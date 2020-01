Tariffe, prezzi 2020 spedizioni pacchi, raccomandate, assicurate, lettere Poste Italiane. Lista costi

Dopo l'ultimo aumento del 2019, a Luglio, delle tariffe di Poste italiane, facciamo il punto dei costi e delle tariffe in vigore nel 2020, almeno dal 1 Gennaio 2020.

Da ricordare che nel precedente aumento sono state coinvolte anche le assicurate, le lettere, i pacchi e le raccomandate ovvero i più utilizzati.

Non solo, ma la struttura degli scaglioni di peso del pacco ordinario nazionale passa dagli attuali due (0-10 kg; 10-20 kg) a tre (0-5 kg; 5-10 kg; 10-20 kg) con le tariffe rimodulate nella seguente modalità: 0-5 kg = 9 euro; 5-10 kg = 11 euro; 10-20 kg = 15 euro.

La tariffa del servizio accessorio avviso di ricevimento nazionale varia da 0,95 euro a 1,10 euro mentre la tariffa dell'avviso di ricevimento per l'estero varia da 1 a 1,15 euro.

Le tariffe,costi e prezzi 2020 per raccomandate, assicurate, lettere, spedizioni pacchi.

Ecco allora che le tariffe della Posta 4 (Retail) sono aumentate in tutti gli scaglioni di peso, tranne del sesto scaglione (350-1000 gr) del formato Medio Standard e del settimo scaglione (1000-2000 gr) Extra Formato che restano invariate; le tariffe della Postamail Internazionale sono aumentate in tutti gli scaglioni di peso, per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione; le tariffe della Posta Raccomandata (Retail) sono aumentate in tutti gli scaglioni di peso; le tariffe della Posta Raccomandata Internazionale sono aumentate in tutti gli scaglioni di peso e per tutte le zone tariffarie di destinazione e per tutti i canali di accettazione; le tariffe della Posta Raccomandata Pro sono aumentate in tutti gli scaglioni di peso; le tariffe della Posta Assicurata sono aumentate in tutti gli scaglioni di peso e per tutti i valori assicurati previsti; le tariffe della Posta Assicurata Internazionale sono aumentate in tutti gli scaglioni di peso, per tutti i valori assicurati previsti e per tutte le zone tariffarie di destinazione;

Servizi nuovi per inviare pacchi, costi e tariffe Poste Italiane 2020

E in un contesto di grande fermento dell'e-commerce, ma non solo, Poste italiano ha lanciato e rilanciato numerosi servizi per la spedizione di pacchi in Italia con differenti tariffe che dipendono principalmente dai tempi della spedizione, più o meno veloce, dalla garanzia e assicurazione sul trasporto e ovviamente dal peso dal pacco. Tutte le possibilità con i vari servizi e costi 2020 per inviare pacchi in Italia le abbiamo viste in questo articolo nel dettaglio.

In questa altra news, invece, abbiamo affrontato i servizi e le tariffe 2020 per inviare pacchi all'estero dall'Italia sempre con Poste Italiane

Gli ordini fatti sul web si ritirano negli armadietti

Nel segno dell'innovazione, ma anche della volontà di cavalcare le opportunità prospettate dal web, ecco che Poste Italiane introduce a Bologna ( ma anche in altre città italiane) gli armadietti per ritirare gli ordini fatti sul web.

Per ritirare quanto consegnato basta presentars con il codice cliente ricevuto tramite sms o posta elettronica. Naturalmente occorre in origine indicare un indirizzo diverso dal proprio domicilio per la consegna degli acquisti effettuati su Internet. Fino a questo momento il player ha attivato 8 centri PuntoPoste, sfruttabile per tutte le ore della giornata e per ogni giorno della settimana.

Più esattamente si trovano al Fico-Eataly World, al Centro commerciale Lame di via Marco Polo, all'ufficio postale Bologna 30 di via Sciesa, ai distributori di benzina a marchio Total Erg delle vie Shakespeare, Massarenti e dell'industria, oltre che dei viali Carnacini e Silvani.