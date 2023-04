Quali sono i nuovi finanziamenti e contributi a fondo perduto nazionali e regionali al via ora molto interessanti? Sono in arrivo diversi nuovi finanziamenti e contributi a fondo perduto, sia a livello nazionale e sia a livello regionale, la maggior parte dei quali derivanti dai fondi del Pnrr e validi per diversi obiettivi. Vediamo quali sono e cosa prevedono.

Nuovo contributo a fondo perduto per aziende che investono nell’idrogeno

Tra i primi nuovi finanziamenti a fondo perduto c’è quello dedicato alle aziende che decidono di investire in progetti ad idrogeno. Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato un bando aperto alle imprese che realizzano investimenti che prevedono l’uso dell'idrogeno. Il bando è aperto fino al prossimo 30 giugno e prevede una dote complessiva di un miliardo di euro.

L’importo di un miliardo di euro è diviso per 450 milioni su due progetti, uno per il finanziamento di progetti di ricerca industriale o sviluppo sperimentale per l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio e uno per il finanziamento di progetti di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile che devono prevedere uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, ivi inclusi i sistemi di stoccaggio.

Gli ulteriori 550 milioni di euro sono destinati al finanziamento di progetti di investimento che prevedono l’uso di idrogeno a basse emissioni di carbonio in processi industriali e la sostituzione del metano e dei combustibili fossili come fonte di energia con idrogeno a basse emissioni di carbonio nella misura minima del 10% del fabbisogno termico del macchinario o della linea produttiva oggetto di investimento.

Il nuovo finanziamento a livello nazionale vale per le imprese di qualsiasi dimensione che operano in settori hard-to-abate, cioè settori difficili da decarbonizzare e gli organismi di ricerca e viene concesso nella sola forma di contributo a fondo perduto e per ricerca e sviluppo i contributi possono arrivare fino all’80% della spesa, mentre per gli investimenti fino al 60%.

Nuovi finanziamenti a fondo perduto al via per agrivoltaico

Anche a sostegno dell’agrivoltaico sono al via nuovi contributi a fondo perduto nazionali derivanti dai fondi del Pnrr. L’agrivoltaico è un sistema che prevede la produzione di energia dalla combinazione tra colture e pannelli solari.

Per questo meccanismo di produzione di energia, i pannelli solari vengono posizionati sopraelevati rispetto a un sottobosco di piante, in modo da produrre energia pulita senza aver bisogno di ulteriore spazio rispetto a quello già usato per l’agricoltura.

I sistemi agrivoltaici permettono di aumentare la resa delle colture agricole e di ridurre il consumo idrico, considerando che creano zone d’ombre, proteggono le piante da eventi climatici estremi, permettono il recupero delle acque meteoritiche e sostengono la produttività e la resilienza ai cambiamenti climatici

I nuovi fondi dovrebbe precedere contributi a fondo perduto fino al 40% per la realizzazione degli impianti agrivoltaici avanzati. Il bando in tal caso prevede una spesa massima ammissibile per singolo progetto pari a 750 mila euro.

Al via nuovo contributo a fondo perduto per sviluppo tecnologico in Friuli Venezia Giulia



Al via invece in Friuli Venezia Giulia un nuovo bando per l’accesso ad un contributo a fondo perduto per progetti di investimento per imprese che puntano allo sviluppo delle tecnologie e all'innovazione. Il nuovo bando è chiaramente rivolto solo ad aziende che operano nel territorio regionale del Friuli.

Possono presentare domanda per ricevere i nuovi contributi a fondo perduto per lo sviluppo tecnologico e l’innovazione tutte le Pmi iscritte al Registro delle imprese e i liberi professionisti per progetti finalizzati all'ottimizzazione e all'ammodernamento dei processi produttivi, della capacità produttiva, dei modelli organizzativi e di business e delle linee di prodotto e di servizio del beneficiario.

Il limite massimo di importo che si può concedere per domanda è di 500mila euro, mentre il limite minimo di spesa ammissibile per domanda dipende dalla dimensione del soggetto richiedente ed è pari a:

25mila euro se il richiedente è una microimpresa;

37.500 euro se il richiedente è una piccola impresa;

50mila euro se il richiedente è una media impresa.

Sono ammissibili nel finanziamento le spese relative all'acquisto e all'installazione di macchinari, impianti, strumenti, attrezzature e sensoristica, eventuale quota capitale dei canoni della locazione finanziaria diretta alla loro acquisizione, acquisto e installazione di hardware e di beni immateriali, come software e licenze d'uso, eventuale quota capitale dei canoni della locazione finanziaria diretta alla loro acquisizione; l'acquisizione di servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di ottimizzazione e ammodernamento contemplati dal progetto, nel limite del 30% della spesa ammessa.

La domande per accedere al nuovo contributo a fondo perduto In Friuli deve essere presentata in via telematica tramite il sistema informatico predisposto dall'Insiel per i bandi della Programmazione Fesr da martedì 16 maggio a giovedì 29 giugno 2023.

Nuovi contributi a fondo perduto dalla regione Liguria per imprese under 35 e femminili

Altro nuovo finanziamento a fondo perduto al via a livello regionale è quello reso disponibile dalla regione Liguria. Si tratta del nuovo finanziamento a fondo perduto previsto da ‘Cassa Commercio Liguriaì, che ha una dote di 10,9 milioni per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle micro, piccole e medie imprese che possono ottenere prestiti in modo più semplice e finanziamenti a fondo perduto fino ad un importo massimo di 20mila euro.

Possono presentare domanda per avere accesso al nuovo contributo a fondo perduto attività femminili, di giovani under 35, imprese di nuova costituzione, consorzi di gestione dei mercati comunali coperti, i Centri Integrati di Via (CIV) e le imprese che decidono di rinnovare il loro parco automezzi con acquisto di nuovi veicoli meno inquinanti.