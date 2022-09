Suzuki Across ibrida Plug-In 2022 commenti e opinioni nuovo Suv

Suzuki Across è il primo risultato della collaborazione tra Toyota e Suzuki. Anche se mette il mostra il badge Suzuki è evidente che siamo davanti a un suv dal corpo muscoloso che ricalca Toyota Rav4.

Ma se c'è un motivo che cattura l'attenzione Across è il propulsore ibrido plug-in che combina un motore a combustione interna da 2,5 litri con due motori elettrici, uno per ogni asse.

Altri aspetti distintivi di questo modello, di dimensioni pari a 463 centimetri di lunghezza, 185 di larghezza e 169 di altezza, sono il design delle ruote, la griglia anteriore più grande e i paraurti anteriore e posteriore sottilmente rivisti.

Ecco quindi che quando si leggono commenti e opinioni su Suzuki Across ibrida plug-in 2022 è inevitabile il richiamo al suv della casa automobilistica giapponese con cui Suzuki ha avviato la partnership.

Ma in fondo si tratta solo di un confronto per specialisti poiché nella fase di scelta di una nuova auto sono altri i parametri presi in considerazione. Vediamo quindi nel dettaglio:

Opinioni Suzuki Across ibrida Plug-In 2022

Suzuki Across ibrida Plug-In 2022, quali commenti

Ad alimentare Suzuki Across ci pensa un impianto ibrida plug-in da 306 CV di potenza complessiva che promette un'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 6 secondi. Sono tre i propulsori elettrici su cui può fare riferimento.

Davanti c'è quello più potente da 182 CV, affiancato da un secondo che fa da alternatore, motorino di avviamento e generatore. Nella parte posteriore è invece presente una unità elettrica da 54 CV, utile per fornire spinta alle ruote posteriori in un sistema di trazione integrale elettronica.

La componente meccanica si completa con il propulsore termico 2,5 a benzina da 185 CV che supporta la carica della batteria a ioni di litio da 18,1 kWh di capacità e fino a 98 chilometri di autonomia ad emissioni zero sui percorsi urbani, 75 chilometri nel ciclo misto.

Insomma, un impianto così articolato a bordo di Suzuki Across ibrida plug-in 2022 sta riscuotendo valutazioni positive, anche alla luce del ridotto impatto sull'ambiente.

Peccato solo che non rientri negli incentivi nazionali per via dell'elevato prezzo di listino rispetto alla soglia fissata dal governo.

Gli interni delle auto Suzuki, per quanto ergonomicamente ben pensati, non sono mai stati un punto di forza.

Succede anche con Suzuki Across in cui è presente una buona dose di plastica, ma il costruttore giapponese promette tappezzeria e accenti di qualità ben realizzati in tutto il veicolo, nonché imbottitura morbida sul cruscotto e sulle porte.

Di conseguenza chi va alla ricerca del massimo comfort a bordo non trova le migliori risposte. In sintesi, la scheda tecnica di Suzuki Across ibrida plug-in 2022 aiuta a farsi un'idea più completa su questo modello:

Dimensioni: lunghezza 4.635 mm; larghezza 1.855 mm; altezza 1.690 mm; passo 2.690 mm

Peso: 32.015 kg (in ordine di marcia)

Capienza bagagliaio: 3490/1.604 litri

Motore: quattro cilindri a benzina aspirato 16 valvole; 2.487 cmc; potenza massima 185 CV (136 kW); potenza motore elettrico anteriore 182 CV (134 kW); potenza motore elettrico posteriore 54 CV (40 kW); potenza combinata 306 CV (225 kW)

Accelerazione: da 0 a 100 chilometri orari in 6 secondi

Trasmissione: rotismo epicicloidale, trazione integrale elettrica

Emissioni: 22 grammi per chilometro di anidride carbonica secondo il ciclo WLTP

Prezzo: 58.900 euro

A proposito di commenti, secondo AlVolante, il pollice è all'insù per comfort, sistema ibrido e spazio. Sul prima versante fa notare che si viaggia bene ovvero che le imperfezioni della strada e i rumori sono ben filtrati.

Sul secondo che è stato progettato per consumare poco e in modalità elettrica sembra poter garantire parecchia strada. Per quanto riguarda lo spazio di Suzuki Across ibrida plug-in 2022, il noto mensile sottolinea come sia tanto sia per i passeggeri e sia per i bagagli.