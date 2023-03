Tante e nuove city car di marche alternative sempre più acquistate sfidano Fiat, Dacia, Hyundai e Kia

Accanto ai tradizionali e rassicuranti modelli di city car a firma Fiat, Dacia, Hyundai e Kia, ci sono numerose altre case automobilistiche che si stanno facendo largo con una serie di veicoli per la città che si rivelano strategici per qualità e prezzo:

City car di marche alternative sempre più convincenti

Le certezze di Fiat, Dacia, Hyundai e Kia

Suzuki Swift si basa sulla piattaforma esistente, ma aggiornata per ospitare motori a benzina, ibridi e turbo. Grazie alla tecnologia ibrida, la nuova city car offre una maggiore efficienza energetica e una riduzione delle emissioni di anidride carbonica. L'aggiunta del motore turbo aumenta la potenza e migliora le prestazioni, garantendo un'esperienza di guida più dinamica.

La vettura è equipaggiata con un'ampia gamma di funzionalità di sicurezza attiva e passiva, tra cui airbag, sistema di frenata automatica d'emergenza, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici e assistenza al mantenimento della corsia. Il prezzo di partenza per la nuova Suzuki Swift è di circa 20.000 euro.

Byd Seagull si caratterizza per le sue dimensioni compatte che lo rendono altamente manovrabile in spazi ristretti. La lunghezza è di 3.780 mm, la larghezza è di 1.715 mm e l'altezza è di 1.540 mm, con un passo di 2.500 mm. La city car è equipaggiata con ruote da 15 o 16 pollici. Gli elementi estetici, come i fari a Led, il singolo tergicristallo anteriore, le maniglie delle porte integrate e lo spoiler sul tetto, caratterizzano il design della vettura.

Il motore elettrico da 55 kW fornisce la potenza alla Byd Seagull, consentendo alla city car di raggiungere una velocità massima di 130 chilometri orari. La batteria al litio-fosfato-ferro da 30,7 kWh, prodotta da FinDreams, garantisce un'autonomia adeguata all'utilizzo in città. Il prezzo si aggira attorno ai 12.000 euro.

Mitsubishi Space Star è una city car con un'ampia area dedicata ai passeggeri, ma con limitate opzioni per i bagagli. Le finiture dell'abitacolo non sono di alta qualità e la posizione di guida non è molto confortevole, ma il sistema multimediale è di buona qualità.

Grazie alle sue dimensioni compatte e al raggio di svolta, è ideale per la guida urbana, nonostante uno sterzo poco preciso. La Space Star offre consumi ridotti per via dell'efficienza del motore e delle tecnologie di riduzione delle emissioni. Il prezzo di partenza è di circa 16.000 euro.

La city car Dr 1.0 EV presenta dimensioni compatte, con una larghezza di 167 cm, un'altezza di 155 cm e un passo di 215 cm, risultando manovrabile e adatta per essere parcheggiato in spazi limitati. Nonostante le sue tre porte, offre un bagagliaio di 110 litri, che può essere ampliato fino a 630 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Grazie alla sua struttura compatta, Dr 1.0 EV è ideale per l'utilizzo in città. L'aspetto di DR 1.0 EV presenta una silhouette dinamica, con linee semplici e decise, che richiamano la Chery eQ1 di base, da cui deriva in gran parte. All'interno dell'abitacolo, DR 1.0 EV offre un'esperienza tecnologica moderna. Con gli incentivi disponibili, il prezzo finale della vettura si aggira tra i 18 e i 19.000 euro.

La nuova Fiat Panda rappresenta un investimento importante per la casa automobilistica italiana, che cerca di posizionarsi sul mercato in modo ancora più competitivo, garantendo un'esperienza di guida sicura e confortevole. Il prezzo di partenza di circa 14.000 euro per la nuova Fiat Panda sarà in linea con gli standard attuali, ma potrebbe essere leggermente superiore rispetto al costo attuale per favore l'introduzione di funzionalità avanzate di assistenza alla guida e di connettività, che mirano a migliorare la sicurezza e il comfort durante la guida.

In particolare, la nuova Fiat Panda potrebbe essere dotata di sistemi di assistenza alla guida come il riconoscimento dei segnali stradali, l'avviso di uscita dalla corsia e l'assistenza alla frenata di emergenza.

Dacia Sandero Stepway ha subito un restyling che include una nuova calandra adornata dal nuovo logo, che le conferisce un aspetto moderno. Poiché la base tecnica del veicolo è quella della Jogger, si presume che anche quest'ultima possa beneficiare del nuovo motore ibrido da 140 CV.

Il nuovo motore potrebbe essere disponibile a partire dal 2024, il che darà un ulteriore impulso alle vendite del modello dopo il lancio delle rinnovate Renault Clio e Peugeot 208. La Dacia Sandero Stepway è disponibile al prezzo di circa 21.000 euro.

Hyundai i10 2023 è stata oggetto di un restyling nella parte anteriore, caratterizzata dall'introduzione di un nuovo paraurti e una griglia allargata in nero con nuovi Led Drl a forma di tre frecce e prese laterali integrate su entrambe le estremità. La city car giapponese presenta un nuovo set di cerchi in lega da 15 pollici. Nella parte posteriore, sono state introdotte nuove luci posteriori a Led collegate da una barra luminosa.

All'interno dell'abitacolo, l'assetto è rimasto invariato, ma sono stati adottati nuovi rivestimenti grigi per i sedili, un volante rivestito in pelle, una nuova illuminazione e un allestimento in metallo all'interno delle maniglie delle porte. Inoltre, sono state integrate funzionalità tecnologiche come un touchscreen da 8,0 pollici con Android Auto e Apple CarPlay. Venduta a circa 15-16.000 euro.

Kia Picanto 2023 è stata sottoposta a significative revisioni che comprendono l'adozione di nuovi fari verticali, un paraurti anteriore ridisegnato e cerchi in lega leggera inediti. La parte posteriore della vettura è stata rivista con un nuovo paraurti e gruppi ottici posteriori.

I nuovi fari offrono una maggiore luminosità e una migliore visibilità notturna, mentre i cerchi in lega leggera possono migliorare l'efficienza del carburante grazie alla riduzione del peso del veicolo. Da circa 14.000 euro.