Nuovo bando Ismea al via ora con migliaia di terreni agricoli con acquisto agevolato

Cosa prevede il nuovo bando con aiuti e contributi al via per la vendita in asta di migliaia di terreni agricoli a prezzi agevolati? Anche quest’anno sono diversi i nuovi bandi Ismea disponibili per l’acquisto di terreni agricoli a condizioni agevolate con l’obiettivo di sostenere sempre più lo sviluppo agricolo nel nostro Paese.

Quali sono i nuovi bandi per vendita agevolata di terreni agricoli

Per chi vale il nuovo bando per avere con aiuti e contributi terreni agricoli

Sono principalmente due i nuovi bandi per l’acquisto a prezzi agevolati di terreni agricoli: si tratta della VI edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole e di Generazione Terre 2023, al via dopo le agevolazioni già disponibili lo scorso anno.

La VI edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole è partita il 7 marzo per la concessione quest’anno di circa 20 mila ettari di terreni agricoli, per un totale di oltre 800 aziende agricole potenziali e un valore a base d’asta di 260 milioni di euro.

Il bando per avere terreni agricoli a prezzi agevolati riguarda terreni che si trovano in specifiche regioni come Sicilia, Sardegna, Toscana, Puglia, Basilicata.

Per la vendita dei 102 terreni già disponibili dalla precedente edizione del bando è prevista la possibilità di effettuare direttamente, sul portale dedicato, una prima offerta di acquisto e prenotare la fase di rilancio. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate fino al prossimo 5 giugno 2023.

E’ partito, invece, a febbraio anche il nuovo bando Generazione Terra 2023 per l’acquisto agevolato di terreni agricoli per importi massimi fino a 1.500.000 euro per giovani imprenditori agricoli e giovani startupper con esperienza e fino a 500mila euro, per giovani startupper con titolo.

La durata massima del finanziamento è di 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento e le condizioni prevedono tasso fisso o variabile, ancorato ai valori di mercato e dipendente dal rischio rilevato, versamento del 50% degli oneri notarili e 500 euro di rimborso per le spese di istruttoria.

Generazione Terra 2023 finanzia fino al 100% del prezzo di acquisto dei terreni ed è una misura dedicata a chi intende ampliare la superficie della propria azienda agricola o avviare un’iniziativa imprenditoriale in agricoltura.

Per accedere al bando il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in via telematica sul sito ismea.it, accedendo all’area riservata e utilizzando la modulistica disponibile. I giovani startupper interessati devono presentare la domanda di accesso o come titolare di impresa agricola individuale o come rappresentante legale di società agricola costituita da non più di 6 mesi.

Il nuovo bando Terre Agricole con aiuti e contributi disponibile per la vendita in asta di migliaia di terreni agricoli a prezzi agevolati vale per gli imprenditori agricoli under 41, permettendo di ottenere una rateizzazione del prezzo di acquisto fino a 30 anni.

Il bando Generazione Terre 2023 si rivolge a giovani imprenditori agricoli, giovani startupper con esperienza che vogliono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura e giovani startupper con titolo che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell’ambito dell’agricoltura.