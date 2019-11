Come scoprire recensione false su Tripdavisor ristoranti, alberghi, bar, locali

Capita spesso di consultare Tripadvisor prima di prenotare una cena fuori o un albergo in un località dove trascorrere qualche giorno di vacanza. Le recensioni del sito web di viaggi, che riporta le opinioni di turisti e utenti su hotel e B&B, appartamenti, ristoranti, locali, bar ed eventuali attrazioni turistiche del luogo prescelto, sono infatti tenute in considerazione da tanti prima di decidere dove andare. Eppure è capitato di leggere non di rado recensioni spesso false.

Come scoprire recensioni false su Tripadvisor di ristoranti, alberghi, bar e locali

La questione delle recensioni false sta da tempo catalizzando l’attenzione degli esperti del settore. Spesso, infatti, si tratta di una consuetudine che rende difficile fare la scelta giusta in fatto di decisione di ristoranti e hotel da prenotare.

Stando alle ultime notizie rese note da un recente studio di Harvard, il 16% delle recensioni dei ristoranti risultano false.

Di buono, però, c’è che vi sono diversi sistemi per capire se effettivamente si tratti di recensioni false o meno. Il modo più facile è usare Fakespot.com: basta inserire l’indirizzo web di una qualsiasi attività segnalata su Tripadvisor per ricevere dopo pochi secondi un report sulla veridicità delle recensioni ma potrebbe anche bastare essere buoni osservatori.

Se, per esempio, per un ristorante sono sempre riportate recensioni positive e abbastanza ravvicinate come date, potrebbe esserci qualcosa che non va e le recensioni stesse essere una sorta di pubblicità del posto stesso.

Se, invece, si leggono recensioni dai toni piuttosto arrabbiati, potrebbe trattarsi solo di una sorta di piccola ‘vendetta’ da parte di chi magari è stato deluso dal posto, per cui non bisognerebbe considerare una recensione del genere in tutto ciò che riporta.

Recensioni false, nuovi sistemi per contrastarle

Per contrastare false recensioni, sia negative che positive, ed eventuali frodi è stato raggiunto e firmato a Londra un nuovo accordo tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) e TripAdvisor. L’accordo prevede: