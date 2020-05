Offerte scooter Maggio 2020. Sconti, prezzi e promozioni migliori questo mese delle varie marche

Scalda i motori il settore degli scooter che dopo un bimestre di difficoltà si presenta nel mese di maggio 2020 con nuove promozioni sui principali modelli sul mercato.

L'idea dei costruttori è tanto semplice quanto chiara: rilanciare le vendite a suon di offerte e sfruttando gli incentivi nazionale che permettono di acquistare uno scooter nuovo a un costo di listino ridotto.

Non è naturalmente un'operazione semplice perché la risposta del mercato è tutta da verificare e non è affatto scontato che possa essere pronta e in linea con le migliori aspettative dei produttori.

Non resta allora che andare alla scoperta degli sconti più interessanti ovvero delle riduzioni di prezzo rispetto a quelle di listino per capire se il mese di maggio 2020 è quello ideale per comprare un nuovo scooter. Analizziamo in questo articolo

Vespa, sconti scooter a maggio 2020

Piaggio, prezzi migliori a maggio 2020

Kymco, promozioni a maggio 2020

Vespa, sconti scooter a maggio 2020

Possiamo dire che il mese di maggio è quello dei bonus per il mondo Vespa. Ma anche dei finanziamenti agevolati, considerando la possibilità di sfruttare rate mensili da 36 o da 69 euro in base alla cilindrata dello scooter oppure l'opzione di restituire, sostituirlo o tenere il proprio modello al termine del versamento delle rate e prima della maxi rata finale.

Il tutto senza dimenticare che nell'agevolazione rientrano 3 anni di tagliandi e un anno aggiuntivo di garanzia. Gli sconti in vigore a maggio 2020 sono

Vespa GTS: 300 Supertech e Supersport con bonus di 1.000 euro

Vespa HPE, Super e notte con bonus di 700 euro

Vespa Primavera e Sprint 125-150 con 500 euro di bonus

Vespa Primavera e Sprint 50 con 50 euro di bonus

Vespa Elettrica 45 a 4.833 euro

Vespa Elettrica 70 da 5.060 euro

Piaggio, prezzi migliori a maggio 2020

Anche Piaggio dà il via al mese di maggio rivedendo i prezzo di vendita dei suoi scooter e affiancando una serie di facilitazioni. Pensiamo ad esempio al finanziamento agevolato al termine del quale restituire, sostituirlo o tenerlo (pagando la cifra residua) il modello scelto.

Ma anche all'inclusione dei tagliandi per 3 anni o 20.000 chilometri e un anno di estensione della garanzia. Le occasioni a maggio 2020 in casa Piaggio sono

Piaggio Beverly 300 da 3.690 euro

Piaggio Beverly 350 da 4.870 euro

Piaggio Medley da 3.190 euro

Piaggio MP3 da 99 euro al mese e anticipo di 2.171 euro

Piaggio Liberty 125-150 con rate da 29 euro al mese

Kymco, promozioni a maggio 2020

Quella che caratterizza Kymco dopo il periodo di chiusura forza è una vera e propria pioggia di sconti che finisce per coinvolgere la quasi totalità della gamma.

Tra le tante promozioni a maggio 2020 segnaliamo