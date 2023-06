Vantaggi e svantaggi delle auto Dacia (sempre più vendute in Italia) secondo esperti, consumatori e test

Dacia è riconosciuta per la sua proposta di veicoli a un prezzo accessibile rispetto ad altri marchi presenti sul mercato. L'offerta di auto Dacia rappresenta una scelta popolare per coloro che cercano un veicolo nuovo a un costo contenuto. I veicoli Dacia sono concepiti per essere semplici ed economici da mantenere. I ricambi sono generalmente più convenienti rispetto ad altre marche, riducendo così i costi di manutenzione nel lungo termine.

Molti modelli Dacia offrono un'ampia capacità di carico e spazio per i passeggeri. Questi veicoli sono progettati per soddisfare le esigenze quotidiane, garantendo al contempo comfort e praticità. Data l'attenzione di Dacia per il contenimento dei costi, la qualità degli interni e dei materiali utilizzati può risultare inferiore rispetto ad altri marchi più costosi. Dacia offre una gamma di modelli limitata rispetto ad altre case automobilistiche. Nonostante i progressi avvenuti nel corso degli anni, potrebbe ancora essere percepita da alcuni acquirenti come un marchio di fascia bassa. Vediamo da vicino i vari modelli:

Dacia Spring è una city car elettrica dal costo contenuto. Con una lunghezza di 373 cm, presenta un design in stile crossover. Le ruote di diametro ridotto e l'assenza di cerchi in lega possono dare un aspetto più compatto alla vista laterale. All'avantreno, spiccano il grande paraurti e i fari a Led dal profilo affilato, il quale si estende orizzontalmente nella mascherina che nasconde lo sportellino di ricarica, apribile tramite una levetta posizionata sotto il volante.

Le protezioni in plastica dei parafanghi si integrano con il paraurti posteriore, riducendo il rischio di danni in caso di urti leggeri. Il lunotto di dimensioni ridotte e i montanti posteriori ampi non favoriscono la visibilità. Sulla versione Comfort non sono disponibili di serie i sensori di distanza e la retrocamera, che invece sono inclusi nella versione Comfort Plus. Il prezzo base parte da 19.000 euro.

Dacia Sandero è un'ampia utilitaria dal prezzo allettante. La nuova generazione presenta un design più accattivante e una maggiore attenzione per la sicurezza. Utilizza una scocca moderna, condivisa con la Renault Clio, e introduce importanti caratteristiche di sicurezza come gli airbag posteriori per la testa e il sistema di frenata automatica d'emergenza, entrambi inclusi di serie. L'abitacolo è caratterizzato da una semplice, ma gradevole, finitura.

Una caratteristica pratica è la possibilità di avere un supporto regolabile per lo smartphone, che può diventare un'estensione della strumentazione dell'auto, oltre allo schermo più costoso da 8 pollici presente nella console. La guida della vettura è intuitiva, ma è progettata per una guida tranquilla, con uno sterzo leggero che, seppur non molto preciso, offre una risposta diretta limitata. Gli innesti del cambio manuale possono risultare ruvidi, mentre il cambio automatico del tipo CVT si dimostra fluido e piacevole nell'uso complessivo. I motori turbo si distinguono per la loro ridotta vibrazione e una risposta briosa. Il prezzo base parte da 12.000 euro.

Dacia Jogger è una wagon di medie dimensioni caratterizzata da linee pulite e alcune specifiche tipiche dei crossover. Dispone di protezioni extra in plastica nera nella parte inferiore della carrozzeria e una generosa altezza da terra, che le conferisce una certa capacità di affrontare terreni accidentati. Basata sulla stessa piattaforma della Sandero, questa versatile vettura offre un ampio spazio interno e può ospitare fino a sette passeggeri. Gli interni sono rifiniti in modo sobrio, con materiali dal look economico, il che è comprensibile per un'auto a basso costo, ma non sono scadenti e puntano sulla praticità con ampi vani portaoggetti, comandi intuitivi e un sistema multimediale semplice ma efficace.

Dacia Jogger è disponibile con il motore 1.0 turbo a tre cilindri, che offre una buona reattività anche nella versione a Gpl. In entrambi i casi, la manovrabilità del cambio a sei marce non è delle migliori. Tuttavia, è disponibile anche una versione ibrida completa che utilizza un sistema simile a quello utilizzato nelle Renault Clio e Captur: presenta un cambio robotizzato a quattro marce per il motore a quattro cilindri da 1.6 litri e due marce per il motore elettrico. Questa versione è comoda e reattiva durante la guida normale, anche se perde leggermente di potenza quando la batteria si scarica. Dacia Jogger si distingue anche per la buona capacità di assorbire le asperità della strada e per i freni efficaci. Il prezzo base parte da 17.000 euro.

Dacia Duster, come tutte le vetture del marchio, si distingue per il suo rapporto vantaggioso tra dotazioni e prezzo. Presenta anche altre qualità, come un aspetto gradevole e ricercato, caratterizzato da parafanghi bombati che conferiscono una sensazione di solidità. La generazione attuale ha ereditato la struttura dei suoi predecessori, ma con modifiche mirate a migliorare la sicurezza. Ad esempio, ora sono disponibili di serie gli airbag laterali a tendina e c'è la possibilità di ottenere il monitoraggio dell'angolo cieco nei retrovisori.

L'abitacolo, piuttosto spazioso, è rifinito con la semplicità tipica delle vetture a basso costo, ma non significa che sia trascurato. Dacia Duster è disponibile sia in versione a trazione anteriore che in versione 4x4 (solo diesel). Quest'ultima offre buone capacità di guida off-road e può affrontare anche terreni impegnativi. Durante la guida, si apprezza la discreta precisione dello sterzo, anche se in curva si percepisce un certo rollio. L'insonorizzazione non è completamente soddisfacente. Tra i motori, i motori diesel da 1.5 litri sono vivaci e soprattutto efficienti in termini di consumo. Anche i motori benzina turbo sono validi: il 1.0 a tre cilindri e il 1.3 a quattro cilindri. Il prezzo base parte da 17.000 euro.

