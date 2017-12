Aeroporto di Cagliari: record 4 milioni di passeggeri. E nuove tratte

Mentre si inugurano nuove tratte, all'Aeroporto di Cagliari si raggiungono i 4 milioni di passeggeri, record dopo quello di Napoli, festeggiato giusto una settimana fa di 5 milioni di transiti

Cagliari è record

Con anticipo rispetto alla fine dell'anno, si sono raggiunti i 4 milioni di passaggeri all'Aeroporto di Cagliari, la quota più alta di sempre grazie soprattutto al traffico internazionale che ha messo a segno un +34%.

Finora ci si era fermati a poco più di 3milioni e 600mila passegggeri.

E come si è usa fare, grande festa per il passeggero che era il quarto milione che ha ricevuto incredulo il premio.

Si tratta di Alessandro De Nicola, 42enne, che stava per prendere un volo verso Napoli. A ricevuto in premio un biglietto per due persone di KLm per New York andata-ritorno per due persone dai veritici della società che gestice lo scalo ovvero SOGAER.

Altri biglietti sono stati dati ad altri passeggeri da Vueling, easyJet, Volotea per Londra, Barcellona, Lione

Nuove tratte diversi vettori e aeroporti

Alitalia riprende alcune tratte, ma non c'è solo la compagnia di bandiera a programmare nuovi voli (o a riprenderli) ma diverse altre con modifiche dei programmi sia con cancellazioni, ma soprattutti con avvii di nuovi collegamenti.

L'Alitalia ha comunicato che per due volte alla settimane vi sarà il collegamento tra Torino-Reggio

Calabria dopo che era stato sospeso. Viene ribadito nel comunicato della compagnia aerea nazionale che continueranno comunque i voli quotidiano, uno per ciascuno, per le tratte da Reggio a Roma Fiumicino e da Reggio a Roma Fiumicino.

I Voli verranno tutti fatti con gli Airbus A319 e per quelli per Torino gli orari e i giorni saranno

rispettivamente il martedì e il giovedì di ogni settimana alle 14,40 per arrivare a Caselle alle 16,35 e da Reggio a Torino alle 12,00 per arrivare alle 13,55. I nuovi collegamenti saranno attivi dal 2 Ottobre 2017

Per nuove tratte che si aprono o meglio si riaprono ne vengono chiuse altre. Stiamo parlando del volo Milano-Roma tra Malpensa e Fiumicino di EasyJet che da fine ottobre sarà cancellato. Una scelta che haprovocato malcontento tra gli imprenditori e gli assidui viaggiatori anche eprchè EasyJet era l'unica compagnia ad offrire ormai questa tratta, ma è proprio facilmente spiegabile dalla non economicità al confronto dei treni ad alta velocità.

Con l'aereo Milano-Roma rimane possibile con venti voli ogni giorno andata e ritorno tra Linate e Fiumicino con Alitalia in questo momento

Ryanair, infine, programma per l'estate e dall'aereoporto di Bologna lancia voli per l'estate 2018 per Napoli, Bratislava, Praga e Colonia e viceversa andata e ritorno.

E da Napoli oltre a a Bologna partiranno nuovi aerei, sempre andata e ritorno e sempre intorno a Giugno a 2018 per Salonicco, Dublino, Breslavia, Porto, Malta, Cracovia, Budapest, Bruxelles

Per Bologna-Napoli i voli vi saranno ogni giorno, mentre per le altre città saranno 2 voli alla settimana andata e ritorno, tranne Bruxelles con 4 voli, Bupaste 3 voli e Dublino 5 voli.