Tempi di consegna reali aggiornati auto Fiat, Dacia, Lancia, Renault, Peugeot e altre marche

Una significativa riduzione della capacità di produzione dei semiconduttori sta portando a varie interruzioni della fornitura in molti settori in tutto il mondo. E quello delle auto è tra quelli che sta maggiormente subendo la situazione con tempi di consegna allungati. La crescente domanda di strumenti di lavoro elettronici e di dispositivi elettronici di intrattenimento da un lato, e la ripresa dei mercati automobilistici dall'altro, hanno da inizio anno provocato problemi di fornitura e consegna per l'industria automobilistica.

Il tutto si traduce in ritardi nei tempi di consegna per i vari marchi Fiat, Dacia, Lancia, Renault, Peugeot. I brand e i modelli specifici interessati da questo problema di fornitura dipendono dall'attuale disponibilità di semiconduttori nei vari siti produttivi. Vediamo quindi:

Fiat, Dacia, Lancia, Renault, Peugeot: quali sono i tempi di consegna auto

Produzione e domanda di auto non sempre vanno alla stessa velocità

È necessario un lungo processo di sviluppo e ricerca prima che un nuovo veicolo veda la luce. Dopo che il prototipo è stato implementato con successo, il passo successivo è la produzione di massa. Tuttavia, prima dell'inizio della produzione di ciascun modello di veicolo, viene analizzato il numero di veicoli necessari per mercato.

Dalla fase di sviluppo, quanto tempo ci vuole prima che un veicolo venga messo in vendita? La regola generale è dopo il lancio di un modello. Il tempo di lavorazione puro varia a seconda del tipo di produzione. Mentre una Golf può essere assemblata in circa 14 ore, un'Audi può richiedere più di una settimana. Questo non include il tempo di produzione dei componenti che i fornitori devono consegnare alla catena di montaggio.

Chi acquista un'auto nuova deve aspettare sempre di più, ma comunque in misura inferiore rispetto agli scorsi mesi. All'interno delle linee di produzione, alcune squadre vengono fermate per carenza di pezzi, a volte per intere settimane. E allo stesso tempo aumentano i prezzi delle auto nuove. Senza dimenticare che i produttori riservano i lotti di chip che possono ottenere, spesso per modelli di fascia alta e più costosi.

Al netto delle situazioni dei singoli concessionari, Fiat e Lancia promettono consegne entro il primo semestre 2022. Dacia entro il mese di agosto. Renault assicura sei mesi di attesa mentre Peugeot entro la fine dell'anno. Citroen dà appuntamento entro la fine di giugno, Ford da 3 a 7 mesi, Nissan di poche settimane. Skoda annuncia le consegne entro agosto, Opel in 2-3 mesi, Volkswagen non specifica i tempi di consegna dell'auto che sono comunque mediamente ridotti.

Succede che un modello di auto abbia grande successo e, in questo caso, la valutazione della domanda, effettuata dai rappresentanti dei concessionari diversi mesi prima, è troppo bassa. Questa domanda in eccesso supera il numero di veicoli previsti nella pianificazione della produzione che non può più soddisfare la domanda.

Tutta la filiera è in ritardo perché anche gli elementi costruttivi dei fornitori devono essere preordinati. La produzione di un'auto richiede tempo. I produttori stanno ovviamente cercando di compensare la forte domanda. Per la prefabbricazione di elementi costruttivi possono rivolgersi ad altri fornitori. Ma devono anche prefabbricarli. Ogni fabbrica ha una capacità di spazio massima e le risorse lavorative non possono essere sfruttate se non sovraccaricate.