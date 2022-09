Toyota Yaris ibrida 2022 prezzi, versioni, consumi reali nuovo modello

Arriva la nuova generazione dell'utilitaria giapponese ed è nuova a tutti gli effetti. Toyota Yaris ibrida 2022 è basata sulla piattaforma Toyota New Global Architecture ed esibisce un frontale più aggressivo e una parte posteriore con maggiore personalità.

Nuovo modello Toyota Yaris ibrida 2022 con consumi ridotti

La novità per il mercato italiano è rappresenta dalla versione ibrida 1.5 con 120 CV complessivi e trazione integrale elettrico E-Four di Toyota Yaris 2022 che si aggiunge a quella monofuel 1.0 con tre cilindri. Dal punto di vista meccanico, il propulsore a benzina è abbinato a due unità elettriche integrate nella trasmissione automatica.

La casa automobilistica giapponese è da tempo impegnata nel comparto ibrido e di conseguenza il know how accumulato è notevole. Non sorprende quindi l'utilizzo della batteria agli ioni di litio anziché al nichel-metal idruro. Tra i vantaggi che porta con sé non c'è solo un maggiore durata e quindi la possibilità di percorrere un maggior numero di chilometri, ma anche la maggiore leggerezza, esattamente del 27%.

Punto di forza della release ibrida della nuova Yaris 2022 saranno i consumi ridotti che si attesteranno intorno a 35 chilometri con un litro di rifornimento.

Versioni e prezzi Toyota Yaris ibrida 2022

Toyota Yaris ibrida 2022 è oggetto di cambiamenti anche sotto il profilo delle dimensioni. Se la lunghezza di 3,94 metri è rimasta la stessa, l'altezza di 1,47 metri è inferiore e allo stesso tempo è più larga (1,74 metri) e con una passo maggiore pari a 2,56 metri.

Passi in avanti nel solco della modernizzazione e nella cura verso scelte più ecologiche e in linea con le esigenze del mercato per Toyota Yaris ibrida. Come in tutte le auto Toyota, anche nel caso di questa utilitaria un'attenzione supplementare è stata assegnata al comparto tecnologico e innovativo.

Ecco allora che, qualunque sia la variante scelta e l'allestimento preferito, Toyota Yaris ibrida 2022 ospita sempre climatizzatore, climatizzatore, sensore pioggia, airbag laterali, airbag testa, airbag ginocchia, frenata di emergenza, avviso cambio corsia, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, retrovisori elettrici.

Non sfugge quindi la presenza di dettagli di valore sul versante della sicurezza e del comfort per i passeggeri a bordo e per lo stesso conducente. Il passo in più della Yaris 2022 è quindi rappresentato dagli optional da acquistare a parte, come i cerchi in lega, la vernice metallizzata e il controllo automatico della velocità.

La casa automobilistica giapponese non ha comunicato i prezzi per portare a casa la variante ibrida e e né d'altronde per le release aggiornate con la propulsione termica. Tuttavia è lecito credere che sarà superiore, seppur non di molto, rispetto ai costi di listino del modello uscente.

Attualmente per la versione ibrida di Toyota Yaris servono da 20.800 euro (1.5 Hybrid Business 5 porte) a 23.350 euro (1.5 Hybrid Lounge 5 porte). E se sul mercato giapponese è già acquistabile, per vedere la popolare utilitaria anche dalle nostre parti occorre attendere ancora qualche mese. L'avvio delle vendite è infatti previsto per il mese di giugno.