Figli, detrazioni maggiori e tutte le altre agevolazioni per tutti. Ma anche peggioramenti

Vantaggi fiscali come le detrazioni maggiori per i fgli o altri bonus, ma anche una serie di peggioramenti che stanno per arrivare come nuove imposte o altri miglioramenti che dovevano essere apportati e non lo sono stati

Sembra davvero che riesca a passare l'emendamento per i figli a a carico entro i 24 anni per alzare la soglia di reddito. Vediamo tutto nel dettaglio

Agevolazioni fiscali e bonus per i figli: quali sono

Tra le misure di sostegno per chi ha figli già in vigore e prorogate anche per il prossimo anno spiccano soprattutto:

bonus bebè; bonus asilo nido; bonus famiglie numerose; assegni familiari; voucher baby sitter.

Non si sa ancora se anche per il prossimo anno sarà prorogato il bonus mamma domani, che consiste nell’erogazione di 800 euro in un’unica soluzione e destinata a tutte le mamme, lavoratrici dipendenti statali e autonome e private, indipendentemente da reddito e Isee. Via libera anche alle misure relative al sostegno per asili o assistenza familiare. Secondo le ultime notizie, l’Inps avrebbe, infatti, avviato l’erogazione di un sostegno di circa mille euro da spendere per pagare l’asilo nido o per l'assistenza domiciliare. Le domande per ottenere questo sostegno possono essere presentate ancora fino al prossimo 31 dicembre.

Figli a carico: sale a 4000 euro al mese il limite di reddito nel 2018

Cambia dal prossimo anno la soglia di reddito per poter avere accesso alle detrazioni fiscali per figlia a carico: stando a quanto confermano le ultime notizie, la soglia sarebbe stata portata a 4000 euro al mese da 2.840,51 euro. La misura rientra nel pacchetto bonus famiglia della nuova Legge di Stabilità 2018 attualmente all’esame del Parlamento. Questo vale per i figli a carico entro i 24 anni. sopra i 24 nni varrà lo stessa detrazione attuale. L’emendamento in discussione dell' Ap-Pd considera a carico del genitore il figlio che guadagna fino a 3500 euro all’anno, vale a dire circa 300 euro al mese. Chi ha figli fiscalmente a carico con uno stipendio mensile inferiore o pari ai 4000 euro mese potrà godere di una detrazione sulle tasse pari a 950 euro. I figli a carico danno diritto a detrazioni per abbassare la pressione fiscale e l’importo della detrazione per figli a carico varia in base a diversi parametri che sono:

reddito complessivo del nucleo familiare; età del figlio a carico; numero di figli totali e nel caso si abbiano più di 4 figli è previsto il bonus famiglie numerose che riconosce 1200 euro di detrazione indipendentemente dal reddito e a prescindere dal numero di mesi nei quali ciascun figlio risulta a carico e se, per esempio, in una famiglia nasce il quarto figlio il 31 dicembre, il bonus famiglie numerose deve comunque essere riconosciuto complessivamente; presenza di handicap nel soggetto a carico.

La detrazione per figli a carico è di solito divisa al 50% tra padre e madre e al 100% può spettare ad un solo genitore nei seguenti casi:

su accordo, se uno ha il reddito più alto; se ha l’altro genitore a carico; se risulta affidatario esclusivo, e in questo caso i genitori possono accordarsi per la detrazione al 50%.

La detrazione è unica, cioè della stessa percentuale, per tutti i figli. Possono beneficiare delle detrazioni fiscali per figli a carico tutti i nuclei familiari con figli che abbiano un redito mensile fino a 4000 euro a prescindere da età, residenza o stato di convivenza con la famiglia. Da sottolineare che oltre ai figli, la detrazione vale anche per gli altri familiari a carico come le mogli o i propri genitori.

Attualmente la soglia è di 2840 euro

Figli a carico: valore delle detrazioni fiscali previste e calcolo

Per calcolare la detrazione fiscale di cui si può beneficiare nei casi di figli a carico sono diverse le variabili da considerare, come:

reddito annuo dichiarato dal nucleo familiare; numero di figli a carico; età del figlio fiscalmente a carico; situazione soggettiva del nucleo familiare.

L’importo della detrazione per i figli a carico è di:

1.220 euro per figli di età inferiore ai 3 anni; 950 euro per figli con più di 3 anni.

A questi importi base bisogna aggiungere ulteriori 200 euro per ogni figlio dopo il secondo, cioè nel caso in cui tra i familiari a carico ci siano almeno 4 figli e di 400 euro in presenza di uno o più figli disabili.

Abbonamenti più convenienti per bus e treni

Si tratta di una misura che viene vista con favore dai pendolari o comunque da tutti coloro che, per ragioni di lavoro o personali, si spostano di frequente con i mezzi pubblici. Nel testo della manovra è infatti presente una disposizione secondo cui i nuovi abbonamenti per treni e bus saranno convenienti ovvero proposti con sconti rispetto alla tariffa piena. I tecnici dell'esecutivo sono in questo momento impegnati nel definire i contorni del provvedimento su cui accendere il semaforo verde entro la fine dell'anno. In questo modo, i nuovi abbonamenti diventeranno più convenienti già nel 2018. Naturalmente non tutti i tipi di abbonamento potranno usufruire di questa agevolazione, ma occorre rispettare criteri ben precisi. I dettagli definitivi saranno resi noti a breve, ma le linee guida sono chiare. Per quanto riguarda le tempistiche, il testo definitivo era atteso in parlamento già da alcuni giorni ma per via della sovrapposizione con altre leggi in discussione, le scadenze sono slittate.

Non si tratta di una novità assoluta poiché già da tempo si discute di questa opportunità. Di proposte simile per facilitare i pendolari ne sono state presentate diverse nel corso degli anni, ma solo adesso si sta arrivando a concretizzazione. Le caratteristiche del provvedimento sono presto dette: lo scontro assumerà la forma di una detrazione del 19 per cento sul costo dell'abbonamento dei trasporti pubblici, compresi i treni locali, regionali e interregionali. Il primo limite da rispettare è il tetto massimo di spesa detraibile che non può superare la cinquantina di euro (esattamente 48 euro se sarà confermata la quota del 19 per cento). Significa in buona sostanza che il bonus è esercitabile solo fino a 250 euro di spesa. Senza dubbio si aprirà la solita discussione se la somma sia alta o bassa ovvero se risponderà ai reali bisogni.

Ma non c'è dubbio che siamo davanti a un taglio di spesa che fa senz'altro comodo, soprattutto agli studenti. A dimostrazione di come resti ancora tanto da definire, c'è ancora un nodo di base da sciogliere: si tratterà di un beneficio individuale con cui alleggerire l'impegno di spesa di uno o più abbonamenti? Tutto dipenderà dalla quantità di risorse che l'esecutivo intende mettere sul piatto. Non sono infatti state comunicate le coperture economiche di questa misura. E poi, quali mezzi pubblici saranno coinvolti in questa maxi manovra? Probabilmente tutti ovvero non solo treni e bus, quelli più utilizzati per spostarsi da pendolari e studenti. Ma anche le metropolitane, molto utilizzate nelle grandi città da Milano e Roma da tante altre categorie. I numeri degli abbonamenti staccati tutti gli anni danno l'idea dello sfruttamento di questo mezzo di trasporto urbano da parte di tutta la cittadinanza.

Ma c'è anche un piano B

Se questa è la strada più semplice e lineare per concedere sconti agli abbonamenti di bus e treni, nelle stanze dell'esecutivo sta in realtà circolando anche una seconda versione del provvedimento. Gli obiettivi sono gli stessi ma la strada per arrivarci sarebbe ben differente. In buona sostanza, lo Stato detasserebbe l'erogazione riconosciuta dal datore di lavoro per l'acquisto dell'abbonamento, nell'ambito di contratti o accordi aziendali attraverso le organizzazioni sindacali: l'esenzione dall'Irpef la renderebbe più conveniente rispetto a una equivalente quota di retribuzione aggiuntiva. Impossibile non notare come ci siano molti punti di contatto con la normativa che lega i buoni pasto.