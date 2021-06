Prezzi scarpe 2021, ecco le scarpe più costose al mondo. Marca e come sono

Quali sono i prezzi delle scarpe 2021? Si può dire che possono partire da pochi euro, fino ad arrivare ad alcune migliaia di euro. Così si può dire, ma talvolta la realtà può superare tutta l'immagina possibile e, anche, la logica.

Tutti i record, o qualsiasi senso di decoro, se preferite, sono stati infranti: 17 milioni di dollari è infatti la cifra più alta mai assegnata per comprare un paio di scarpe.. Quelle vendute a Dubai sono le scarpe più costose del mondo, in grado di infrangere il precedente primato delle calzature create da Debbie Wingham per la figlia di un ricco magnate arabo. Ma come fanno a raggiungere questa stratosferica cifra? Quali sono le ragioni per chiedere una somma di questo tipo? Il motivo principale è la presenza di elementi in oro e diamanti che, uniti all'idea di questa specialissimo paio di scarpe décolleté, permettono di raggiungere il prezzo di listino di 17 milioni di dollari ovvero 3 milioni di dollari in più rispetto Finora al primato primate.

Ecco le scarpe più costose al mondo

Ad aver messo la firma alle scarpe da 17 milioni di dollari in vendita è stata la casa produttrice di scarpe Jada Dubai. Dopo aver chiamato a raccolta in un hotel a sette stelle nella città araba (l'unico nel mondo) 50 ospiti scelti in base alle disponibilità economica, l'azienda ha levato i veli da quello che è a tutti gli effetti una scelta che va nella direzione opposta da quella percorsa dalle altre società di alta moda, costrette a lottare per riuscire a vendere i capi d'abbigliamento di fascia elevata. Ma senza alcun timore imprenditoriale, ecco che Jada Dubai ha tirato fuori dal cilindro le costosissime calzature da 17 milioni di dollari in oro e diamanti. Per realizzarle sono stati necessari 9 mesi di lavoro.

Ecco come sono le scarpe con il prezzo più alto al mondo...forgiate in oro, pelle, seta e 236 diamanti

Basteranno queste caratteristiche strabilianti per rendere imperdibili queste scarpe? Come riporta il Sun, secondo la co-fondatrice Maria Majari, l'intenzione è stata proprio quella di realizzare un vero pezzo unico. Forgiate in oro, pelle, seta e 236 diamanti, le Passion Diamond Shoes, mettono in mostra sulla punta due diamanti da 15 carati ciascuno. E anche se il modello presentato all'evento è un prototipo numero 36 e non è in vendita, dopo il lancio è possibile ordinarlo nella taglia desiderata.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook sui diritti per i lavoratori per rimanere aggiornato su tutte le novità: