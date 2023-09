Tutto quello che bisogna sapere (compreso quello non detto) sul piano anti-inflazione approvato ufficialmente ieri

Come sarà il piano anti-inflazione, quali prodotti saranno scontati e per chi approvato ieri ufficialmente giovedì 28 Settembre?

Entra finalmente in vigore il piano anti-inflazione per combattere il caro-vita che sta interessando non solo carburanti e beni voluttuosi ma anche, e soprattutto i beni di prima necessità, a partire dai prodotti alimentari ai prodotti necessari per l'igiene personale.

Stando a quanto spiegato, la decisione di intervenire urgentemente con un piano di abbassamento dei prezzi nasce dalla volontà di contrastare l’inflazione ancora alta, soprattutto sul carrello della spesa, e limitare il conseguente effetto-freno sui consumi, considerando che già negli ultimi mesi i consumi si sono molto ridotti e si punta ora a limitare tale riduzione, dando nuova spinta all’economia. Vediamo cosa prevede prevedere il nuovo piano anti-inflazione.

Quali prodotti saranno scontati con nuovo piano anti-inflazione

Gli sconti reali e la delusione e le critiche di molti non dette

e su cui si punta maggiormente l’attenzione per abbassarne i prezzi sono innanzitutto i

In particolare, rientreranno nel piano anti-inflazione generi alimentari come pasta, pane, latte, uova, ecc; prodotti di prima necessità per l’igiene, come assorbenti e tamponi, saponi, rasoi, fazzoletti, deodoranti; prodotti per bambini o per l’infanzia in generale, come pannolini e creme per bambini.

Saranno abbassati anche i prezzi di alcune medicine e prodotti per la cura, come nurofen per bambini, paracetamolo, antidolorifici e antinfiammatori, Ibuprofene, aspirina, probiotici, spray e sciroppi per la gola, creme per le ustioni, cerotti, garze sterili, guanti, termometri, pannolini per adulti, siringhe, antiacidi, antisettici.

Faranno parte del piano anti-inflazione anche una serie di supermercati e ipermercati che venderanno con sconto del 10% i prodotti delle proprie marche (e anche di altre con singoli accordi tra le parti).

La lista delle atene che hanno già aderito all'iniziative sono Conad, Esselunga, Coop, Carrefour, Pam, Lidl, Decò, Famila e Tigre. Non si sa ancora nulla se nella lista dcideranno di entrare anche Md ed Eurospin

Per quanto riguarda i singoli brand, tra i più famosi che faranno degli sconti particolari sui propri prodotti ci saranno sicuramente Ferrero, Lavazza, Mutti, Barilla, Nestlè

Il nuovo piano anti-inflazione per prodotti scontati durerà dal primo ottobre al 31 dicembre e varrà per tutti i cittadini, famiglie e lavoratori. Gli sconti sui generi alimentari di prima necessità e sui prodotti per l’igiene personale, per l’infanzia e le medicine varranno per tutti coloro che ne effettuano l’acquisto.

I prodotti e i supercati aderenti saranno segnalati con un bollino anti-inflazione realizzato dal Governo per questa iniziativa.

Sembra importante e articolato il nuovo piano antinflazione che il governo si prepara a mettere in campo per sostenere le famiglie. Ma quanto saranno davvero gli sconti previsti? In realtà, infatti, non mancano le critiche

Delude, infatti, il piano anti-inflazione secondo Assoutenti, secondo cui il provvedimento per bloccare alcuni prezzi non sarebbe sufficienti, anche perché diversi prodotti, tra i più comuni venduti, come frutta e verdure ne resterebbero fuori (almeno in parte), cui l’operazione di calmierare i prezzi dei beni di largo consumo rischi di rivelarsi un flop come secondo molti accaduto con il bonus benzina.



Del resto, il risparmio stimato per ogni famiglia grazie al piano anti-inflazione sarebbe di ‘soli’ 100 euro, quindi decisamente poco nell’economia generale delle spese familiari





