbraio 2020

Land Rover Defender a marzo 2020

Ford Puma a marzo 2020

Jeep Compass Plug-in a marzo 2020

Nissan Juke a maggio 2020

Peugeot 3008 a maggio 2020

Migliori suv 2020 in uscita

Anche se in realtà esiste il C-Zero EV, ancora in vendita, Citroen C5-Aircross Plug-in 2020 sarà il primo vero ingresso dell'azienda francese nell'elettrificazione, essendo il primo ibrido plug-in del produttore che darò il via a ulteriori progetti a emissioni zero. Si tratta di un suv di medie dimensioni con numerose opzioni di personalizzazione e un equipaggiamento standard di tutto rispetto.

Le versioni plug-in ibride di Jeep Renegade e Jeep Compass 2020, rivelate all'ultima edizione del salone dell'auto di Ginevra, offrono fino a 240 cavalli di potenza combinata dal motore a combustione interna e dal motore elettrico. Grazie a un motore posteriore dedicato che alimenta le ruote posteriori, non è necessario un tradizionale albero di trasmissione.

C'è poco da scoprire su Opel Grandland X Plug-in, suv di medie dimensioni combina un motore a benzina da 1,6 litri a quattro cilindri turbo che eroga 200 CV con due motori elettrici, ciascuno con uno sviluppo di 109 CV. L'unità elettrica montata frontalmente è accoppiato al cambio automatico a otto rapporti, mentre il motore termico è integrato nell'asse posteriore.

Skoda Kamiq è un suv di medie dimensioni e sarà la versione Skoda della Volkswagen T-Cross. Sotto il cofano, si prevede che sia alimentato da un motore a benzina EVO TSI a quattro cilindri da 1,5 litri che produce 130 CV. Questo motore è dotato della tecnologia di disattivazione del cilindro, che aiuta a raggiungere una migliore efficienza del carburante. Le varianti inferiori potrebbero ottenere un'unità turbo-benzina a tre cilindri da 1,0 litri che sviluppa 115 CV.

Verrebbe da dire che Land Rover Defender non lascerà mai conducente e passeggeri in difficoltà. La versione 2020 propone quattro pacchetti di accessori chiamati Explorer, Adventure, Country e Urban, ciascuno dei quali con optional unici: da un argano elettrico a un portapacchi a tutta lunghezza, da una tenda gonfiabile a una tenda sul tetto.

Ford sta continuando la sua offensiva nel campo della motorizzazione alternativa e una tappa fondamentale è rappresenta dall'avvio della produzione del crossover compatto Forda Puma 2020, uno dei suoi nuovi modelli di auto più attesi dell'anno. L'auto, alimentata da un singolo motore abbinato a un sistema ibrido delicato, è il primo veicolo elettrificato a essere prodotto in Romania.

Per la nuova versione di Nissan Juke 2020, la casa automobilistica giapponese ha scelto una nuova piattaforma, ha assegnato all'auto proporzioni più generose e l'ha equipaggiata con così tante tecnologie avanzate da far considerare questa nuova generazione la Nissan più connessa di sempre.

Peugeot 3008 2020 è uno dei modelli più attesi sul mercato perché il costruttore francese ha deciso di entrare ufficialmente e in maniera netta e decisa sul terreno della propulsione ibrida. Ed è pronta anche la versione GT Hybrid4 alimentata da un motore a benzina PureTech da 1,6 litri e due motori elettrici, mentre la release standard fa riferimento a un solo motore elettrico in combinazione con lo stesso motore a benzina.