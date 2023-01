Tassi interessi attuali su prestiti e finanziamenti e previsioni per i prossimi mesi del 2023

Quali sono i tassi medi attuali prestiti e finanziamenti e le previsioni per i prossimi mesi del 2023? L’impennata, improvvisa, dell’inflazione negli ultimi mesi del 2022 ha portato ad un generalizzato rialzo dei tassi di interesse, già ritoccati all’insù dalla Bce, già aumentati dunque ma con previsioni non ottimistiche in tal senso per i prossimi mesi. Vediamo allora quali sono i tassi di interesse attuali applicati a prestiti e finanziamenti.

Tassi medi attuali per prestiti e finanziamenti quali sono

Previsioni tassi medi nei prossimi mesi 2023 per prestiti e finanziamenti

Tassi medi attuali per prestiti e finanziamenti quali sono

Alti, e anche troppo, sono i tassi attuali per prestiti e finanziamenti, attestandosi, mediamente, tra il 5% e il 7% in base alla finalità di richiesta del prestito. Il tasso più alto per i prestiti è quello che si applica nei casi di richiesta di liquidità, il più richiesto per poter sostenere non solo eventuali spese extra ma anche spese ordinarie per cui non basta ormai più il solo stipendio mensile, e che si attesta al 7%.

La Bce ha deciso di alzare i tassi ufficiali già la scorsa estate, per contrastare l’inflazione galoppante, e gli aumenti hanno chiaramente avuto ripercussioni sui tassi di prestiti e finanziamenti. Gli ultimi dati di novembre hanno segnato tassi medi per i prestiti personali al 5,88% del terzo trimestre 2022 e fino al 9,25%, rispetto all’8.93% di ottobre, per le nuove erogazioni di prestiti.

Previsioni tassi medi nei prossimi mesi 2023 per prestiti e finanziamenti

Stando a quanto riportano le ultime notizie, nei prossimi mesi del 2023 le previsioni parlano di possibili ulteriori aumenti dei tassi. Sembra, infatti, che la Bce non sia ancora pronta ad allentare la morsa dei tassi e, anzi, potrebbe ancora aumentarli dell'1% per continuare a contrastare l’alta inflazione. Questo è lo scenario più probabile che potrebbe verificarsi nei prossimi mesi.

Meno probabile è che i tassi per prestiti e finanziamenti nel 2023 rimarranno stabili, soprattutto se l’inflazione dovesse iniziare a scendere, e in tal caso, piuttosto remoto però al momento, la Bce non dovrebbe procedere con ulteriori aumenti progressivi dei tassi per adeguamento all’inflazione, che sarebbe in discesa.



La Bce ha, infatti, confermato che non ci sarò alcun cambio di rotta nelle decisioni sui tassi fino a quando l’inflazione non mostrerà effettivi segnali di discesa, che dovrebbe dimostrarsi costante, e questo momento non è ancora arrivato.