Api producono pure olio. Ecco come. E quanto ultime decisioni UE peggiorano cibi e rischi salute

Il patto è chiaro: i consumatori adotta 50 api e sperare di vincere una fornitura di Bios e di miele biologico. A lanciare la campagna Le api fanno l'olio ci hanno pensato l'azienda pugliese Monini e LifeGate: a iniziare proprio da oggi, c'è tempo fino al 30 giugno per acquistare almeno una confezione di Monini Bios, adottare 50 api e sperare che la dea bendata estragga il proprio nome per ricevere una fornitura per un anno di Monini Bios e di miele biologico. Alla base di questa iniziativa c'è l'allarme lanciato dagli esperti mondiali sulla possibilità che le api si estinguano. Tanto per essere chiari negli Stati Uniti è a rischio un'ape su quattro mentre in Europa va un po' meglio con un'ape su dieci.

Che la questione non va presa alla leggera è semplice da capire perché senza api significa minori coltivazioni e dunque riduzione del cibo. Stando ai calcoli della Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, delle 100 specie di colture che forniscono il 90% di prodotti alimentari in tutto il mondo, 71 sono impollinate dalle api. La scomparsa di questi insetti rappresenterebbe perciò solo il primo di una serie di problemi a catena per l'intera filiera. Non è un caso che la produzione di miele sia crollata. Del 30% secondo Conapi, il Consorzio nazionale apicoltori. Ecco perché una iniziativa come questa acquisti valore.

Come partecipare al concorso

I consumatori che acquistano almeno una bottiglia di olio Evo Monini Bios da 750 ml possono partecipare al presente concorso e provare a vincere uno dei premi in palio. Per concorrere all'estrazione finale, deve collegarsi al sito del produttore, accedere alla sezione dedicata alla iniziativa e registrarsi, completando il form di iscrizione con i dati anagrafici richiesti e caricando le informazioni presenti dello scontrino di acquisto ovvero numero di emissione, importo complessivo, data e ora di emissione. Tutte le registrazioni partecipano all'estrazione finale dei premi in palio. L'utente può scaricare gratuitamente un contenuto digitale che racconta la campagna sostenuta dalla società promotrice a favore delle apicoltura biologica e che spiega come i consumatori abbiano contribuito al sostegno della campagna.

Fra tutte le partecipazioni viene effettuata l'estrazione di 15 nominativi vincenti e delle riserve. A ogni nominativo estratto è assegnato un premio consistente in una fornitura annuale di prodotti Monini, composta da 12 bottiglie di olio Evo Monini Monini da 750 ml e 12 vasetti di Miele Bio da 500 grammi. Ciascun partecipante non può aggiudicarsi più di un premio.

Attenzione, olio di palma riviste le dosi sostanze alimentari

E il tutto mentre la stessa Unione europea ha riconsiderato la pericolosità dell'olio di palma. Gli esperti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno deciso di aumentare la dose giornaliera tollerabile da 0,8 a 2 microgrammi per chilo di peso corporeo. Si tratta di un passaggio di rilievo che si basa su uno studio aggiornato secondo cui i livelli di consumo di 3-MCPD tramite gli alimenti sono considerati privi di rischi per la maggior parte dei consumatori. Tuttavia esiste un potenziale problema di salute per i consumatori delle fasce di età più giovane. Nella peggiore delle ipotesi, i neonati nutriti solo con latte artificiale potrebbero superare il livello di sicurezza, anche se in misura modesta. In ogni caso, la Commissione europea sta ultimando il nuovo pacchetto di regole per ridurre i livelli di acidi grassi in oli vegetali e alimenti.