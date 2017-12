E-commerce italiano, numeri bassi e alti i reclami, oltre 24mila

L'Italia rimane molto indietro nei numeri dell'e-commerce pur crescendo, ma tutti i dati statistiche mostrano che abbiamo ancora molta strada da fare e anche le stesse imprese e aziende sono di fatto concretamente indietro. Da sottolineare anche il numero di reclami, che è arivato come denunce a 24mila alla piattfaorma Cec creata dall'Ue

Solo 1 impresa su 10 vende veramente online

Ancora non ci siamo perché scoprire che solo una impresa italiana sfrutta il web in chiave ecommerce per rilanciare gli affari non è il miglior biglietto da visita per il sistema Italia. Per renderci conto di quanto la quota sia eccessivamente bassa, è sufficiente rendersi conto che solo due Paesi fanno peggio del nostro Paese nell'Europa dei 28. Tanto per essere chiari, peggio di noi fanno solamente Solo Bulgaria e Polonia. A scattare la fotografia del commercio elettronico tra le aziende con più di dieci dipendenti è stata una indagine Eurostat. Resta quindi molto da fare sia a livello privato e sia a livello pubblico. Basti pensare che la Commissione europea ha da tempo manifestato l'intenzione di creare un Mercato unico digitale in cui il commercio elettronico tra gli Stati membri sia uniforme. Ma come dimostra la realtà, tutto è ancora fermo. Va da sé che le principali responsabilità sono delle singole imprese. Tre gli ostacoli individuati: il costo di consegna e di resa del prodotto, la non conoscenza di una lingua straniera, la troppa burocrazia.

E-commerce, gli ultimi numeri di fatturato

Se l’e-commerce, ovvero il commercio che si fa utilizzando apposite piattaforme online, può essere considerato uno degli indicatori della modernità, l’Italia sotto questo punto di vista si colloca in una posizione di ambiguità. Vero è che l’e-commerce è in costante crescita in Italia. Una crescita continua e costante che, trainata un po’ a sorpresa dal comparto moda ha raggiunto un volume di affari che si aggira intorno ai 24 miliardi di euro. Una cifra sbalorditiva che però, se paragonata a quello che succede in altri paesi, mostra anche come il Belpaese non abbia ancora ingranato il turbo e deve ancora inseguire i principali competitors.

Nel 2016 infatti l’Italia si è classificata ultima rispetto agli altri partner europei, dietro finanche alla Grecia con una percentuale che si aggirava intorno al 3 per cento di prodotti acquistati online attraverso l’e-commerce. Quindi parlare di boom forse appare eccessivo. Ma questo significa, ed è il risvolto della medaglia, che c’è ancora molto spazio da riempire sotto questo punto di vista e non passerà molto tempo prima che l’Italia riesca a tenere il passo. D’altra parte il dato interessante è anche quello che per la prima volta in questo campo i prodotti crescono in maniera più marcata rispetto ai servizi in Italia.

L’aspetto più immediato è quello della comodità. Qualche anno fa sarebbe stato davvero difficile da immaginare che per acquistare qualsiasi cosa, sarebbe bastato un computer, un collegamento internet e un po’ di dimestichezza con queste due diavolerie della modernità. Invece quello che appariva un solo miraggio è diventato realtà e la parolina magica utilizzata per riassumere tuto questo è: e-commerce. Un’abitudine che l’Italia ha praticato con le molle rispetto agli altri partner europei che hanno subito preso confidenza con il nuovo modo di fare shopping senza alzarsi dal proprio comodo divano, senza fare file chilometriche nei negozi e potendo ritagliarsi la spesa su misura.

Il 2017 è stato l’anno dell’incremento più significativo in Italia con un dieci per cento in più di acquisti online rispetto al 2016 anno in cui il Belpaese si è classificato ultimo nella speciale classifica dei web shopper. Un giro di affari che quest’anno raggiungerà i 24 miliardi di euro in Italia. Una vagonata di soldi, è vero, ma ancora poco rispetto ad altri paesi che sfornano cifre ancora più alte. Un po’ a sorpresa, ma poi nemmeno tanto visto che questo settore ha assunto anche la guida nelle esportazioni del marchio Italia attraverso i portali italiani verso quelli stranieri, si scopre che a trainare questa irrefrenabile voglia di shopping online sia stato il comparto moda e abbigliamento.

C’è ancora spazio di crescita per l’e-commerce

Ma se la percentuale di shopping online è ancora piuttosto bassa rispetto a quella che si registra in altri paesi europei, c’è da dire che il balzo in avanti registrato in questi ultimi tempi dimostra inequivocabilmente una cosa: c’è ancora uno spazio molto grande di crescita per l’e-commerce in Italia. Questo è chiaro e dovrebbe allettare le grandi piattaforme online, come Amazon, che sicuramente un pensierino speciale per l’Italia lo starà certamente facendo.

E per l’Italia entrare in maniera convinta nel commercio online è anche una questione di sopravvivenza tra le potenze economiche mondiali. Quindi una modifica al tradizionale modo di mettere in commercio i prodotti e puntare al commercio online rappresenta la frontiera del futuro alla quale bisogna tendere per potere attingere dall’amplissima platea di potenziali acquirenti che rappresentano una miniera d’oro e la possibilità di restare competitivi sui mercati mondiali.