Ancora un volta un problema legato ad un alimento e sono davvero tnti gli alimenti trovati infetti negli ultimi mesi, da sttebre, con le uova al fipronil. QUesta volta la vicenda è legata al latte, di una realtà molto conosciuta come la Granarola.

La vicenda

E' stata la stessa Granarolo facendo una serie di controlli a campione su latte Accadì a trovare dei problemi di bollitura del latte con la formazione di alcui grumi. Non fa male alla salute, ma la società ha preferito decidere per il ritiro dei lotti che potrebbero presentare queste evidenze trovate.

Sono lotti da mezzo litto (bottiglie), confezioni da un litro da sei quelle da mezzo litro del tetraprisma. Per sapere se si è comprato un lotto di quetso genere basta telefonare al numero verde 800-848015 che rimarròà sempre attivo anche durante queste feste, natae compreso.

Oltre 100 alimenti contaminati e ritirati ulteriori

Occorre ricordare che negli ultimi tre-quattro mesi, da agosto cone le uova fipronil, ad alcuni fenonemi di aviaria adesso sui polli, passando da diversi altri almenti epersinl'acqua minerale, almeno un centinaio di prodotti hano avuto problemi di contaminazione, furtutamente in dosi mini.

Coldiretti ha aggiornato due settimane fa la sua lista di alimenti contaminati e con problemi con 14 nuovi cibi ed è un elenco che oscilla tra 2500-3000 prodotti e ha messo in guardia dal problema che 4 multinazioali controllano ttto il mercato. Tutto in questo articolo potete trovare.

E poi l'ulteriore problema dei 100 e oltre alimenti contamintai da formaggi a vini che si diceva prima, in due mesi, oltre un centiniaio, che si può trovare in questo altro articolo.