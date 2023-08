Tutto quello che bisogna conoscere prima di comprare un'auto Skoda del Gruppo Vw (e vendite sempre in crescita)

Skoda è un produttore automobilistico che gode di una consolidata reputazione nel settore, noto per offrire una vasta gamma di vetture con caratteristiche distintive e una convincente relazione qualità-prezzo. Appartenente al gruppo Volkswagen, le auto Skoda si distinguono per la loro competitività sul mercato, spesso superando i modelli concorrenti sia in termini di prestazioni sia per caratteristiche simili. I motori utilizzati nelle auto Skoda sono progettati con un focus sull'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni e la creazione di un'esperienza di guida dinamica e appagante.

Alla scoperta delle auto Skoda

Cosa c'è da sapere sulle auto Skoda

Affidabilità e sicurezza auto Skoda

Alla scoperta delle auto Skoda

Skoda Karoq è un crossover di dimensioni compatte che si distingue per gli interni spaziosi, inclusa la possibilità di regolare lo scorrimento del divano posteriore, e per un ampio bagagliaio che lo rende uno dei più capienti nella sua categoria. Il design del veicolo è orientato al comfort e alla guida, con uno sterzo leggero che facilita le manovre. L'agilità del Karoq è soddisfacente e i motori disponibili offrono buone prestazioni in termini di. Da circa 28.000 euro.

Skoda Kamiq è un crossover compatto a trazione anteriore che si distingue per la sua attenzione alla sicurezza con una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida di serie. L'auto è stata progettata per garantire spazio e comfort grazie a una messa a punto accurata delle sospensioni e dell'insonorizzazione. Nonostante la presenza di cerchi di grandi dimensioni, Kamiq offre un livello adeguato di comfort anche sulle strade irregolari, con uno sterzo preciso e reattivo. I motori disponibili si contraddistinguono per la reattività. Da circa 23.000 euro.

Skoda Kodiaq è il primo suv di grandi dimensioni prodotto dall'azienda automobilistica ceca. Questo veicolo si distingue per la sua costruzione solida e offre uno spazio interno ampio, compreso un generoso bagagliaio e, come opzione, una terza fila di sedili adatta a ospitare due adulti, sebbene non sia ottimale per viaggi prolungati. Nonostante le sue dimensioni importanti, Kodiaq riesce a offrire una agilità nella guida, soprattutto quando si seleziona la modalità Sport e si utilizzano le sospensioni elettroniche DCC. Da circa 39.000 euro.

Skoda Scala si caratterizza per gli interni spaziosi, che includono un ampio bagagliaio con una notevole capacità di carico. Gli interni sono anche pratici e ben costruit. La carrozzeria della vettura presenta un design gradevole e discreto, che si adatta bene al contesto automobilistico attuale. I motori disponibili sulla Scala offrono una buona reattività, semplificando la guida e garantendo un'esperienza di guida piacevole. Il cambio a doppia frizione DSG rappresenta un valore aggiunto, consentendo cambi di marcia rapidi e fluidi. Da circa 22.000 euro.

Skoda Fabia si distingue per le sue linee pulite e classiche, che conferiscono al veicolo un aspetto elegante. All'interno, l'abitacolo è ben costruito, spazioso e pratico, offrendo un ambiente confortevole per i passeggeri. La vettura è dotata di una buona gamma di equipaggiamenti di serie e offre una varietà di opzioni interessanti. Fabia condivide la stessa base meccanica di altri modelli del gruppo Volkswagen. Offre una guida sicura e prevedibile, garantendo una buona stabilità e un controllo affidabile sulla strada. Da circa 17.000 euro.

Skoda Octavia è una berlina che presenta un design leggermente più sportivo rispetto al modello precedente, con linee aerodinamiche e un ampio portellone che si apre su un bagagliaio di dimensioni considerevoli. L'abitacolo offre uno spazio generoso, caratterizzato da un design semplice ma raffinato, con l'aggiunta di una plancia digitale che contribuisce a un'esperienza moderna e tecnologica. La vettura offre uno sterzo leggero e omogeneo, che facilita le manovre e la guida quotidiana. Da circa 27.000 euro.

Cosa c'è da sapere sulle auto Skoda

Gli automobilisti che prediligono un'esperienza di guida sportiva o vetture ad alte prestazioni potrebbero trovare altre marche specializzate con modelli che soddisfano queste esigenze. Skoda si orienta verso una guida confortevole e bilanciata, piuttosto che puntare su prestazioni estreme.

Le opzioni di personalizzazione e i pacchetti di equipaggiamento offerti da Skoda potrebbero essere meno ampi rispetto a concorrenti, limitando la possibilità di adattare l'auto alle preferenze personali dei clienti. La gamma di scelte potrebbe risultare meno variegata rispetto ad altri marchi automobilistici che offrono una maggiore diversità di accessori e pacchetti di personalizzazione.

Il design delle auto Skoda è soggettivo e potrebbe non essere apprezzato da tutti in termini di gusto personale. Mentre molti apprezzano il design funzionale e moderno delle vetture Skoda, esso potrebbe non corrispondere ai gusti e alle preferenze individuali di alcuni clienti.

Skoda potrebbe non godere dello stesso prestigio o immagine di marca di alcuni dei suoi concorrenti. Questo aspetto potrebbe influire sulla percezione del valore di rivendita dell'auto e sull'immagine complessiva del veicolo. Sebbene le auto Skoda offrano buone prestazioni generali, potrebbero non essere la scelta ideale per coloro: se l'esperienza di guida dinamica è una priorità, alcuni concorrenti potrebbero offrire opzioni più performanti e sportive.

Affidabilità e sicurezza auto Skoda

Skoda è un produttore automobilistico con una storia di successi. Nel corso degli anni, l'azienda ceca ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Grazie alla vasta rete di concessionari Skoda, i clienti possono fruire di un'ampia copertura territoriale e di un servizio di assistenza clienti, che copre tutte le fasi, dall'acquisto alla manutenzione e alle riparazioni delle vetture.

In particolare, Skoda Octavia ha dimostrato eccellenza in termini di sicurezza, ottenendo il prestigioso punteggio di 5 stelle nei rigorosi crash test Euro Ncap. Questo risultato è stato ottenuto in conformità con i criteri di valutazione precedenti, ma anche secondo i nuovi e più severi standard introdotti. La quarta generazione della Skoda Octavia ha mantenuto la sua valutazione di 5 stelle nei più recenti test Euro Ncap. In particolare, Skoda Octavia ha ottenuto un punteggio dell'81%.

Il design delle vetture Skoda si caratterizza per la funzionalità, con particolare attenzione alla praticità e al comfort dei passeggeri. Le auto Skoda propongono abitacoli spaziosi e ampi bagagliai, rendendole ideali sia per l'uso quotidiano che per i viaggi di lunga durata. La reputazione di Skoda si basa sulla sua affidabilità che si traduce in auto che richiedono interventi di manutenzione ridotti nel corso del tempo, garantendo maggiore durata.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra