A chi spettano e come funzionano nuovi bonus e agevolazioni bollette luce e gas Governo Meloni

A chi spetteranno e funzionamento nuovi bonus e agevolazioni per bollette luce e gas in arrivo venerdì Governo Meloni? Il costo delle bollette continua ad essere pesante per molte famiglie italiane e si auspicano nuovi provvedimenti per la riduzione dei prezzi e venerdì in Consiglio dei Ministri si preparano ad essere discussi nuove misure per ridurre i costi delle bollette.

A chi spetteranno e funzionamento nuovi bonus e agevolazioni per bollette luce e gas

Blocco distacco forniture per chi è in difficoltà tra le nuove misure



A chi spetteranno e funzionamento nuovi bonus e agevolazioni per bollette luce e gas

I nuovi bonus e agevolazioni contro il caro bollette luce e gas potrebbero interessare tutti i cittadini con modifiche all’attuale funzionamento del bonus sociale. L’idea è quella di slegare il bonus sociale dal valore Isee del nucleo familiare e di prorogare il credito d'imposta per le spese per l'energia delle imprese.

Il bonus sociale in vigore attualmente vale per famiglie con Isee fino a 12mila euro che sale a 20mila nel caso di famiglie numerose con almeno quattro figli. Una volta fatto l’Isee, lo sconto sul prezzo delle bollette viene calcolato direttamente in bolletta e, secondo le novità, è proprio questo passaggio che potrebbe essere eliminato in modo da ricevere più velocemente gli aiuti in bolletta.

Il nuovo bonus sociale potrebbe essere, dunque, riconosciuto senza Isee e senza farne apposita richiesta, ma resta da capire come individuare i potenziali beneficiari e come applicare i dovuti sconti. Tutto dovrebbe essere definito entro venerdì 4 quando è fissato il nuovo appuntamento con il CdM.

Blocco distacco forniture per chi è in difficoltà tra le nuove misure

Insieme al sistema di calcolo dei nuovi sconti in bollette di luce e gas, le ultime notizie parlano di una ulteriore agevolazione che il governo Meloni potrebbe definire in campo energetico: si parla, infatti, della possibilità di bloccare per sei mesi i distacchi per chi non è in regola con i pagamenti delle bollette

In pratica, per chi non paga le bollette nei tempi stabiliti si potrebbe pensare ad un blocco di sei mesi per i distacchi delle forniture. Oggi, infatti, dopo 41 giorni dal mancato pagamento delle bollette, viene bloccata la fornitura di gas ed elettricità e l’idea è quella di prolungare questo tempo fino a sei mesi per tutelare e sostenere le famiglie che non sono in grado di saldare i pagamenti a causa degli aumenti degli ultimi mesi.