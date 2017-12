Confindustria, stime Pil alzate ma Italia è ad un bivio con gravi rischi

L’ottimismo è il profumo della vita. Per chi lo ricorda, questo è stato il fortunato slogan pronunciato da Tonino Guerra in uno spot diventato quasi leggendario quando venne messo in onda. Ma di ottimismo si può anche morire. Sembra questo il messaggio lanciato dal Centro studi di Confindustria presentando gli Scenari economici per il 2018-2019, che se da un lato rivede le stime del Pil italiano al rialzo, dall’altro non può che mettere in guardia sul fatto che l’Italia si appresta a dover affrontare un bivio.

Un bivio che presenta gravi rischi nel caso il Paese imbocchi la direzione sbagliata. Cosa che potrebbe succedere soprattutto a causa della scarsa propensione delle banche a concedere crediti nonostante i tassi siano ai minimi e la domanda sia tornata ai livelli pre-crisi. Insomma, va bene l’ottimismo visto che l’aumento più corposo del Pil è senza dubbio un segnale incoraggiante. Ma poi bisogna fare i conti con la realtà. E mettere in evidenza, come prova a fare Confindustria attraverso l’analisi del Centro studi, quali possono essere i fattori di rischio che potrebbero minare alla base la crescita economica che, finalmente, sta mostrando i primi incoraggianti segnali anche in Italia.

Confindustria stime pil alzate

Le elezioni politiche sono vicine e Confindustria, commentando i dati snocciolati dal suo Centro studi, vuole raggiungere due obiettivi. Quello di infondere ottimismo, e quello di mettere in guardia il governo. Bisogna tenere le briglie ben salde per non compromettere un percorso lungo e faticoso che sta portando piano piano finalmente i propri frutti. Le stime sul Pil italiano sono state alzate rispetto alle precedenti previsioni che ponevano l’asticella all’1,3 per cento e poste all’1,5 per cento. Stime meno ottimistiche per il 2019 dove l’aumento del Pil non dovrebbe andare oltre un +1,2 per cento. Stime positive anche sul lavoro che è tornato a livello pre-crisi.

Bivio Italia con gravi rischi

Il bivio che si apre sul futuro dell’Italia è di quelli davvero delicati. E lo spartiacque è rappresentato proprio dalle prossime elezioni politiche. Da un lato la strada maestra del rigore e delle riforme che rappresentano l’unica possibilità per continuare nel percorso di risanamento e di crescita intrapreso negli ultimi anni. Dall’altro invece un vicolo buio che presenta gravi rischi. La paura è che l’instabilità politica ed eventuali misure demagogiche che potrebbero prediligere ragioni di puro consenso rispetto alle necessità reali per l’economia e lo sviluppo del paese prendano il sopravvento e vanifichino i passi avanti compiuti in questi ultimi anni.

Poi Confindustria bacchetta le banche colpevoli di non avere aperto ancora i cordoni del credito alle imprese nonostante siano tanti gli indicatori che indichino la correttezza di questa operazione. I tassi sono ai minimi e la domanda di prestiti delle imprese è tornata agli standard precedenti alla crisi, economica. I prestiti alle famiglie, invece, sono in crescita.