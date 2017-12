Azienda, 5000 domande dopo annuncio che non reperiva lavoratori. Ma perplessità

Non c'è solo l'azienda che non trovava 70 persone, ma altri casi di imprenditori o imprese che cercano, ma non trovano e non posso che destare alcune perplessità. Ora la storia è andata avanti e si sono trovati 5000 persone con un job day e non solo. Ma sia per questa vicenda che per l'altra che raccontiamo entrambe sotto non mancano perplessità e dubbi,.

La storia si ripete, dopo quella del panettiere di Milano che non trova chi assumere, ora anche una azienda di Padova, più esattamente, a Campodarsego,, dove l'azienda metalmeccanica di produzione di trattori sta cercando da mesi 70 persone e non le riesce a trovare.

Il lavoro è a contratto interminato come quello che raccontiamo sotto e uno stipendio più o meno simle ani probailmente supeiuore 1590 euro a tempo indeterminato.

L'azienda è una realtà storica dell'agricoltura specializzata,. bene avviata, che chiuderà l'anno con 90mila euro di fatturato, che ha da poco fatti investimenti per robotizzare acncora di più la catena di montaggio e ora ha bisogno di 70 nuovi dipendenti per frla tra le altre cose anche funzionare.

E come promesso sabato si è svolto il Job Day, e sonoa rrivati persino dalla Sicilia e a prima mattina c'erano già 300 lavoratori in coda, per consegnare i proprio cv e poi fare i clloqui conoscitivi.

In totale alla fine della giornata tra quelli già inviati e quelli arrivati per l'iniziative sono arrivati 5mila curricula.

Ora, però, emergono anche i primi dubbi, in quanto l'azienda dice di dare lo stipendio che abbiamo visto, ma viene contestata dai sindacati locali in maniera particolare la Fiom Cgil, che spiega che l'azienda nel Febbraio scorso ha deciso di rompere gli accordi di secondo livello del contratto nazionale e che nella gestioen della ricer del personale poteva iiziare, collaborando anche con i sindacati, da tutte le persone rimaste a casa, delle fabbriche vicine. I dubbi come per la storia del panettiere raccontata sotto e altre, quidi non mancano mai....



Il lavoro c'è ma non ci sono i lavoratori. E non si tratta neanche di un impiego poco interessante perché si tratterebbe di apprendere anche la nobilissima arte di fare il pane. E anche lo stipendio, poi, non sarebbe così male considerando la media del mercato: tra 1.200 e 1.400 euro netti, oltre al versamento dei regolari contributi previdenziali. Succede a Milano e da oltre un mese oltre cinque posti di lavoro cercati dalla panetteria Pattini in Corso Garibaldi continuano a rimanere tutti scoperti. E le speranze di completare la squadra iniziano sorprendentemente a ridursi. Quali sono allora le ragioni di quella che appare a tutti gli effetti una situazione inspiegabile alla luce della perdurante crisi di lavoro, soprattutto giovanile, che attraversa senza distinzioni tutto il territorio italiano?

Cinque offerte di lavoro ancora scoperte

Entrando più nel dettaglio della vicenda per cercare di capire le origini, le spiegazioni e le reazioni di questa vicenda occorre fare un passo indietro. Le mansioni per cui si ricerca la copertura, come riporta il sito linkiesta.it che ha portato alla luce la vicenda, sono quelli di barista, cassiera, commessa, panettiere, pasticcere e addetto pulizie. Nulla di strano, anzi, anche e soprattutto perché viene prevista l'assunzione regolare, magari anche a lungo termine per evitare tutte le volte di dover ricominciare con la formazione dei dipendenti. E in effetti, come racconta il titolare Angelo Pattini che non si riesce ancora a capacitare perché l'organico continui a rimanere sguarnito, le candidature arrivano. Tuttavia i colloqui si concludono sistematicamente con un desolante nulla di fatto.

E le motivazioni dei potenziali lavoratori sono tutte diverse. C'è chi rifiuta di fare l'aiuto cuoco e chi non intende perdere il sussidio di disoccupazione, chi si lamenta della lontananza, anche se abita nella stessa città e chi ha evidentemente tempo da perdere. Quale conclusione trarre? In prima battuta viene da credere che i giovani (o comunque una parte di loro) non abbiano intenzione di imparare un mestiere, trampolino di lancio per il futuro. Così come quella di non volersi sporcare le mani con un impiego manuale, credono magari che un'occupazione dietro la scrivania sia più rispettabile. O forse, chissà, non c'è l'intenzione di lavorare sul serio e per molte ore. Eppure, pur a voler ridurre la questione a mere motivazioni economiche, lo stipendio di un pasticcere, soprattutto se bravo e con esperienza, è tra i più elevati nel settore della ristorazione.

A farsi avanti sono gli stranieri

C'è poi un altro aspetto che merita di essere segnalato a conclusione di questa vicenda tutta italiana. Il sito linkiesta.it coglie infatti un altro significativo dettaglio che getta ulteriore luce sul mercato del lavoro. Le ultime candidature pervenute per questi cinque posti sono nella quasi totalità di stranieri. Gli italiani hanno quasi gettato la spugna. E il tutto avviene nel contesto di un organico che conta già un egiziano come panettiere e un rumeno come aiutante.