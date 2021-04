N26 recensioni e commenti clienti aggiornate al 2021

C'è N26 tra le banche che si sta facendo largo nel mercato a suon di proposte innovative e offerte interessanti per i clienti. A iniziare dal conto corrente a zero spese con Iban italiano, notifiche in tempo reale, da gestire con lo smartphone.

Ma quali sono le opinioni e i giudizi della stessa clientela? Come al solito è il web a offrire utili indicazioni e lo fa grazie alla presenza di alcune piattaforme che raccolgono commenti e opinioni. Il nostro punto di riferimento per questo articolo è trustpilot, di cui riportiamo alcune valutazioni, positive e negative.

In alcun caso garantiamo tuttavia sull'attendibilità dei giudizi espressi e invitiamo a vagliarli sempre con molta attenzione ovvero a tenerli in considerazioni in maniera indicativa. Spesso è più facile esprimere un parere negativo e di critica anziché positivo e di apprezzamento. Approfondiamo quindi:

Recensioni e commenti positivi N26

N26, anche opinioni e giudizi negativi

Tra i commenti positivi espressi su N26 c'è quello di Domenico: "Sono cliente da anni e trovo la banca N26 molto buona, facile e comoda da usare. La mia esperienza è molto positiva, non ho riscontrato problemi e il servizio clienti lo trovo molto buono".

Anche Andriano spende parole positive: "La migliore carta di debito provata finora. Nessun costo nascosto, pagamenti gratuiti in Italia ed anche nel resto del mondo senza commissioni".

Pollice in su per Claudio: "Non sono un recensore esperto, ma in questo caso è d'obbligo. Io la uso per fare trading con cryptovalute ma ovviamente si può usare al posto del c/c bancario. Parlo di N26 Standard. Costo praticamente 0 euro". Ilenia riferisce una "opinione assolutamente sincera: la uso ormai da anni ed è un ottimo conto nessuna spesa! Ha sostituito la mia vecchia carta PayPal. Consiglio vivamente".

Monia ricorda che "N26 è un conto corrente gratuito tedesco che da un po' offre la possibilità di avere un Iban italiano, e regala una carta Mastercard con pagamenti gratuiti in tutto il mondo, in più potrete fare prelievi gratuiti ed illimitati in Euro in qualsiasi sportello Atm".

Interessante è anche l'esperienza di Serena: "Sono una studentessa e ho aperto il conto N26 per necessità puramente legate all’università. In tal caso, mi sento di consigliarlo in quanto il conto base è davvero comodo, con zero spese e semplice da usare per chi non pretende molto".

Segnaliamo infine il racconto di Bruno: "Iban Italiano, affidabile, funzionalità molto utili come quella di cambiare il Pin. 0 spese 0 commissioni nei prelievi su tutti Atm e nei bonifici in entrata e uscita per la versione standard. Se devo trovare un difetto, che per me non è cosi importante, è il versamento di contanti, fattibile solo nei negozi della catena Pam e Penny, e ha una commissione".

Tra le opinioni negative espresse su N26 c'è quella di Igor che racconta la sua esperienza: "Dopo poco che ho usato N26 ho avuto una transazione fraudolenta durante la notte. Malgrado decine di messaggi di richiesta di assistenza non è accaduto nulla. Nessun rimborso niente. Vergognoso si pubblicizzino come sicura,tutto ma sicura no. Mai accaduto con altre carte che ho da decine di anni".

Si tratta di una opinione personale su N26, come quella espressa da Beatrice: "Non sono mai riuscita a diventare cliente, semplicemente perché dalla app, anche solo caricare i documenti che richiedono è impossibile. In chat di supporto dicono che l'unica cosa che puoi fare è continuare a caricare i documenti, anche se il problema è la loro app. Mi hanno dato una mail a cui scrivere: complaint chiocciola n26.com, l'indirizzo non funziona. Non hanno modo di essere contattati altrimenti!".

Mattia riferisce di aver chiesto "il rimborso del mio piano premium (in quanto l’avevo fatto proprio per questa funzione). Se come me scegliete N26 per la funzione spazi condivisi, non fatelo o chiedete al servizio clienti se è disponibile tra DE e IT (dicono che lo sarà in futuro ma non si sa quando)".