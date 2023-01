Tasso di interesse, durata e funzionamento nuova interessante obbligazione Eni al via 16 Gennaio

Importante e interessante annuncio di Eni che ha comunciato ufficialmente l'emissione di una obbligazione per il grande pubblico, quindi anche per gli investitori privati, il cui collocamento inizierà lunedì 16 Gennaio 2023

Il nuovo bond sarà collocato e si potrà comprare sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) e avrà codice ISIN: IT0005521171

Tassi di rendimento, durata e funzionamento obbligazione.

La nuova obbligazione Eni, avrà una durata di 5 anni a partire dal 10 Febbraio 2023 e scadrà, quindi, il 10 Febbraio 2028, data in cui verrà restituita l'intero importo sottoscritto con l'aggiunta degli interessi maturati

Il tasso di rendimento minimo sarà del 4,3%, che potrà aumentare in base alla richiesta dei sottoscrittori.

L'ultima cedola sarà collegata ai 2 obiettivi dell'obbigazione ovvero la riduzione delle emissioni nette di gas serra (Scope 1 e Scope 2) insieme al business Upstream e l'incremento della capacità installata da fonti rinnovabili.

Se si raggiungeranno entrambi gli obiettivi, il tasso di rendimento rimarrà invariato, se invece anche solo uno dei due non veisse raggiunto, il tasso di interesse dell'ultima cedola avrà un aumento dello 0,5%

Come si potrà comprare l'obbligazione Eni e Ranking assegnato

L'obbligazione Eni sarà acquistabile con un taglio minimo di 2mila euro, aumentabile di 1000 euro alla volta, senza nessun limite massimo.

Si potrà acquistare, come già detto, sul normale mercato obbligazionario italiano tramite il proprio conto online, se abilitato, o la sede territoriale della propria banca.

L'acquisto sarà possibile da lunedì 16 Gennaio fino a venerdì 20 Gennaio, salvo chiusura anticipata decisa da Eni che prevede una collocazione di un miiardo di euro, estendibile fino a 2 miliardi.

Si ricorda che la tassazione sarà del 26% come tutte le obbligazioni corporate italiane.

Pe quano riguarda il raning della nuva obbligazione Eni, sul prospetto informativo ufficiale, si legge che sarà di "A-" per Fitch, "Baa1" per Moody's e "A-" per S&P Global