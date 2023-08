Rincari sdraio e ombrelloni mare estate 2023: quanto guadagna realmente uno stabilimento dopo aumenti?

Aumentano i costi di ombrelloni e sdraio e per trascorrere una giornata in stabilimenti balneari. Aumentano anche i costi per i consumi, sale dunque la spesa per famiglie che vogliono trascorrere una giornata al mare, ma a fronte di tali aumenti ci si chiede quanto guadagna effettivamente un proprietario di uno stabilimento balneare mediamente?

Quanto aumentano i costi di ombrelloni e sdraio quest’estate 2023

Quanto guadagna un proprietario di uno stabilimento balneare mediamente

Sarà un’estate molto più cara in Italia per italiani e turisti stranieri: sono, infattiSecondo il Codacons, una famiglia italiana spenderà in media tra i 30 e i 35 euro al giorno solo per affittare un ombrellone e due lettini. Si tratta di prezzi che aumentano decisamente se si decide di trascorrere una giornata al mare in località marittime rinomate, da Riccione a Gallipoli, dove i prezzi medi possono arrivare anche ain Sardegna.

Secondo il Codacons, le spiagge più care quest'anno per ombrelloni e sdraio sono quelle Salento, dove, per esempio, per un gazebo presso Le Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse (tavolino, 4 lettini, teli da mare e aperitivo) si possono spendere ben 1.010 euro al giorno.

Si scende poi sui 600 euro al Twiga di Forte dei Marmi, per una tenda araba (sofa, 2 letti king size, 2 lettini standard, 1 sedia regista e 1 tavolino), costi più bassi rispetto ad altri ma comunque in aumento di ben 200 euro nel 2020, quando per la stessa tenda araba si spendevano 400 euro al giorno.

A seguire troviamo la spiaggia dell'Hotel Excelsior di Venezia, dove per una postazione centrale (lettino con materasso e cuscino, 2 sedie a sdraio con cuscini, 1 tavolo, 4 sedie pieghevoli, teli da spiaggia) si spendono circa 515 euro, in aumento rispetto al 2020 quando costava 453 euro.

Se ci si chiede se contestualmente all’aumento dei prezzi per avere ombrelloni e sdraio a mare aumenta anche il guadagno di un proprietario di uno stabilimento balneare, di quanto e come, la risposta varia molto.

I guadagni di un proprietario di uno stabilimento balneare certamente dipendono dai servizi offerti e relativi costi, ma sono molto variabili. Sono diversi, infatti, gli elementi che influenzano il reale guadagno di un proprietario di uno stabilimento balneare, dai prezzi degli ombrelloni, delle sdraio e dei lettini e quanti ne sono presenti nello stabilimento, alla presenza o meno di un bar o di un ristorante nello stabilimento, alla località turistica dove si trova lo stabilimento.

Considerando tutti questi fattori, in media un proprietario di uno stabilimento balneare guadagna circa 150-160mila euro all’anno, cifra che in località turistiche più rinomate può essere anche più alto fino a raddoppiare, ma si tratta comunque di una cifra che non può essere definita con esattezza.

Concetti chiave

I costi di ombrelloni e sdraio negli stabilimenti balneari italiani sono in aumento.

Una famiglia italiana spenderà in media tra 30 e 35 euro al giorno per affittare un ombrellone e due lettini.

Le spiagge con i costi più alti si trovano a Salento, con prezzi fino a 1010 euro al giorno.

In media, un proprietario di uno stabilimento balneare guadagna circa 150-160mila euro all'anno.

