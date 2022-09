Utilitarie Citroen 2022 migliori da comprare in vendita e in uscita

Tutte le caratteristiche che hanno reso riconoscibile nel tempo il marchio Citroen si ritrovano in pieno nelle sue utilitarie. Si tratta infatti di auto comode e affidabili, adatti per utilizzo frequente, capaci di muoversi con agilità nel contesto urbano senza disdegnare uscite fuori porta.

E il tutto nel contesto di una buona ricchezza complessiva tra dotazioni di serie e optional. Ecco dunque che le utilitarie migliori da comprare in vendita e in uscita sono

Citroen C3 2022

Citroen C1 2022

Citroen C3 2022

Con Citroen C3 2022 si va sul sicuro sia perché questo è uno dei modelli più venduti in Italia e sia perché il recentissimo aggiornamento porta con sé la possibilità di scegliere tra 97 combinazione di colore.

Proprio così, il costruttore transalpino permette di personalizzare l'auto, dal tetto alla carrozzeria, fino all'individuazione della variante coincidente con i propri gusti.

L'impegno di spesa per acquistarla è da 13.600 euro (1.2 PureTech S&S Live) per la versione a benzina e da 17.300 euro (1.5 BlueHDi S&S Feel) per la variante alimentata a diesel.

In pieno stile Citroen, anche in questo caso tra dotazioni di serie e accessori da acquistare a parte, il ventaglio delle possibilità è più che soddisfacente.

Andando infatti nei dettagli dell'offerta, i principali optional di questa utilitaria, un po' auto per la città e un po' berlina, sono autoradio, climatizzatore, cerchi lega, vernice metallizzata, navigatore satellitare, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, sensore pioggia, tetto panoramico e bluetooth.

Di serie su Citroen C3 2022 sono presenti controllo automatico velocità, airbag laterali, airbag testa, avviso cambio corsia, riconoscimento segnali stradali, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, indicatore temperatura esterna.

Citroen C1 2022

Piccola e perfetta per gli ambienti urbani, Citroen C1 2022 si distingue anche per la simpatia che è in grado di ispirare. Anche se la classificazione più corretta è quella di auto per la città, la buona abitabilità per guidatore e passeggeri così come la comodità durante la marcia ne fanno un modello abbastanza versatile.

Ma naturalmente non bisogna esagerare con il motore 1.0. Il prezzo richiesto per comprare Citroen C1 è da 10.700 euro (1.0 VTi S&S Live 3 porte) per la versione a diesel.

I principali optional di questa piccola utilitaria sono climatizzatore, cerchi in lega, vernice metallizzata, interni pregiati, fendinebbia, sensori parcheggio, sensore luci, frenata di emergenza, bluetooth.

Di serie su Citroen C1 2022 trovano invece spazio airbag passeggero disattivabile, laterali e per la testa, computer di bordo, controllo arretramento in salita, poggiatesta posteriori, sterzo ad assistenza variabile, volante regolabile in altezza.

Per tutte tranne quelle con allestimento Live, alzavetro elettrici anteriori, chiusura centralizzata, sedile guida regolabile in altezza, posteriore frazionato.

Solo per Citroen C1 2022 nelle varianti Shine, Urban Ride e Origins anche i retrovisori elettrici riscaldabili, strategici per la stagione invernale.