Bandi (anche a fondo perduto) per agricoltura e agevolazioni al via oltre a bando terreni Ismea Marzo

Quali sono i nuovi bandi (anche a fondo perduto) per agricoltura e agevolazioni oltre al bando terreni Ismea al via il 7 Marzo scorso? All’indomani del via lo scorso 7 marzo al nuovo bando Ismea (Generazione Terra 2023) per l’acquisto agevolato di terreni agricoli per importi massimi fino a 1.500.000 euro per giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza e fino a 500mila euro, per giovani startupper con titolo, che prevede una durata massima del finanziamento di 30 anni, arrivando nuovi bandi per l’accesso ad agevolazioni per l’agricoltura. Vediamo quali sono e a chi sono destinati.

Nuove agevolazioni agricoltura per giovani imprenditori agricoli cosa prevedono

Nuovo bando Resto al Sud anche per agricoltura

Bando Ismea per terreni agricoli in Toscana cosa prevede

Nuove agevolazioni agricoltura per giovani imprenditori agricoli cosa prevedono

Le prime nuove agevolazioni per l'agricoltura disponibili sono quelle che possono essere riconosciute ai giovani imprenditori agricoli, intendendo soggetti di età inferiore ai 40 anni di età che si insediano per la prima volta come capo azienda e che hanno adeguati requisiti di formazione, come previsto dalla nuova Pac.

La prima agevolazione disponibile per giovani agricoltori è il ‘Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori’, che prevede l’erogazione di un importo forfettario di circa 83,50 euro/ha per giovani agricoltori e per un periodo complessivo di 5 anni dal momento dell’insediamento.

Chi ha presentato domanda per tale agevolazione con la vecchia Pac ha ancora il diritto a ricevere l’importo per gli anni restanti, ma non sarà più pari al 50% del valore dei titoli che si possiede, ma uguale a circa 83,50 euro/ha. E’ possibile presentare richiesta per usufruire di tale agevolazione con una superficie minima ammissibile pari a 1 ettaro. Precisiamo che l’accesso alla riserva per il giovane è limitata ad una sola volta.

Altra agevolazione prevista per l’agricoltura è ‘Insediamento giovani agricoltori’, valida su tutto il territorio nazionale per finanziare l’avvio di start-up agricole e prevede l’erogazione di un importo fino a 100.000 euro a coloro che si sono impegnati a realizzare un Piano Aziendale sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale, e che rispettano i criteri di selezione previsti dai bandi regionali.

Nuovo bando Resto al Sud anche per agricoltura

Altro nuovo bando disponibile valido anche per l’agricoltura è quello di Resto al Sud che permette di richiedere fino a 60mila euro per l’avvio di nuove start-up, mentre per aprire una società con più persone si può ottenere un importo fino a 50mila euro a testa, per un totale massimo di 200mila euro. Il 50% dell’importo che si ottiene viene riconosciuto a Fondo Perduto, mentre il restante 50% viene finanziato a tasso zero con il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese.

L'agevolazione Resto al Sud vale per soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni e che risiedono nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).

Per usufruire delle agevolazioni disponibili per il programma Resto al Sud, non ci sono bandi, scadenze o graduatorie specifiche ma ogni domanda viene valutata in ordine cronologico in base all’arrivo.

Bando Ismea per terreni agricoli in Toscana cosa prevede

Insieme al nuovo bando Ismea Generazione Terra 2023, è stato pubblicato un nuovo bando della Banca Terre Agricole di Ismea per fare agricoltura in Toscana che mette terreni all’asta per chi soggetti che hanno una età inferiore ai 41 anni. In tutto gli appezzamenti coltivabili coprono una superficie totale di 2500 ettari.

I terreni agricoli toscani che sono messi all’asta dal nuovo bando Ismea sono ubicati soprattutto nella provincia di Grosseto, dove sono disponibili 992 ettari suddivisi in 23 terreni e sono poi disponibili, i termini di superfici:

821,26 ettari ad Arezzo (30%);

360 ettari a Firenze;

220 ettari a Siena;

aree minori a Pisa, Pistoia e Massa Carrara.

Per accedere al bando e avere maggiori informazioni e conoscere modalità di accesso all’agevolazione basta consultare la pagina https://www.ismea.it/banca-delle-terre.