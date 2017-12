Confcommercio, i più scelti regali di Natale: giochi, cibo, vestiti. E indicazioni originali

Stilata la classifica dei ragali che gli italiani stano comprando o hanno comprato durante per le feste di Natale da Confcommercio. E anche dove si stnno comprando e quanto si spende mediamente.E poi alcune idnicazioni originali per fare dei doni di natale interessanti

Arrivati a questo punto dell'anno scatta inevitabile la corsa agli acquisti dei regali di Natale. Vediamo alcune ricerche sia su come fare acquisti in sicurezza, sia quali saranno i regali più gettonati per il Natale 2017

Cosa si compra di più, dove e quanto si spende

Confcommercio ha stilato una classifica dei regali che andranno per la maggiore dove si trovano a primo posto prodotti alimentari al 73%, che staccando e di molto i giochie giocattoli, quasial 50%, vicino ai capi di abbigliamento e un poco staccati dai libri. Sempre bene i cellulari e la tecnologia e per chi ha più soldi da spendere viagg, e gioielli-

Si ritornerà a fare regali tra adulti e on solo ai bambini, cosa che era accaduta durante la crisi per più anni, ma l'incremento delle spese totali sarà di 166 euro contro i164 euro, circa 1,6% iin più rispetto al 2016.

Molto forte, come si è già visto per il Black Firday ( non è un caso che molti hanno anticipato i regali dalla metà di novembre), la spesa online anch se rimaniamo indietro. La grande distribuzione ha sempre , comunque, la prevelenza con più del 70%, seguitda dai negozi con quasi il 57%, ma il 47,8% comprerà online.

aranno in prevalenza generi alimentari (73,5%), giocattoli (48,7%), capi di abbigliamento (47,1%) e libri (43,5%) le tipologie di regalo più gettonate per questo Natale; in aumento cellulari e smartphone, gioielli e bigiotteria e viaggi.

Shopping online sicuro con Amazon e gli altri

anno dopo anno, aumenta il web diventa sempre più forte e credibile al punto di diventare quasi scontato bussare alle porte dell'online in cerca del pensiero giusto. Se fino a poco tempo fa la Rete rappresentava solo un'alternativa, adesso è la miniera principale in cui andare alla ricerca dei regali giusti, magari scontati. La sola resistenza è rappresenta dall'effettiva sicurezza degli acquisti, soprattutto quando di mezzo ci sono cifre a due o tre zeri. E allora, come comportarsi al meglio? Come effettuare shopping online sicuro senza cadere nelle trappole di malintenzionati? Che la situazione riguardi un ampissimo numero di utenti è dimostrato dal giro di business rivelato dall'Osservatorio ecommerce del Politecnico di Milano, confermato dal rapporto dell'ultimo Deloitte Xmas Survey: 23,6 miliardi di euro nel 2017.

La più popolare delle piattaforme di ecommerce è Amazon, ma anche in questo caso occorre fare alcune distinzioni perché non basta effettuare un acquisto per sentirsi protetti. Amazon è infatti diviso nella sezione Marketplace e in quella Retail. Nel primo caso sono venditori terzi a occuparsi di ordini e spedizioni. Nel secondo ci pensa direttamente Amazon ed evidentemente il grado di attenzione per il clienti e di affidabilità è superiore. Per rendersi conto a chi ci stiamo affidando basta leggere il completamento della frase "Venduto da" accanto a ogni prodotto. Naturalmente non c'è solo Amazon a consentire di fare shopping online. Basti pensare a ePrice e Monclick. Ecco, una buona idea, oltre al confronto dei prezzi, è quelli di verificare i dati della società dalla quale si sta effettuando l'acquisto. Meno preoccupazioni, ma anche meno offerte super vantaggiose, con i portali dei vari Mediaworld, Trony, Euronics ed Expert. Poi ci sono i cinque consigli di Federprivacy: