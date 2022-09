Volkswagen up! 2022 perché conviene comprare o no. Pregi e difetti

Questa è una pura auto per la città che, rispetto ad alcune concorrenti più accreditati, si mostra anche più elegante. Volkswagen up! 2022 sorprende per la qualità costruttiva e per le ampie dosi di tecnologia di cui è dotata, come chiusura centralizzata, specchi retrovisori regolabili elettricamente e controllo di stabilità.

Si tratta comunque di una city car, non dimentichiamolo, con tutti i limiti che porta con sé in termini di prestazioni e di spazio a bordo.

Fissato questo punto, emergono con chiarezza pregi di Volkswagen up! 2022, a iniziare dalla facile gestione perché questa è un'auto comoda da guidare, lo sterzo è leggero e il motore a tre cilindri svolge al meglio il suo compito. Ma entriamo ancora di più nel vivo cercando di scoprire pregi e difetti di questa auto per la città.

Volkswagen up! 2022, pregi e perché conviene comprare

La piccola di casa Wolfsburg ha un sacco di ragioni per farsi piacere, a iniziare dalla intelligente disposizione degli interni.

La posizione di guida è comoda e c'è una vasta gamma di regolazioni per il sedile, sebbene il volante si regoli solo per altezza. Volkswagen up! 2022 è quindi un'auto comoda da guidare e sotto al cofano il propulsore sviluppa una coppia sufficiente per non rendere necessari cambi di marcia frequenti.

Ed è quasi un obbligo ricordare la grande qualità costruttiva, aspetto distintivo della casa automobilistica tedesca, che si manifesta con l'equipaggiamento di serie che comprende autoradio, sensore pioggia, airbag laterali, airbag testa, frenata di emergenza, bluetooth, sedile guida regolabile in altezza, vetri elettrici anteriori, radio Dab, oltre ad alcuni optional per rendere più soddisfacente l'esperienza a bordo, come il climatizzatore, i cerchi in lega, la vernice metallizzata e la retrocamera.

Difetti Volkswagen up! 2022 e perché non conviene comprare

Se i pregi sono davanti agli occhi di tutti, ci sono alcuni aspetti da prendere in considerazione, a iniziare dal prezzo richiesto per i modelli di punta. Per acquistare Volkswagen up! 2022 nella versione a benzina servono da 11.450 euro (1.0 take up! 3 porte) a 12.700 euro (1.0 move up 3 porte) mentre per quella alimentata a metano occorrono da 13.700 euro (1.0 eco BMT take up! 3 porte) a 16.650 euro (1.0 eco BMT high up! 3 porte).

Nella parte posteriore lo spazio è accettabile anche per le persone più alte, purché le distanze da coprire siano limitate, altrimenti diventerà una esperienza faticosa. Insomma, gli occupanti più alti potrebbero avere difficoltà nella parte posteriore, ma due adulti di medie dimensioni possono sistemarsi abbastanza bene per una breve corsa in città.

Complessivamente Volkswagen Up! è una delle migliori city car sul mercato perché combina le caratteristiche delle grandi auto con la comodità delle piccole. Tuttavia è più costosa di alcune alternative che, almeno sotto il profilo della motorizzazione, sono pressoché simili. Di conseguenza la decisione finale non può prescindere dall'aspetto propriamente economico.