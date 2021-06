Bnl commenti e opinioni 2021 su costi, servizi, affidabilità dei clienti

Tenendo sempre conto della classifica aggiornata delle banche più sicure 2021, quali sono opinioni e commenti dei clienti di Bnl?

Nella scelta di un nuovo istituto di credito e nell'epoca della condivisione delle informazioni, i giudizi di chi ha avuto a che fare con la varie banche, ha frequentato le filiali, ha avuto rapporti con il personale, conosce costi e servizi sono una fonte preziosa.

Senza dimenticare che, come vedremo a breve, si tratta in ogni caso di libere valutazioni espresse spesso in forma anonima e di conseguenza l'importanza da assegnare è solo indicativa. Cerchiamo adesso di saperne di più sulla Banca nazionale del lavoro ed esattamente vediamo in questo articolo

Opinioni e commenti Bnl

Bnl è affidabile o rischiosa?

Ci sono alcuni indicatori utili per valutare l'affidabilità di un istituto di credito e vale anche per la Bnl. Al di là della classifica aggiornata sulle banche più sicure 2021, l'attenzione è anche su servizi, costi e affidabilità ovvero su homebanking, assistenza e presenza sul territorio.

Sulla base di quanto emerge dalle valutazioni pubblicamente espresse su Trustpilot, il giudizio è mediamente negativo.

I commenti parlano chiaro: "Servizi non più professionali", "Volevo dare zero stelle ma non credo sia possibile", "Nessun rispetto verso il cliente", "Pessima esperienza", "Sto abbandonando questa banca", "Sono settimane che attendiamo una risposta dal direttore della nostra filiale". Ma c'è anche chi esprime opinioni positive su Banca nazionale del lavoro: "Mutui con tassi fra i più bassi del mercato", "Ottimo servizio", "Competenza e professionalità".

La valutazione è sempre personale e spesso e volentieri è più facile esprimere la propria delusione anziché la soddisfazione, ricordando che a oggi Bnl è in Italia è uno dei gruppi bancari commerciali più importanti sul nostro territorio con centinaia e centinaia di sportelli in Italia, migliaia di dipendenti e una buona quota di mercato.

Dal punto di vista tecnico ed economico, sono due i parametri che ci aiutano a capire prima di altri se Bnl o è rischiosa o affidabile. Il primo è il Cet 1 ovvero il rapporto tra il capitale di qualità e le attività ponderate per il rischio.

Il secondo è il Total capital ratio ovvero il rapporto tra il patrimonio totale e le attività ponderate per il rischio. Ebbene, stando ai dati aggiornati sulle banche più sicure nel 2021, Bnl gode di buona salute. In base ai coefficienti patrimoniali relativi al terzo trimestre 2021, questo istituto di credito è considerato tra i più sicuri.

I numeri messi in mostra sono rispettivamente del 12,14% (Cet 1) e del 15,63% (Total capital ratio).

Si tratta di quote superiori rispetti alla media degli istituti di credito operanti in questo momento in Italia. Si ricorda però che Fitch Ratings, tra le principali agenzie internazionale di valutazione del credito, ha abbassato il giudizio di un punto di cinque istituti italiani, tra cui Banca nazionale del lavoro.