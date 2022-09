Volkswagen T-Roc R 2022 modelli, prezzi, motore, consumi reali, dimensioni, dotazioni nuovo modello

È ufficialmente terminato il periodo dei giri mimetizzati del Nürburgring perché è stato ufficialmente rivelato Volkswagen T-Roc R 2022, il nuovo crossover compatto della casa automobilistica di Wolfsburg. L'appuntamento con l'anteprima completa è al prossimo Salone di Ginevra, ma tra prezzi, modelli, motore, consumi reali, dimensioni e dotazioni è tutto chiaro. La nuova T-Roc R amplia l'ampia gamma del crossover compatto con un modello sportivo per gli automobilisti che attribuiscono importanza sia all'eleganza nell'aspetto e sia alle prestazioni di guida.

Motori e consumi Volkswagen T-Roc R 2022

Cosa c'è di nuovo nel crossover? Volkswagen T-Roc R 2022 è equipaggiato con un motore turbo da 2.0 litri che produce 296 cavalli e 295 Nm di coppia. Un cambio a doppia frizione a sette marce che invia la spinta a tutte e quattro le ruote. Tradotto in termini pratici, a Volkswagen T-Roc R 2022 bastano 4,9 secondi per raggiungere 100 chilometri orari partendo da fermo. La velocità massima dichiarata è di 250 chilometri orari. Dalla sua ci sono il cambio automatico DSG a sette marce e la trazione integrale 4Motion. I cerchi in lega sono da 18 pollici Spielberg, ma sono disponibili come optional quelli Pretoria color grafite opachi da 19 pollici.

Sul versante assistenza alla guida, Adaptive Cruise Control regola automaticamente la velocità mantenendo la distanza prestabilita dai veicoli che precedono. Abbinato al cambio DSG, presenta anche la funzione Stop&Go, utile in condizioni di traffico intenso. Fatigue Detection analizza il comportamento di guida del conducente e, se viene rilevata una condizione di stanchezza, lo invita a fare una pausa mediante specifici segnali ottici e acustici. Front Assist con riconoscimento pedoni rileva la presenza di veicoli che precedono e di eventuali pedoni. In caso di necessità avvisa il conducente o interviene attivamente sul sistema frenante per evitare la collisione o per ridurne l'entità. Lane Assist aiuta il conducente a mantenere l'auto all'interno della corsia, avvertendolo con un segnale acustico accompagnato da una vibrazione del volante e un intervento correttivo sullo sterzo se necessario.

Volkswagen T-Roc R 2022: prezzi listino e dotazioni

Le tinte per la carrozzeria disponibili per Volkswagen T-Roc R 2022 sono Pure White, Flash Red, Kurkuma Yellow, White Silver, Energic Orange, Deep Black perlato, R Lapiz Blue e Indium Grey. Qualunque sia il modello scelto, di serie sono presenti il volante sportivo con paddle e cuciture a contrasto, la pedaliera d'acciaio, i battitacco con logo R, i sedili sportivi rivestiti in microfibra e le finiture in Shadow Steel della plancia. Non sono stati rivelati i prezzi, ma è utile a livello indicativo conoscere l'impegno di spesa per Volkswagen T-Roc 2022. La fascia di prezzo varia infatti da 23.100 euro (1.0 TSI Style BMT) a 24.900 euro (1.0 TSI Advanced BMT) per le versioni a benzina e da 27.150 euro (1.6 TDI Style BMT) a 32.650 euro (2.0 TDI Advanced BMT 4 ruote motrici) per quelle a diesel.