Bitcoin, rischio maxi truffa. Codacons, esposto a 104 procure

Le sorti progressive del Bitcoin che con una cavalcata inarrestabile si sta rafforzando in maniera davvero incredibile sui mercati, nonostante la sua vocazione che resta virtuale ha scatenato la curiosità del Codacons che ha voluto vederci chiaro su questo aspetto e non ha tentennato a passare all’azione.

Il rischio, per l’associazione dei consumatori è quello che dietro questo sviluppo vertiginoso del Bitcoin si celi una maxi truffa ai fini di riciclaggio che poi avrà ricadute importanti sempre sui soliti noti: i poveri, ignari risparmiatori attirati con l’inganno in una bolla che, una volta esplosa, produrrà effetti nefasti tutti a carico degli stessi risparmiatori. Ecco perché il Codacons ha presentato un esposto a 104 procure per truffa.

Bitcoin rischio maxi truffa

Il rischio che i Bitcoin si rivelino presto una maxi truffa con fini di riciclaggio di denaro sporco ha fatto tendere le antenne del Codacons che ha preso provvedimenti concreti dopo aver letto centinaia di articoli sui giornali online e su quelli cartacei che sono state inondate da notizie che rappresentano e mostrano l’intensificarsi di questa nuova giungla finanziaria all’interno della quale ad oggi tutto potrebbe succedere, con i prezzi che possono andare vorticosamente verso l’alto, com’è successo quest’anno, ma che possono anche crollare spaventosamente com’è successo nel 2014.

Un’altra bolla, insomma, che sarebbe davvero nefasta per l’economia mondiale in una fase delicata di transizione dopo anni di crisi che hanno gettato sul lastrico migliaia di risparmiatori. Il potere del piccolo risparmiatore nel determinare il prezzo sarebbe naturalmente zero in quanto sarebbero i trader sui mercati professionali a dettare le regole e i rischi sembrerebbero veramente molti.

Le monete alternative, come quelle virtuali, non sono legate a Stati e quindi non hanno una convenzione o un corrispettivo sottostante, non vengono garantite da niente e nessuno; né dal gettito fiscale, né dall’oro e neanche dai diritti sui beni.

Esposto Codacons a 104 procure

Da queste premesse nasce la volontà di procedere all’esposto del Codacons a ben 104 procure. Da un lato fanno bene a segnalare alle procure l’esistenza di numerose truffe, che però non c’entrano nulla con le criptovalute vere e dall’altro dimostrano una conoscenza scarsa e superficiale di queste tecnologie, probabilmente effettivamente come il consumatore italiano medio che rappresentano. Chi non conosce bene queste tecnologie dovrebbe lasciarle perdere.

Prima ci si informa, si cerca di capire cosa siano e come funzionano, e solo quando lo si è capito allora si inizia ad usarle. Altrimenti è difficile sostenere che la colpa non sia di chi si azzarda ad avere a che fare con cose che non conosce. Il testo non è stato ancora reso pubblico, ma è chiaro che la paura dell’associazione dei risparmiatori è quella che dietro la crescita vertiginosa della moneta criptata si nasconda una maxi truffa.