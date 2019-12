Azioni 2020 su cui investire secondo previsioni analisti finanziari

Tempo di iniziare a pensare a 2020 ovvero alle migliori scelte di investimento per il prossimo anno. Quali sono le previsioni degli analisti finanziari? Quali azioni acquistare e quali sono i consigli degli esperti?

Come al solito, il periodo tra la fine di un anno e l'inizio di quello successivo è quello in cui si moltiplicano studi e valutazioni, ma sempre con l'incognita della imprevidibilità che rimane viva. Perché accanto a scenari facilmente prevedibili, ci sono quelli non calcolabili e che possono avere un grande impatto sugli investimenti.

Se in questi 12 mesi la riforma fiscale statunitense, l'aumento dell'inflazione, l'Accordo nordamericano per il libero scambio, il ritorno ad una volatilità normale e il cambiamento di indirizzo delle Banche centrali sono stati alcuni dei tratti distintivi, cosa aspettarsi da 2020? Analizziamo in questo articolo

Le migliori azioni 2020 secondo Morgan Stanley

Previsioni Rosenblatt Securities su azioni su cui investire

Tra i primi a proporre un'analisi approfondita sul mercato finanziario 2020, su dove investire e quali sono i rischi, sono stati gli esperti della banca d'affari Morgan Stanley.

Per quanto riguarda le azioni, i primissimi tre aspetti messi in luce sono che le aziende europee sono più dinamiche; le azioni non sono troppo care rispetto ai bond e le azioni value sono ancora interessanti.

In seconda battuta, altre tre aspetti che invita a tenere conto sono che gli utili delle aziende europee cresceranno del 2%, il listino di Londra è la migliore opportunità dell'anno e che, più in generale, l'Europa è meglio di altri mercati.

A seguire, Morgan Stanley prevede l'aumento dei flussi di investimento verso l'Europa e un maggiore costo dei titoli ciclici. E se le valutazioni dei titoli quality sono troppo elevate, le banche - fa notare . sono il settore più sottovalutato in Europa.

Sicuramente interessante è l'analisi di Rosenblatt Securities che ha segnalato Splunk, PayPal, RingCentral tra i titoli più interessanti su cui puntare nel 2020.

Splunk è una società di software con sede a San Francisco che offre prodotti che monitorano, ricercano e analizzano i big data, indicizzano e correlano i risultati e rendono il tutto disponibile con un'interfaccia in stile browser. Negli ultimi anni,

Splunk ha anche iniziato a offrire prodotti software per analisi della sicurezza e applicazioni Internet of Things. L'utile per azione della società ha superato la stima con un significativo margine ed è stato anche superiore del 52% rispetto al trimestre dell'anno precedente.

PayPal ha trasformato i pagamenti digitali nel metodo preferito per le transazioni online, aiutando l'espansione del commercio elettronico negli ultimi anni. Nell'anno fiscale 2018, PayPal ha registrato ricavi per oltre 15 miliardi di dollari e profitti netti per oltre 2 miliardi di euro.

L'emergere del cloud computing ha portato numerosi cambiamenti nel mondo degli affari. RingCentral fornisce soluzioni software per combinare computer di ufficio e sistemi telefonici.

Il prodotto principale dell'azienda, RingCentral Office, è compatibile con applicazioni popolari come Salesforce, Outlook, Google Docs e DropBox, fornendo funzionalità esclusive per l'inoltro delle chiamate, più estensioni telefoniche, videoconferenze e condivisione dello schermo.