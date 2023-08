Le migliori bottiglie di acqua minerale, le 2 classifiche a confronto di Altroconsumo e Gambero Rosso

In Italia, l'industria delle bottiglie di acqua minerale produce un volume annuale di 16 miliardi di bottiglie, e si stima che la media di consumo pro capite sia di circa 225 litri all'anno.

Questa dinamica genera un ampio giro d'affari, stimato attorno a tre miliardi e cento milioni di euro, secondo le valutazioni fornite da Beverfood, un portale italiano specializzato nel settore delle bevande. In questo contesto, sorge la domanda: quali sono i prodotti migliori disponibili sul mercato? Due classifiche interessanti svelano inediti scenari:

Le migliori bottiglie di acqua minerale per Altroconsumo

Le migliori bottiglie di acqua minerale per Gambero Rosso

Le migliori bottiglie di acqua minerale per Altroconsumo

Altroconsumo ha recentemente pubblicato l'ultima versione dell'con migliore valutazione, offrendo un'analisi approfondita sulla qualità delle acque commercializzate nei punti vendita. Tale valutazione si fonda su una serie di parametri di rilevanza, inclusi i livelli di sali minerali e metalli, le informazioni dichiarate in etichetta e l'impatto ambientale delle confezioni. Inoltre, sono stati considerati parametri analitici quali il residuo fisso e il pH.

In cima alla classifica di Altroconsumo come miglior acqua gassata si colloca Boario, derivante dalle sorgenti termali di Darfo Boario Terme, nella provincia di Brescia. Quest'acqua, rinomata per le sue proprietà depurative e disintossicanti, ha conseguito un punteggio di eccellenza per quanto concerne la qualità e presenta un costo medio di 0,36 euro per bottiglia da 1,5 litri.

Il secondo gradino è occupato da Sorgesana, brand affiliato al gruppo Lete, prodotto dalla sorgente di Pratella, nella provincia di Caserta. Questa acqua, raccomandata per diete iposodiche, è commercializzata a un prezzo medio di 0,28 euro. In terza posizione si colloca Recoaro, acqua gassata proveniente da una zona naturalistica protetta ai piedi delle Dolomiti, apprezzata per la sua purezza. Il suo costo è di 0,38 euro per una bottiglia da 1,5 litri.

L'elenco stilato da Altroconsumo considera una molteplicità di fattori per valutare la qualità delle acque, fornendo ai consumatori dati precisi e affidabili per orientarsi nelle scelte d'acquisto.

Le migliori bottiglie di acqua minerale per Gambero Rosso

La valutazione delle bottiglie di acqua minerale di Gambero Rosso è stata basata su cinque parametri distinti: leggerezza, armonia, pulizia, piacevolezza e complessità. L'esito finale è stato suddiviso in due classifiche separate, una per le acque lisce e un'altra per le acque effervescenti naturali.

Da questa valutazione sono state escluse le etichette Panna e San Pellegrino, in quanto sponsor della pubblicazione. La prima posizione è stata assegnata all'Acqua San Bernardo, imbottigliata a Garessio (Cuneo) e parte del Gruppo Montecristo dal 2015.

Quest'acqua ha conseguito il punteggio massimo in quasi tutti i parametri di valutazione (leggerezza 5/5, armonia 5/5, pulizia 5/5, complessità 4/5, piacevolezza 5/5), ottenendo un punteggio complessivo di 91 su 100.

Al secondo posto, con una valutazione di 90 su 100, si colloca l'Acqua Lauretana, che sgorga dai ghiacciai del massiccio del Monte Rosa, nella provincia di Biella. Il gradino più basso del podio è occupato da Frasassi, un'acqua che nasce nel Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi nelle Marche. Quest'ultima ha ottenuto un punteggio complessivo di 85 su 100.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra