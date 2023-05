Mediolanum commenti e opinioni 2023 su costi, servizi, affidabilità dei clienti

L'attenzione sul sistema bancario in Italia è costantemente alto e la dimostrazione arriva dalla maggiore consapevolezza di risparmiatori e investitori italiani.

Rispetto al passato, è aumentata la dimestichezza con indicatori come Cet 1 e Total capital ratio che, come vedremo a breve, misurano lo stato di salute di un istituto di credito.

Succede anche con Mediolanum, importante banca operativa sul territorio nazionale, nota anche per via delle tante promozioni attivate nel corso del tempo.

Anche se questo non è di certo il miglior periodo per la valutazione delle banche, quali sono commenti e opinioni dei clienti? Qual è il sentore comune in merito a servizi e costi? Qual è la reale affidabilità di Mediolanum? Vediamo quindi

Opinioni e commenti 2023 Mediolanum

Mediolanum è una banca affidabile o rischiosa?

Considerando la necessità di, quali sono opinioni e commenti dei clienti di Mediolanum? L'attenzione è su quei parametri che sono ritenuti fondamentali nella scelta di un istituto di credito ovvero servizi, costi e affidabilità e quindi su homebanking, assistenza e presenza sul territorio.

Sulla base di quanto emerge dalle valutazioni pubblicamente espresse su Trustpilot, il giudizio è mediamente negativo. I commenti parlano chiaro: "Assistenza clienti inesistente", "Inaccettabile", "Call center impreparato", "Scarsa attenzione al cliente".

E ancora: "Quattro anni di esperienza: comprati diversi fondi e polizza assicurativa: guadagni scarsi o nulli, commissioni altissime e vincoli di mantenimento fino a 6 anni, pena la perdita di un bonus che altro non era che una parte delle ingenti commissioni sottratte all'investimento".

Ma c'è anche chi esprime opinioni positive su Mediolanum: "Banca fantastica", "Stupito dalla percentuale negativa di recensioni", "Banca veramente ottima". La valutazione è sempre personale, ricordando che a oggi Mediolanum è uno dei gruppi bancarii commerciale più attivi in Italia.

Sono due gli indicatori che ci aiutano a capire prima di altri se Banca Mediolanum è rischiosa o è affidabile e sono quelli maggiormente utilizzati per effettuare le verifiche.

Il primo è il Cet 1 ovvero il rapporto tra il capitale di qualità e le attività ponderate per il rischio. Il secondo è il Total capital ratio ovvero il rapporto tra il patrimonio totale e le attività ponderate per il rischio.

Ebbene, stando ai dati aggiornati sulle banche più sicure nel 2023, Mediolanum gode di buona salute. In base ai coefficienti patrimoniali relativi al terzo trimestre 2023, questo istituto di credito è considerato tra i più affidabili. I numeri messi in mostra sono rispettivamente dell'8,17% (Cet 1) e del 12,19%% (Total capital ratio).

Si tratta di quote nella media di quelli degli istituti di credito operanti in Italia ovvero maggiori rispetti ai requisti minimi indicati dalla Banca d'Italia. Si ricorda però che Fitch Ratings, tra le principali agenzie internazionale di valutazione del credito, ha abbassato il giudizio di un punto di cinque istituti italiani, tra cui Mediolanum.

