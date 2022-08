Buoni fruttiferi Postali 2022-2023, quadruplicati rendimenti da ora e nuove tipologie emesse

Il rendimento dei buoni fruttiferi postali ordinari è tornato ad aumentare: il tasso del prodotto è adesso del 2%, contro lo 0,5% precedente e a deciderlo è stato un decreto del ministero dell’Economia, che ha così quadruplicato il rendimento, con l’obiettivo di contrastare l’aumento dell’inflazione. Vediamo per chi sono quadruplicati i rendimenti dei buoni fruttiferi postali 2022-2023 e le nuove tipologie emesse.

Nuove tipologie emesse di buoni fruttiferi postali 2022-2023

I buoni fruttiferi postali restano tra le forme di investimento preferite dagli italiani e ora ancor più convenienti da scegliere.

E’ stato, infatti, aumentato il tasso di rendimento dei buoni fruttiferi postali 2022-2023: è salito dallo 0,5% al 2% ma si tratta di un aumento che vale solo per le nuove sottoscrizioni di buoni fruttiferi postali 2022-2023, mentre per chi ha sottoscritto buoni fruttiferi postali resta il rendimento precedente.

Sono tantissimi gli italiani che decidono di investire in buoni fruttiferi postali, prodotti che rispetto ad altri, per esempio i Btp, rendono meno ma non implicano rischi, non prevedono costi di gestione, di commissioni di collocamento o di rimborso, e sono sottoposti ad una tassazione agevolata.

I buoni fruttiferi di Poste italiane sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli, con importo massimo sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto, pari a 1.000.000 di euro.

Proprio per vantaggi e scelte fatte da tanti per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali, sono diverse le nuove tipologie emesse, come:

buono fruttifero postale minori, che ha un rendimento pari al 3,5% lordo (prima di luglio era al 2,5%) e se si richiede un rimborso anticipato, entro il penultimo anno di vita del Buono, l’interesse netto annuo scende allo 0,44%;

buono fruttifero 3 anni Plus, con rendimento fisso predeterminato, di durata di 3 anni, riconosciuto solo a scadenza e di cui sono state emesse delle nuove serie di buoni come buoni 4x4, di durata massima di 16 anni e che prevedono un rendimento fisso crescente nel tempo con interessi maturati nel corso di ogni quadriennio e corrisposti al momento del rimborso del buono e comunque non prima del compimento del primo quadriennio; buoni 3x4, che hanno invece una durata massima di 12 anni e prevedono un rendimento fisso crescente nel tempo con interessi maturati nel corso di ogni triennio riconosciuti al compimento del terzo, sesto, nono e dodicesimo anno dalla data di sottoscrizione; buoni 3x2, che hanno una durata massima di sei anni e un rendimento fisso crescente nel tempo con interessi maturati nel corso di ciascun triennio riconosciuti al compimento del terzo e sesto anno dalla data di sottoscrizione.