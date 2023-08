Tutte le novità riguardo le auto avvenute ad agosto (nuovi modelli, leggi, autovelox, bonus, prezzi carburanti)

Quanto novità nel mese di agosto 2023 con l'industria automobilistica ha presentato diverse novità, includendo modelli come la Hyundai i20 e la Peugeot 2008, oltre a edizioni limitate come la Mini Clubman Final Edition e veicoli esclusivi come la Ferrari Roma Spider e la Maserati GranTurismo Folgore. Nel nuovo Codice della strada, importanti cambiamenti includono l'introduzione dell'ergastolo per gravi infrazioni e della figura della safety car per gestire incidenti stradali. Le modifiche nel Codice prevedono anche un processo semplificato per l'approvazione degli autovelox, sollevando preoccupazioni sulla loro accuratezza.

Nuovi incentivi auto sono in fase di elaborazione a livello governativo, mentre in Sicilia è stato reintrodotto l'ecobonus per veicoli elettrici e full hybrid. I prezzi dei carburanti sono aumentati con le scorte ridotte di prodotti raffinati e le fermate di alcune raffinerie influenzano i prezzi. Il prezzo del petrolio Brent si avvicina agli 83 dollari, preannunciando ulteriori aumenti dei prezzi dei carburanti. Facciamo il punto:

Nuovi modelli di auto arrivati ad agosto

Cosa cambia con il nuovo Codice della strada

Autovelox, importanti modifiche in vigore

Bonus e incentivi per gli automobilisti

Prezzi carburanti, cosa è successo

L'attività dell'industria automobilistica ha proseguito senza interruzioni nel mese di agosto 2023, portando una serie di novità. Tra queste segnaliamo Hyundai i20 Peugeot 2008 . Sono state presentate edizioni limitate come lae vetture esclusive quali lae la. Particolarmente rilevante è stata la rivisitazione della terza generazione della Hyundai i20, avvenuta dopo tre anni e caratterizzata dall'introduzione di molteplici innovazioni. Gli interventi di restyling si sono concentrati sulla parte anteriore, con modifiche al paraurti e alla mascherina, conferendo al veicolo un design più aggressivo. Peugeot ha poi comunicato i prezzi della rinnovata Peugeot 2008, che sarà disponibile sul mercato italiano con un prezzo base di 25.850 euro. La gamma si articolerà in tre allestimenti: Active, Allure e GT.

Con l'aggiornamento del Codice della Strada sono state introdotte rilevanti modifiche di natura normativa. Tra queste la previsione dell'ergastolo come pena per gravi infrazioni, insieme all'istituzione della figura della safety car per il coordinamento delle situazioni d'emergenza stradale. Ecco po i corsi di formazione destinati agli studenti per promuovere una guida sicura. Questo ampio quadro di cambiamenti coinvolge altresì i monopattini elettrici, la cui regolamentazione è oggetto di interventi legislativi da tempo. All'esterno delle reti autostradali, è stato introdotto l'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale nelle stazioni di servizio, calcolato in base ai dati forniti dai gestori delle medesime. Questo meccanismo agevola la verifica della congruenza dei prezzi praticati rispetto alla media regionale.

Fino a questo momento, le amministrazioni pubbliche hanno utilizzato autovelox che hanno superato il processo di omologazione per la rilevazione delle infrazioni stradali. Ma a seguito delle modifiche apportate dal Consiglio dei ministri, l'approvazione degli autovelox richiederà una procedura semplificata, eliminando il più rigoroso processo di omologazione. Questa modifica potrebbe consentire l'impiego di strumentazioni che non hanno superato i test sul campo certificati e affidabili. Gli esperti del settore hanno evidenziato che questa modifica potrebbe aumentare il numero di sanzioni a causa della possibile diminuzione dell'accuratezza nella rilevazione della velocità da parte degli autovelox, ora privi della procedura di omologazione obbligatoria. Questo scenario potrebbe rendere più complessa la presentazione di ricorsi da parte degli automobilisti contro le sanzioni ricevute, dato che mancherebbe una standardizzazione affidabile delle prove.

Sono in fase di preparazione i nuovi incentivi governativi nel settore automobilistico. Ma sono già a disposizione nuovi incentivi regionali, tra cui quelli siciliani. Qui è stato reintrodotto l'ecobonus, un sostegno economico rivolto a chi opta per la demolizione di veicoli datati e inquinanti a benzina o gasolio per acquistare veicoli elettrici o ibridi completi. L'obiettivo del governo regionale è modernizzare la flotta circolante in Sicilia, riducendo il numero di veicoli inquinanti e migliorando la qualità dell'aria urbana. L'obiettivo è eliminare dal parco veicoli le automobili classificate come euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3 in termini di standard ambientale. Gli incentivi riguardano l'acquisto di nuovi veicoli elettrici e ibridi completi di classe ambientale euro 6 e possono essere cumulati con l'ecobonus nazionale. La Regione Sicilia fornisce un contributo di 5.000 euro per l'acquisto di veicoli elettrici e di 2.500 euro per l'acquisto di veicoli ibridi completi.

I costi della benzina e del diesel crescono con le medie nazionali dei prezzi praticati alle stazioni di rifornimento in notevole crescita. La benzina self-service ha superato i 1,88 euro al litro, raggiungendo i massimi degli ultimi 12 mesi, durante i quali era in vigore uno sconto sulle accise di 30 centesimi al litro. Il gasolio è arrivato a 1,73 euro al litro, toccando i massimi da aprile. Eni ha alzato i prezzi consigliati di benzina e gasolio di due centesimi al litro, mentre Q8 ha registrato un rialzo di un centesimo al litro. Il prezzo della benzina nei servizi autostradali è aumentato a 2,2 euro. Questo aumento è stato determinato dalla diminuzione delle riserve di prodotti raffinati negli Stati Uniti, unita alle temporanee chiusure di alcune raffinerie in Europa, Stati Uniti e Asia. Il valore del petrolio Brent, che impatta sul mercato dei carburanti, si sta avvicinando a 83 dollari.

