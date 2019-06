Da incontro con due vu cumprà nasce azienda di grande successo. Incredibile storia

La storia incedibile è quella dell’incontro tra due vu cumprà che ha sancito la nascita di un’azienda di grandissimo successo. Tutto è avvenuto nel 2011 quando Griffin Thall e Paul Goodman, due giovani californiani, appassionati di surf, raggiungono il Costa Rica per trascorrere una vacanza all’insegna del relax e delle onde. Che presto però si è trasformata in un’incredibile occasione imprenditoriale.

La conoscenza con due artigiani locali di nome Jorge e Joacquin, abili produttori di braccialetti coloratissimi che poi sono diventati veri e propri guru per i giovani californiani che non hanno resistito alla tentazione di conoscere più da vicino quelli che in Italia vengono classificati, senza molta delicatezza, dei semplici vu cumprà, ha rappresentato la svolta della vacanza. E da questa amicizia è nata l’incredibile storia di questa azienda che fattura oggi svariati milioni di euro.

“Pura Vida”, questo è il nome del brand di e-commerce dell’azienda nata dall’incontro con due vu cumprà che sta ottenendo un grandissimo successo. Basta analizzare il fatturato per comprendere la dimensione di un’impresa davvero eccezionale. Quest’incredibile storia pone l’accento su un tema molto dibattuto di questi tempi, ovvero l’integrazione e la possibilità di far convivere culture e stili di vita diversi.

E la piattaforma creata dall’incontro tra due vu cumprà rappresenta un esempio virtuoso visto che le creazione artigianali, colorate ed originali, provengono tutto il mondo: India, Costa Rica ed El Salvador, soprattutto.

La produzione dell’azienda nata dall’incontro di due vu cumprà si basa su braccialetti prodotti però non in maniera seriale, ma ciascuno rappresenta un pezzo unico perché lavorato artigianalmente a mano. Questo ha contribuito in maniera decisivo al grandissimo successo dell’azienda che si basa proprio sull’originalità e sul rispetto del lavoro degli artigiani latinoamericani che vengono retribuiti con un salario che è superiore di ben quattro volte rispetto a quello medio dei loro Paesi.

Oggi l’azienda può contare sulla collaborazione di più di trecento artigiani che lavorano alla realizzazione dei prodotti. Il loro contributo è determinante perché crea un valore aggiunto che sta alla base del grandissimo successo di questa azienda nata dall’incontro con due vu cumprà. Il guadagno è assicurato grazie alla piattaforma di e-commerce.

L’incedibile storia dell’incontro tra due vu cumprà che ha dato vita ad un’azienda dai profitti multimilionari, Ed è proprio l'aspetto etico ad aver suscitato l’iniziale curiosità verso “Pura Vida” che ben presto si è trasformata in acquisti a valanga.

Abbiamo sempre lavorato per creare un legame profondo con i nostri partner, onorando il loro lavoro nel più completo rispetto e comprensione reciproca. La piattaforma di e-commerce è diventata addirittura un caso studiato a livello internazionale per la strategia di marketing utilizzata, basata sul passaparola sui social network e uno stile di vita improntato all’etica ed al rispetto del lavoro e dell’ambiente.