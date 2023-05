Nuove anticipazioni su legge sostituzione caldaie con altri 3 importanti obblighi per la casa decisi da Ue

L’Ue verso un mondo più pulito: sono diverse le direttive recenti dell’Europa che puntano a cambiare le abitudini dei cittadini per renderle più consapevoli verso un mondo decisamente meno inquinato. Si è partiti con l’obbligo di ristrutturazione delle case più vecchie e inquinanti per arrivare a ulteriori direttive che si preparano a diventare leggi. E mentre avanza la legge Ue di sostituzione delle caldaie sono anche altri tre gli importanti obblighi per la casa già decisi dall’Ue. Vediamo quali sono e cosa prevedono.

Legge sostituzione caldaie cosa prevede legge Ue

Quali sono gli altri importanti obblighi per la casa decisi da Ue

al 2029.

Sarebbe, infatti, all’esame della Commissione Ue la bozza dei regolamenti sui requisiti per la commercializzazione delle caldaie e la revisione dell’etichettatura, i cosiddetti regolamenti Ecodesign ed Energy labelling sui sistemi di riscaldamento, che non prevedono direttamente il divieto all’uso di caldaie a gas ma definiscono un limite minimo di efficienza stagionale per la categoria delle caldaie, pari al 115%.

La scomparsa delle caldaie a gas sarà, infatti, progressivo: il primo passaggio potrebbe avvenire tra il 2025 e il 2026, quando non saranno più disponibili gli incentivi per la loro installazione che saranno, invece, esclusivamente rivolti all’installazione di tecnologie alternative e alla sostituzione dei vecchi impianti, fino ad arrivare al 2029, data limite per lo stop alla vendita sul mercato delle caldaie autonome alimentate a fonti fossili.

Secondo recenti indiscrezioni, in virtù del piano di risparmio energetico messo a punto dall’Ue con nuove direttive e imposizioni, potrebbe arrivare nuova legge anche per la sostituzione di cucine e l’installazione di pannelli solari insieme all’obbligo di ristrutturazioni green di casa.

Prima ancora dell’imposto obbligo di sostituzione delle caldaie a gas, è stata approvata la nuova legge per la ristrutturazione obbligatoria delle case per ridurre le emissioni inquinanti delle case italiane e garantire maggiore efficientamento energetico, con l’obiettivo entro il 2030, di avere tutti gli immobili sia residenziali e sia non residenziali con classe energetica E.

Secondo quanto previsto dalla nuova legge europea, l’obbligo di ristrutturazione casa varrà per tutte le case e gli edifici di classe inferiore a E ed entro il 2023 tutti gli edifici e le case di classe energetica inferiore a E, cioè F e G, dovranno essere ristrutturati per migliorare la propria classe energetica e ridurre, quindi, le proprie emissioni inquinanti.

I passaggi previsti dalla nuova direttiva europea sono i seguenti:

entro il 2030 tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica E;

entro il 2033 la classe energetica da raggiungere dovrà essere la D;

entro il 2040 si dovrà raggiungere un livello tale da garantire un parco immobiliare a zero emissioni entro il 2050.

edifici di pregio artistico;

edifici riconosciuti meriti storico-architettonici;

edifici di culto;

seconde case.

Sono esonerati dal nuovo obbligo di ristrutturazione edilizia le seguenti tipologie di immobili:Altra novità importa dall’Ue potrebbe prevedere l’obbligo di sostituzione di tutte le cucine a gas con cucine a induzione e, anche in tal caso, il passaggio potrebbe essere graduale, considerando che le cucine a induzione presentano numerosi vantaggi, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e l’efficienza.

La tecnologia a induzione risulterebbe, infatti, essere decisamente efficiente dal punto di vista energetico di dispendio di energia, perché non usa il gas come combustibile per riscaldare pentole e padelle.

I fornelli dei piani a induzione si scaldano molto velocemente, permettendo così di portare l’acqua a ebollizione in minor tempo, e di cucinare più velocemente, in generale, raggiungendo la temperatura desiderata per una determinata cottura e questo riduce sensibilmente i tempi di cottura e, di conseguenza, di energia.

Altra intenzione già annunciata dall'Ue è quella di rendere obbligatori i pannelli solari per tutti gli edifici pubblici e commerciali dal 2026 in poi, superata una specifica metratura, ed entro il 2030 obbligatori per tutti gli edifici residenziali.

L’obiettivo dell’Ue è raddoppiare la capacità fotovoltaica europea e installare 600 nuovi gigawatt entro il 2030, un progetto che sarà a tappe, come annunciato, per cui:

entro il 2026 dovranno avere i pannelli solari tutti i nuovi edifici commerciali e pubblici con area utile maggiore di 250 metri quadrati;

entro il 2027 l’obbligo sarà previsto anche per gli edifici già esistenti della stessa tipologia;

dal 2029 l’obbligo di installazione dei pannelli solari dovrà riguardare tutti i nuovi edifici residenziali.

Stando a quanto annunciato, in un anno, l’iniziativa dovrebbe generare circa 19 terawattora che aumenteranno a 58 entro il 2025.