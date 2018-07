Francobolli in lire, si può ancora spedire. E' legale e si risparmia. E in molti lo fanno

I francobolli in lire si possono ancora usare ed è legale come conferma Poste e permette di risarmiare sia per inviare lettere, che raccomandate e pacchi. E in tanti lo fanno già vediamo come.

Chissà, magari un giorno torneremo davvero alle lire e diventerà più semplice fare i calcoli su cosa sia conveniente e cosa troppo costoso. E soprattutto non ci sarà bisogno di escogitare trucchi di ogni tipo per cercare di risparmiare. Come quelli dei francobolli prodotti dal 1967 al 2002, l'anno dell'entrata in vigore dell'euro (prima insieme alla lira e poi in solitaria) che si possono acquistare sul mercato con forti sconti rispetto alle nuove affrancature. Come confermato da Poste italiane, è tutto legale perché quelli prodotti dal 1967 in poi non sono scaduti. Ed ecco allora che dal passaparola di piazza in piazza, il trucco legale dei commercianti per risparmiare è adesso passato alla viralità del web.

I francobolli dal 1967 in poi non sono scaduti

A confermare come sia tutto regolare ovvero sia possibile spedire lettere, pacchi e raccomandate utilizzando i francobolli in lire è stata dunque Poste italiane su sollecitazione della Stampa. Il giornalista Marco Menduni ha infatti ricevuto un pacchetto su cui erano stati applicati 25 francobolli raffiguranti più soggetti. Ma in cui la cifra stampata era appunto in lire. Ecco allora che ha deciso di vederci chiaro e capire come sia stato possibile considerando che il governo Monti aveva sancito la cessazione della validità del vecchio conio che, almeno in linea teorica, avrebbe dovuto riguardare anche le affrancature. Ma evidentemente non è così.

Alla precisa richiesta inoltra a Poste italiane di saperne di più in merito alla validità dei francobolli in lire nella spedizione di lettere, pacchi e raccomandate, la risposta è stata chiara e non lascia spazio a dubbi di alcuni tipo. A oggi è ancora possibile affrancare lettere o pacchi con francobolli il cui valore sia espresso in lire. Ovviamente - viene precisato - il valore dell'affrancatura deve corrispondere a quello della tariffa in corso per le diverse spedizioni. Questo perché tutti i francobolli stampati dopo il 1967 possiedono ancora valore legale e non sono scaduti. Insomma, purché si raggiunga l'importo richiesto è ancora possibile, in barba alla disposizione che aveva provocato un bel po' di lamentale da parte di chi aveva conservato un bel gruzzolo di lire da non poter essere cambiato. E anche se non si avessero in casa, si risparmia, comunque, comprandoli, soprattuti queli intorno al 2000 e gli anni più recenti quando erano ancora in lire in quanto costano poco e non sono certo da collezione.



Ma perché proprio dal 1967 e non prima?

Ed è sempre Poste italiane a spiegare le ragioni per cui l'anno di riferimento è proprio il 1967. Prima di quell'anno le affrancature recavano anche la data di scadenza della validità e quindi oggi non potrebbero più essere utilizzati francobolli emessi prima di quella data. Tutto molto semplice.