Calcoli ed esempi spese previste bollette acqua per questa estate 2023 in base ad aumenti disposti

Quali sono le spese previste per bollette acqua per questa estate 2023 in base agli aumenti disposti? Nel 2022 la bolletta dell’acqua sono aumentate parecchio arrivando a segnare, secondo quanto emerge dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, 487 euro di spesa media a famiglia, per un aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente, una stangata che accomuna quasi tutti i Comuni di Italia.

E secondo le previsioni, le bollette dell’acqua potrebbero diventare ancora più care nei prossimi mesi. Vediamo di quanto e per chi.

Nuovi aumenti in arrivo per le bollette dell’acqua quest’estate 2023 e calcoli

Bonus per pagare meno bollette acqua 2023

Esattamente come già accaduto lo scorso anno, quando nel nostro Paese si sono registrate temperature record di caldo associate ad una grande siccità,

Gli aumenti già registrati, ad eccezione di quanto accaduto nella provincia di Forlì-Cesena dove si è registrato un calo dello 0,6% dei prezzi della bolletta idrica, sono stati in media di oltre il 20% e, per esempio, a Bolzano è stato segnato un +26,3%, a Savona un +25,5%, a Trento un +21%.

Oltre il 10% di aumento dei costi delle bollette dell’acqua si sono registrati in altri capoluoghi, come Milano, Pavia, Como, Sondrio, Cremona, Belluno, Novara, Verbania, Chieti, Pescara, Catania, Messina

Tra le province più care c’è Frosinone, dove si registra una spesa media annuale per l’acqua di 883 euro, mentre è della Toscana il podio di regione più costosa con 770 euro annuale e un aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente. Sono, però, le regioni dell’Italia centrale ad avere le bollette dell’acqua più alte, in media sui 664 euro.

Per fare un esempio di calcolo di nuovo possibile aumento delle bollette dell’acqua, se i prossimi rincari dovessero seguire la scia di quanto già accaduto e quindi prevedere ulteriori aumenti del 20% in media sulle bollette dell’acqua, chi paga ora sui 65 euro circa di acqua potrebbe pagare circa 80 euro con i nuovi rincari. Per bollette dell’acqua di circa 110 euro, con gli aumenti previsti si potrebbe arrivare a oltre 130 euro.

Esistono, però, sistemi per pagare meno le bollette dell’acqua, a partire da abitudini per un uso morigerato dell’acqua per arrivare a bonus disponibili. Il bonus che permette di pagare meno le bollette dell’acqua è il bonus acqua, che garantisce 18,25 metri cubi di acqua su base annua (50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica con calcolo di specifici sconti.

Per calcolare il valore dello sconto, bisogna consultare il sito del proprio gestore idrico, verificare le tariffe applicate e quantificare il bonus moltiplicando 18,25 metri cubi per il numero di componenti della famiglia anagrafica e per la somma delle seguenti tariffe:

tariffa agevolata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;

tariffa di fognatura per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;

tariffa di depurazione per quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

In alternativa, è possibile contattare il call center Arera al numero verde 800 166 654.

E' possibile accedere al bonus se appartiene ad un nucleo familiare se si ha un valore Isee entro i 9.530 euro o si rientra in un nucleo con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e si ha un Isee entro i 20mila euro, o, ancora, se titolare di Reddito o Pensione di cittadinanza.

