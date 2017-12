Manovra, controllo su giochi. E imposte da quaranta miliardi per italiani

Una stretta ai giochi cn un registro degli esercenti è uno delle ultime decisioni che dovrebbero essere presenti in Manovra. Dove, però, ci sono già altre decisioni importanti come tasse più alte per tutti per 40 miliardi.

Procede la manovra e siamo davvero al rush finale per diversi elementi tra cui alcuni molto importanti per la vita di tutti i cittadini di ogni giorno e imprese

Si stanno approvando o facendo, comunque, andare avanti nelle diverse Commissioni alcuni emendamenti come quello in Commissione di Bilancio della Camera del Registro degli esercenti e dei distributori di gioco completamente informatizzato per tutti i giochi presenti nei luighi pubblici, con la registrazione dei contratti e degli altri rapporti significativi.

Potrà essere utilizzato per evitare frodi ed evasioni fiscali dalla Guardia di Finanza, adal Mef-Tesoro, dalle questure e dall'Antimafia,

Manovra finanziaria, le tasse

Stando a quanto riportano le ultime notizie del Centro studi di Unimpresa, derivanti dall’analisi della manovra 2018, sono nascosti in questa stessa notevoli aumenti relativi ad entrate relative a:

fatturazione elettronica; stretta sulle frodi relative agli oli minerali; limiti alla compensazione automatica dei versamenti erariali; ridimensionamento del fondo volto alla riduzione del carico fiscale; slittamento dell’entrata in vigore della nuova Iri; imposta sostitutiva sui redditi derivante da partecipazione delle persone fisiche.

Complessivamente si parla di 29,6 miliardi di euro in più da versare nelle casse dello Stato così ripartiti: 11,7 miliardi nel 2017, 9,5 miliardi nel 2019 e 8,3 miliardi nel 2020.

Manovra: nuove trappole fiscali in arrivo

Stando a quanto riportano le ultime notizie, la nuova manovra finanziaria celerebbe ben 27 nuove trappole fiscale e in particolare riferite a:

nuovi limiti alla compensazione automatica dei versamenti fiscali, da cui dovrebbero essere recuperati 239 milioni l'anno per tutto il triennio, con un totale di 717 milioni; aumenti dal 40 al 55% (per il 2018 e per il 2019) e al 70% (dal 2020) degli anticipi delle imposte sulle assicurazioni, che dovrebbero portare maggiori entrate pari a 480 milioni nel 2018 e nel 2020 per 960 milioni complessivi; ridimensionamento del fondo per la riduzione della pressione fiscale, che dovrebbe portare ad entrate per lo Stato pari a 1,2 miliardi; nuova stretta sui giochi, che permetterà, secondo le ultime notizie, all'Agenzia delle Entrate di recuperare 421,2 milioni (rispettivamente 120 milioni 150,6 milioni e 150,6 milioni).

Secondo l’analisi del Centro studi Unimpresa, la manovra contiene ben 27 voci, poco note, che portano le entrate statali ad aumentare per complessivi 29,6 miliardi nel triennio 2018-2020. Nel dettaglio, il prossimo anno il gettito fiscale complessivo salirà di 11,7 miliardi, nel 2019 crescerà di 9,5 miliardi e nel 2020 salirà di 8,3 miliardi e: