Manovra rush finale: buste paga in contanti addio, sgravi a chi assume rifugiati tra Coop

Occorre fare in fretta con la proposizione di emendamenti alla manovra perché il tempo stringe e già domani è attesa la discussione generale alla Camera dei deputati. Ed è proprio in questo momento che tutto può accadere. Da una parte vengono infatti proposti cambiamenti cruciali, ma dall'altra finiscono per trovare spazio provvedimenti discutibile approfittando dei ritmi serrati. A ogni modo, tra le novità dell'ultimo minuto da segnalare c'è il divieto di pagare gli stipendi in contanti. L'obiettivo dei proponenti è chiaro ed è quello di rendere la procedura più trasparente ovvero tracciare gli spostamenti di denaro ed evitare possibili abusi. L'emendamento ha ottenuto il via libera della commissione Bilancio della Camera dei deputati e per l'approvazione finale occorre attendere solo il voto dell'Aula.

Sgravi per assunzione di rifugiati e concorsi alle agenzie fiscali

Nella manovra finiscono anche le coop sociali. Più esattamente è stato introdotto (sempre sotto forma di emendamento e dunque da approvare con la votazione finale) un contributo per la riduzione degli sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali per quelle che assumono il prossimo a tempo indeterminato lavoratori rifugiati a cui è stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal primo gennaio 2016. Le caratteristiche della proposta che ha ottenuto il via libera preliminare sono presto dette: il limite di spesa è di 500.000 euro annui, fino a tre anni, a riduzione dello sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale.

Si sbloccano poi i concorsi alle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) per l'assunzione di personale. Non per tutti i livelli, ma solo per dirigenti e posizioni organizzative intermedie per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione. E siccome le elezioni sono ormai alle porte e questa legislatura sta lentamente volgendo al termine, un emendamento approvato nel cuore della notte e a firma Partito democratico prevede l'ammissione della presenza di osservatori internazionali dell'Osce presso gli uffici elettorali di sezione in occasione di consultazioni elettorali o referendarie. Se dovesse essere approvato, il primo campo di applicazione sarà proprio quello delle prossime elezioni politiche di cui non c'è ancora una data.

La norma salva ambulanti

Ma non c'è dubbio che se c'è un emendamento che sta facendo discutere è quello del cosiddetto salva ambulanti con il rinvio della direttiva comunitaria Bolkestein al 2020. Stando a quanto messo nero su bianco nel testo approvato, al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni del commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre è prorogato fino a tale data. Infine, si segnala il raddoppio del fondo vittime danni banche.