Enel, riceve bolletta da più di un milione di euro. Le conseguenze

Una bolletta da oltre un milione di euro è stata inviata da Enel per le spese di luce ad un normale cittadino. E non è la prima volta che problemi del genere accadono. Ed ecco la risposta della società, ma anche quella legislativa che sta per arrivare.

Qualche volta può capitare di sbagliare, ma poi l'importante è riuscire a sisteare le cose subito, così come sta accadendo tra Enel e un suo utente che si era visto recapitare una fattura da un milione di euro. Ma quete vicende sono assai numerose e si sta lavorando anche a livello di legge

La vicenda

In provincia di Lucca Pietro Baldassari residente a Capannoni si vede ricevere una bolletta di oltre 1 milione di euro per l'esatezza di 1.200.040 euro e la vicenda fa il giro degli organidi stampa con il cittadino che si rivolge alle varie associazioni dei consumatori per risolvere questo macrospico errore.

Enel, però, ha preso subito la pratica in mano e ha spiegato di aver rpeso immeditamente posizione e aver bloccato subito la fattura sbagliata in attesa del rinvio di quella giusta, counicandolo al cliente insieme alle sue scuse.

La società ha precisato che si è trattato di un errore del sistema di lettura da remoto e la stessa società seguirà tutta la vicenda fino all'epilogo positivo conclusivo

Staccare la luce per un centesimo...

Una signora anziana di Pordenone rischia di aver staccata la corrente per una bolletta di un centesimo che non sarebbe stata pagata.

La Audax Energia di Vinovo in provincia di Torino ha inviat una raccomandata con ricevuta di ritorno dove si diceva che dopo controlli interni, la signora, una anziana vedova, doveva pagare un centesimo altrimenti avrebbero staccato la corrente.

L'unico modo di pagamento era il bonifico, espressamente detto in una unica soluzione e di inviare velocemente la copia del pagamento.

Tra l'altro, la signora era rimasta vedova da pochissimo tempo e si è assolutamente spaventata come ha spigato il cognato della donna Franco Rosseto che spiega coemavrebbero pouto isnerire ilc entesimo da pagare nella successiva bolletta

La risposta dall'azienda

L'azienda fornitrice di luce si è subito scusata e ha chiaramente affermato che nulla è dovuta e che si stanno facendo delle verifiche per capire coem sia potuto sucecdere una cosa simile. Nel frattempo, però, il Codacons esprimendo che è stata fata una forma di violenza alla signora, ha deciso di inviare un esposto alla procura di Pordenone e denuciare il fatto vedendo a che se ci sono gli estremi di violenza privata tra i reati

Legge sui maxi conguagli

E' stata finalmente approvata almeno alla Camera la proposta di legge che abbiamo spiegato sotto che limita i maxi conguagli per le bollette dell'acqua, luce e gas. La nuova legge vale sia per le piccole imprese che per i consumatori finali. A quetso punto l'iter passa in Senato, dove si spera che si faccia in fretta come spiega Adiconsum e Unione Nazionale Consumatori affermando che alcune richieste sono state recepite, ma bisogna fare chiarezza su altri commi. Ecco sotto tutta la spiegazione dell'attuale legge in vigore e di come cambierà, con le novità

Nonostante lo scorso anno l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas abbia stabilito la sostituzione e l’installazione presso l’utenza finale di contatori cosiddetti intelligenti capaci di leggere a distanza il consumo di energia, per garantire agli utenti l’esclusivo pagamento di quanto effettivamente consumato, visto che con il contatore elettronico è possibile controllare i consumi e conoscere in ogni momento l’effettiva potenza assorbita, beneficiando di alcuni vantaggi, rispetto ai vecchi contatori, come il fatto che attraverso la lettura a distanza la bolletta verrà calcolata sulla base dei consumi puntualmente registrati, continuano ad essere decisamente elevati i cosiddetti conguagli.

Il conguaglio di una bolletta di luce o gas indica la somma da versare, spesso elevata, di compensazione dei consumi tra quelli stimati e quelli effettivi. Se la cifra della bolletta di conguaglio di luce e gas dovesse risultare esorbitante, è consigliabile verificare il periodo di riferimento visto che in alcuni casi si può anche trattare di anni e quindi verificare il corretto eventuale pagamento di tutte le bollette. Per evitare di ricevere bollette di conguaglio di luce e gas dai costi esorbitanti, sarebbe preferibile che il consumatore esegua in piena autonomia le letture dei contatori con periodicità e riceva le fatture secondo i tempi previsti dai contratti di fornitura.

Conguagli di bollette tra vecchi e nuove regole

Se le vecchi regole hanno portato per anni a salassare i consumatori con conguagli, come detto stratosferici, le nuove regole 2017-2018 dovrebbero permettere di dire addio agli ingenti conguagli. Le ultime notizie confermano, infatti, l'entrata in vigore di una nuova norma che vieterebbe l'invio di conguagli troppo elevati. Una nuova proposta di legge sul tavolo della Commissione Attività produttive della Camera prevede:

la possibilità di considerare illegittimo il conguaglio nel caso in cui dovesse superare un periodo di due anni, per cui non si potrà procedere a staccare l’utenza a chi non paga; la possibilità per gli utenti di non pagare le fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi per cui abbiano comunicato in tempo gli effettivi consumi.

Stando a quanto puntualmente riportato nella nuova proposta di legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l’emissione di fatture a debito nei confronti dell’utente per conguagli non possono essere riferiti a periodi maggiori di due anni, considerata pratica commerciale contraria ai princìpi di buona fede e correttezza. Inoltre, sempre stando a quanto si legge, per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, l’utente può non pagare fino a quando non sarà verificata la legittimità del condotta dell’operatore. Se le autorità competenti dovessero accertare comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, gli utenti potranno non pagare le fatture emesse. La nuova proposta prevede comunque la possibilità per l’utente di chiedere il pagamento rateale del conguaglio.

Questa nuova proposta è stata avanzata con l’intento di cancellare l’abitudine di invio di bollette di conguaglio esorbitanti nei confronti delle quali spesso gli utenti non hanno mai potuto far nulla finora se non pagare. Questa nuova norma, volta ad una decisa riduzione degli importi che potrebbero arrivare con i conguagli, dovrebbe contribuire a ridurre notevolmente le cifre che gli utenti dovranno versare, soprattutto perchè saranno vietati conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni. Oggi arrivano anche a cinque anni ed è chiaro immaginare il costo che possono prevedere.

Per quanto riguarda le possibilità e gli sconti per risparmiare sulle bollette sia tenedno quelle attuali che andando verso il bero mercato e alle nuove offerte e capire se già ora quando e come coviene abbiomo scritto questo articolo con tre elementi fondamentali e consigli a cui attenersi non così scontati e conosciuti da tutti