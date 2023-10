Nuove sanatorie nazionali e regionali già in vigore su abusi edilizi case, verande, terrazze oltre condono Salvini

Quali sono le nuove sanatorie nazionali ma anche regionali già in vigore su abusi edilizi case, verande, terrazze (in attesa del nuovo condono Salvini)? Sembra esser stato messo da parte dal momento il nuovo decreto dedicato ad abusi e condoni edilizi ma si tratta di una questione molto attuale e di una delle misure importanti da cui il governo punta a reperire nuove risorse economiche. E, nell’attesa, di novità sono già diverse le sanatorie già in vigore ma anche eventuali novità in arrivo.

Quali sono le sanatorie nazionali in vigore su abusi edilizi case, verande, terrazze

. Tra le sanatorie edilizie in vigore a cui si può ricorrere nei casi di abusi per case, giardini e terreni, è in vigore innanzitutto lache permette di sanare un abuso edilizio se il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta avviene entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

Per ottenere la sanatoria automatica gratis dell’abuso edilizio, la tolleranza del 2% deve risultare tra progetto e stato di fatto dell’opera, rapportando la cubatura del progetto a quella reale dei luoghi e vale solo per piccole difformità edilizie.

Altra sanatoria edilizia in vigore scatta quando gli abusi realizzati non violano la disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudicano l'agibilità dell'immobile, o quando si tratta di piccoli abusi dichiarati dal tecnico abilitato per l’attestazione dello stato legittimo degli immobili, quando cioè vengono riportati nell’apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, o scioglimento di comunione di diritti reali.

Ad intervenire su sanatorie edilizie nazionali anche molte sentenze, a partire da quella della Corte di Cassazione sulle distanze minime tra costruzioni. Secondo i giudici, la distanza minima di 10 metri nel caso di edifici antistanti e in parte aderenti deve sempre essere rispettata anche quando la finestra di una parete non fronteggi l’altra parete, perchè di altezza minore dell’altra, a meno che le due pareti aderiscano in basso l’una all’altra su tutto il fronte e per tutta l’altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui.

Secondo la Cassazione, la distanza di 10 metri deve essere rispettata entro il segmento delle pareti in modo che l'avanzamento dell’una permetta di incontrare l’altra, anche in quel segmento.

Per la Cassazione, la finalità del rispetto delle distanze minime previste dalla legge per le costruzioni è quella di salvaguardare l'interesse pubblico sanitario alla salubrità dell’affacciarsi di persone su spazi intercorrenti fra gli edifici che si fronteggiano, quando almeno uno dei due abbia una parete finestrata. La distanza minima permette, infatti, la corretta circolazione d’aria e irradiazione di luce giusta per mantenere la salubrità dell’affaccio.

Anche il Consiglio di Stato si è recentemente espresso sull’obbligo di rispetto delle distanze minime per le costruzioni, spiegando che la violazione della distanza minima non permette di avere un condono edilizio nè sanatoria delle opere, anche se si trovano sulla stessa proprietà e appartengono alla stessa persona se si tratta di abusi e violazioni delle distanze minime commesse in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Sulle distanze tra edifici collocati nella stessa area di proprietà, i giudici hanno ricordato che le norme sulle distanze tra le costruzioni, integrative di quelle contenute nel codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e a prescindere dall'appartenenza dello stesso spazio e sempre per la tutela dell’interesse pubblico in materia di igiene e sanità.

Secondo il Consiglio di Stato, la distanza di dieci metri che deve sussistere tra edifici antistanti, ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza.

Sempre il Consiglio di Stato si è espresso sugli abusi edilizi in aree vincolate, molto frequenti, sottolineando che in tal caso le opere non sono mai sanabili se realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi dei beni ambientali e paesistici, dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali se istituiti prima della esecuzione delle stesse opere e in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Ciò significa che un abuso comportante la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo paesaggistico, come nel caso in esame, non può essere sanato.



Tra nuove recenti sentenze sugli abusi edilizi più frequenti c’è anche una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha stabilito come prima di procedere alla totale demolizione dell’opera edilizia abusiva bisogna valutare se la demolizione lede i diritti fondamentali delle persone e in tal caso è possibile ricorrere alla sanatoria e non alla demolizione dell’opera realizzata.

Per la Cassazione, per un abuso edilizio in casa o giardino da demolire, deve essere prima valutato il cosiddetto principio di proporzionalità, perché quando un abuso edilizio è sproporzionato ed eccessivo rispetto ad altri criteri, come il diritto all’abitazione, si deve bloccare la demolizione e procedere alla sanatoria edilizia dell’abuso.

Un’altra recente sentenza sugli abusi edilizi più frequenti, ma anche di piccola entità, è quella del Consiglio di Stato secondo cui un abuso edilizio in casa non sanabile all’epoca in cui è stato realizzato, non può mai essere oggetto di sanatoria secondo quanto previsto dal Testo Unico Edilizia.

Per il Consiglio di Stato, se si effettuano interventi senza titolo che generano un abuso edilizio, modificando anche in parte un immobile rispetto a quello preesistente, con grandi modifiche dell’impostazione progettuale originaria dell’immobile, non si tratta di lavori di solo risanamento conservativo per cui vale una sanatoria edilizia. Per poter richiedere la sanatoria di un abuso edilizio in casa o giardino, secondo il Consiglio di Stato, bisogna avere dunque la doppia conformità.

Nuove sanatorie regionali su abusi edilizi case, verande, terrazze

Passando a nuove sanatorie edilizie regionali per case, terrazze, verande, non è in vigore al momento alcuna specifica sanatoria per abusi edilizi su case, terrazze e verande ma probabilmente saranno approvate a breve novità ed entreranno in vigore alcune sanatorie di cui si sta discutendo a livello regionale, dalla Sicilia al Lazio.

Nel Lazio, per deroghe alle leggi in vigore sull’abitabilità, è stata presentata, infatti, una nuova proposta per permettere di trasformare cantine, box, garage, seminterrati in abitazioni. La proposta punterebbe a limitare la cementificazione che nel Lazio, e soprattutto a Roma, permettendo a chiunque di rendere abitabili vani e locali seminterrati senza usare così terreni inedificati.

La proposta avanzata da Lega e FdI nel Lazio riguarda, in particolare, seminterrati, magazzini, garage e cantine che potrebbero diventare abitazioni anche senza rispettare la norma attualmente in vigore, vale a dire senza raggiungere il minimo dei 2,40 metri di altezza. La nuova proposta potrebbe essere vista nell’ottica di incentivare nuove possibilità di semplificazioni edilizie.

Spostandoci, invece, in Sicilia, si prospetta una nuova sanatoria di case abusive al mare, proposta da Fratelli di Italia che modificherebbe la legge in vigore per condonare le case costruite dopo il 1976 entro 150 metri dal mare.

La nuova proposta potrebbe, dunque, far saltare sia il divieto di edificazione a 150 metri dal mare e sia il divieto di sanatoria.

Nuovo condono edilizio proposto dal ministro Salvini cosa prevede

Tra sanatorie nazionali già in vigore, sanatorie regionali che potrebbero arrivare a breve, si inserisce anche la nuova proposta di condono edilizo proposto dal ministro delle Infrastrutture Salvini. Si tratta di una novità che varrebbe esclusivamente per abusi edilizi derivanti da piccole difformità e irregolarità edilizie, per semplificare e snellire tempi e procedure burocratiche attuali, considerando che, come spiegato dallo stesso Salvini, sono centinaia di migliaia le piccole irregolarità architettoniche, edilizie, urbanistiche che intasano gli uffici tecnici di molti Comuni d’Italia.





