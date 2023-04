Chi e quando corre il rischio di vedersi aumentare affitto casa oa e cosa si può fare se avviene

Chi e quando corre il rischio di vedersi aumentare affitto casa nel 2023 e cosa si può fare se avviene? Vivere in una casa in affitto è quasi sempre una necessità: c’è chi prende casa in affitto per studiare fuori, lontano dalla propria casa, c’è chi prende casa in affitto per esigenze di lavoro temporaneo, chi vive in affitto perché non è pronto o non ha ancora la possibilità di comprare casa.

Vivere in affitto significa pagare ogni mese un importo del canone di affitto al proprietario di casa, in maniera sempre puntate, a cui aggiungere le spese condominiali. Si profilano però diversi aumenti.

Chi e quando corre il rischio di vedersi aumentare affitto casa nel 2023

Cosa si può fare se viene aumentato affitto casa nel 2023

Secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, tutti gli inquilini di case in affitto corrono il rischio di vedersi aumentare nel 2023 il canone dell’affitto di casa ad eccezione di coloro che hanno stipulato contratti di affitto con la cedolare secca.

Per legge, infatti, il proprietario che opta per il regime fiscale agevolato della cedolare secca non può mai adeguare il canone di affitto all’andamento dei prezzi certificato dall’Istat.

L’Istat ha, infatti, pubblicato l’aggiornamento dell’indice FOI per il mese di febbraio 2023 ed emerge un aumento dell’8,9% rispetto a 12 mesi fa, il che si traduce in un aumento medio di circa 60 euro al mese per i canoni di affitto delle case.

Tutti gli altri inquilini con contratti di locazione a canone libero, canone concordato, che si avviano alla scadenza di contratto o anche appena rinnovato, possono vedersi aumentare l’affitto di casa nel 2023 e anche questo aumento è la conseguenza della situazione economica che stiamo vivendo da mesi. L’aumento dell’inflazione e il conseguente aumento dei prezzi hanno portato anche ad aumenti dei canoni di locazione.

Secondo una recente indagine condotta da Idealista, in quasi tutte le grandi città, dove il mercato degli affitti è particolarmente vivo e dinamico, gli affitti sono aumentati, da Torino dove si è registrata un aumento in media del 4,6%, a Palermo (4,5%), Bologna (4%), a Milano (1,1%), ecc. Aumenti elevati si registrano, in generale, in regioni come Valle D’Aosta, Calabria, Umbria, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna.

Unica eccezione Roma, in cui, invece, si registra una flessione nell’ultimo mese (-0,3%) dei costi dei canoni di affitto di casa.

Stando a quanto stabilito dalle leggi in vigore, se aumenta l’affitto di casa nel 2023 per adeguamento ai prezzi Istat e il proprietario di casa invia comunicazione ufficiale di aumento dell’importo del canone di locazione da pagare, nulla teoricamente si può fare.

Dal mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di avvenuto ricalcolo dell’affitto da pagare, bisogna pagare esattamente la nuova somma risultante ed è difficile potersi opporre, considerando che l’adeguamento dei canoni di locazione ai pressi Istat è previsto dalla legge e vale per tutti i canoni di affitto, ad esclusione di coloro che applicano il regime della cedolare secca.

L’unica soluzione a cui ricorrere nel caso di un forte aumento dell’affitto di casa nel 2023 e previa soddisfazione dei requisiti richiesti è quella di richiedere il bonus affitti 2023, contributo economico a livello nazionale che viene erogato dai singoli Comuni a categorie di inquilini che si trovano in particolari situazioni economiche.

La domanda per usufruire del bonus affitti 2023 deve essere presentata dai diretti interessati dopo la pubblicazione del bando nel proprio comune di residenza. Possono usufruire del bonus affitto nazionale ma erogato dai Comuni coloro che soddisfano specifici requisiti, anche relativamente al valore Isee da avere, che possono anche essere diversi da Comune a Comune.

Altro bonus affitti nazionale che si può richiedere nel caso di aumento dell’affitto di casa nel 2023 è il bonus affitto per i giovani under 31 che prevede:

innalzamento del limite di età per beneficiare del bonus da 30 a 31 anni non compiuti;

sconto fiscale che può coprire fino al 20% dell’importo del canone di locazione fino a un importo massimo di 2mila euro;

agevolazione valida per quattro anni e non più per tre;

possibilità di usufruire del bonus anche se il contratto vale solo per una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza, per esempio una sola stanza.

Precisiamo che accanto ai bonus nazionali che possono sostenere nel pagamento degli affitti di casa ci sono anche bonus affitti locali, che si possono consultare (se effettivamente disponibili) sui singoli siti istituzionali dei propri Comuni di residenza, come quello messo a disposizione dal Comune di Milano che ha istituito un contributo economico per pagare l’affitto per i neogenitori che rientrano in una determinata fascia Isee.

Si tratta di un bonus di 250 euro al mese erogato per tre anni, per un totale di 3mila euro all’anno, a famiglie che soddisfano specifici requisiti:

devono essere composte da membri under 35 residenti a Milano;

avere almeno un figlio nato nel 2023;

avere un Isee fino a 30mila euro.