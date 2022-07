Quali sono gli stipendi di Formula 1 nel 2022, dai grandi piloti a quelli meno conosciuti

Quali sono gli stipendi dei piloti di Formula 1 nel 2022? La stagione 2022 di Formula 1 si svolgerà da marzo a novembre. Max Verstappen (Red Bull), campione del mondo nel 2021, sta rimettendo in gioco il suo titolo. Chi dice nuova stagione, dice nuovi piloti e aggiornamenti ai loro stipendi. Quanto guadagnano Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Charles Leclerc?

Anche se non abbiamo dubbi che gli stipendi base dei piloti di F1 potrebbero essere più che sufficienti per far vivere alcuni per tutta la vita, dipingono solo una parte del quadro. Il complicato mondo dei contratti di sport motoristici significa che i bonus basati sulle prestazioni possono determinare una parte significativa del salario finale. Scopriamo quindi:

Quanto sono pagati i piloti della Formula 1

La classifica degli stipendi dei piloti della Formula 1

Quanto sono pagati i piloti della Formula 1

Sono noti i piloti di Formula 1 che si schiereranno in griglia nel 2022. Volti nuovi, ritorni: la nuova stagione di F1 dovrebbe essere emozionante come l'edizione 2021. Il titolo è in gioco e la lotta tra Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen (Red Bull), campione in carica, si annuncia intenso.

Non sorprende che il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton sia ancora una volta il pilota più pagato al mondo, con uno stipendio stimato di 36 milioni di euro per l'anno 2022, bonus esclusi. Al secondo posto di questa classifica arriva il neo campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen, con uno stipendio attuale di 22 milioni di euro.

Da notare che dal 2024 l'olandese dovrebbe diventare il pilota più pagato di tutti i tempi: il nuovo contratto firmato con la Red Bull Racing per il periodo 2024-2028 gli garantirebbe uno stipendio di 50 milioni di euro l'anno. Fernando Alonso completa il terzo gradino del podio. Alpine pagherebbe ben 18 milioni di euro al doppio iridato spagnolo, ancora alla ricerca del terzo titolo in Formula 1.

La classifica degli stipendi dei piloti della Formula 1

Titolato quattro volte con la Red Bull tra il 2010 e il 2013, Sebastian Vettel riceve ancora un compenso sostanziale. Il tedesco riceverà uno stipendio di circa 13 milioni di euro per questa stagione 2022 dall'Aston Martin.

Dietro questo quartetto di campioni del mondo non c'è da compatire Daniel Ricciardo visto che il pilota australiano intascherà quest'anno 11 milioni di euro. Un milione in più di Charles Leclerc e due milioni in più di Carlos Sainz, i due piloti della Scuderia Ferrari. Da parte francese, Esteban Ocon e Pierre Gasly riceveranno circa 4 milioni di euro, bonus e bonus esclusi, per questa stagione 2022 del mondiale di Formula 1.

Lewis Hamilton (Mercedes): 36 milioni di euro

Max Verstappen (Red Bull): 31 milioni di euro

Fernando Alonso (Alpino): 18 milioni di euro

Sebastian Vettel (Aston Martin): 13 milioni di euro

Daniel Ricciardo (McLaren): 13 milioni di euro

Charles Leclerc (Ferrari): 10 milioni di euro

Carlos Sainz Jr (Ferrari): 9 milioni di euro

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) : 9 milioni di euro

Lance Stroll (Aston Martin): 9 milioni di euro

Sergio Pérez (Red Bull): 7 milioni di euro

George Russell (Mercedes): 4 milioni di euro

Lando Norris (McLaren): 4 milioni di euro

Esteban Ocon (Alpino): 4 milioni di euro

Pierre Gasly (AlphaTauri): 4 milioni di euro

Alexander Albon (Williams): 1,8 milioni di euro

Guanyu Zhou (Alfa Romeo): 900 000 euro

Kevin Magnussen (Haas): 900.000 euro

Mick Schumacher (Haas): 900 000 euro

Nicholas Latifi (Williams): 900.000 euro

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri): 680 000 euro