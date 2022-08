Volkswagen T-Roc 2022-2023, il Suv di successo cambia motore in attesa interessante restyling

Volkswagen ha annunciato un ulteriore sviluppo dei suoi propulsori a benzina, con l'ultimo 1.5 TSI evo2 per T-Roc 2022-2023 che porta maggiore efficienza e minori emissioni.

Il motore più pulito sarà introdotto sia nella versione classica del T-Roc e che in quella Cabriolet, prima di trovare ospitalità in numerosi altri modelli del gruppo di Wolfsburg. Approfondiamo proprio questi aspetti:

Come cambia il motore di Volkswagen T-Roc 2022-2023

Il motore turbo TSI evo2 a quattro cilindri da 1,5 litri del Volkswagen T-Roc 2022-2023 produce 148 CV (110 kW ovvero 150 CV), al pari del suo predecessore. Tuttavia, Volkswagen ha già preannunciato che seguiranno ulteriori varianti suggerendo quindi diverse potenze. In versione ibrida plug-in, il 1.5 TSI evo2 in combinazione con motori elettrici può produrre fino a 268 CV (200 kW ovvero 272 CV).

Il motore è progettato anche per essere compatibile con i carburanti a contenuto rinnovabile. Si tratta di una allusione alla variante TGI alimentata a metano. VW non ha specificato la riduzione delle emissioni e del consumo di carburante rispetto alla precedente STI 1.5.

Il catalizzatore a tre vie e il filtro antiparticolato benzina sono stati spostati in un unico modulo di controllo delle emissioni vicino al motore. In questo modo viene ridotto l'uso di metalli preziosi nella produzione e si consente al motore di essere conforme a standard sulle emissioni più severi in futuro, come Euro 7. Il sistema Active Cylinder Management è stato aggiornato al nuovo ACTPlus, migliorando l'attivazione e la disattivazione dei due cilindri quando non è necessaria la piena potenza.

Il processo di combustione nella modalità a due cilindri è stato ottimizzato e ora può funzionare per periodi di tempo prolungati. Il motore a ciclo Miller utilizza lo stesso processo di combustione TSI-evo del suo predecessore, ma il raffreddamento della camera di combustione è stato ulteriormente ottimizzato. Dispone inoltre di un turbocompressore variabile VTG, un sistema di iniezione ad alta pressione e pistoni con condotti di raffreddamento integrati.

Ancora un restyling per Volkswagen T-Roc 2022-2023: opinioni e valutazioni

Questo del motore per Volkswagen T-Roc 2022-2023 è solo uno dei cambiamenti. Sono stati modernizzati i paraurti anteriore e posteriore, così come lo schema delle luci. Queste modifiche saranno accompagnate da cerchi con una nuova grafica. Da notare che tutte queste modifiche sono avvenute sia sulla tradizionale 5 porte e sia sulla decappottabile. Senza dimenticare la turbolenta sportiva targata R, che sviluppa 300 CV.

A bordo, Volkswagen T-Roc ha alzato l'asticella riducendo l'uso di plastiche interne. Ecco quindi la nuova interfaccia per il touchscreen centrale con controlli di feedback tattile al tasto. Una tecnologia che si può gestire dal nuovo volante e che arricchisce le modifiche estetiche previste della plancia.