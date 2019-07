Trucco per rincaro dei prezzi sempre più diffuso tra marche e supermercati. Ecco quale

L'Istat conferma questo piccolo trucco e chiede alle autorità preposte di intervenire. E tra l'altro i prodotti che rientrano sono quelli anche di maggiore diffusione.

.

Sicuri di sapere fare bene la spesa? Sicuri di mettere nel carrello il prodotto giusto ovvero quello più conveniente nel rapporto tra qualità, quantità e prezzo? A quanto pare c'è una pratica diffusa che trae in inganno i consumatori, che lo accettano consapevolmente o a propria insaputa. In buona sostanza con lo stesso prezzo propongono quantità inferiori nelle confezioni del prodotto acquistato. Oppure la aumentano di poco (ma non in misura proporzionale), dando così ai compratori la convinzione di aver fatto un affare. Ma evidentemente le cose non stanno proprio così: a guadagnarci sono sempre le aziende e a perderci sono sempre i consumatori.

Stessi prezzi ma quantità inferiori

Il problema è estremamente serio per la semplice ragione che la pratica è molto diffusa e trova applicazione in una infinità di prodotti presenti nei supermercati, non strettamente legati al settore alimentare. Il costo relativo aumenta, i consumatori non ne hanno contezza e le grandi aziende sorridono. Si tratta di una vera e propria strategia applicata ovunque, anche in Italia. E a dimostrazione di come il campanello d'allarme sia suonato dappertutto, c'è chi ha coniato un termine ben preciso: shrikflation. Si tratta di una parola che non è null'altro che l'unione di shrinkage e inflation ovvero contrazione e inflazione nella lingua italiana.

Quali prodotti sono coinvolti

A essere coinvolti sono soprattutto beni di largo consumo, come cioccolato, confetture, dolciumi, miele e zuccheri ovvero quei prodotti dal richiamo irresistibile. E non cambia molto con i dentifrici diminuiscono di qualche decimo la quantità nei tubetti o con i fazzoletti passano da 10 a 9 pezzi. Anche queste piccole modifiche hanno il loro peso per nulla trascurabile.

E guai a pensare che si tratta solo di pochi spiccioli perché alla fine dei giochi l'impatto è di tutto rispetto. Come spiega d'altronde Federico Polidoro, responsabile delle statistiche sui prezzi al consumo dell'Istituto nazionale di statistica. A suo dire i consumatori pensano che questa modifica abbia un impatto trascurabile sulla stima dell'inflazione generale ma rilevante per alcune classi di prodotti. E comunque l'Istat lo intercetta ed evita che influenzi la misura dell'inflazione. Tanto per avere un'idea più precisa di cosa si sta parlando, nell'arco di sei anni su circa 605.000 quotazioni rilevate, 1.405 hanno registrato un cambiamento di quantità, mantenendo però lo stesso prezzo finale di listino. Solo per il 17% dei bene in cui il peso è diminuito il costo.

E indagine migliori supermercati

C'è un'inchiesta molto interessante di Altroconsumo sui supermercati più convenienti per fare la spesa. La nota associazione indipendente e senza fini di lucro ha visitato 68 città italiane e ben mille punti vendita, ma ha soprattutto rilevato oltre un milione di prezzi alla scoperta del supermercato più conveniente d'Italia. Un lavoro certosino che ha fornito risultati sorprendenti su molti versanti così come conferme a quello che è il sentire comune. Alla fine dei giochi, il risparmio di spesa complessivo su base annua è di oltre 1.000 euro in base alla città in cui si vive e alla catena di Gdo ovvero Grande distribuzione organizzata (e non) scelta. Mica poco.

Il punto è che i prezzi cambiano da un negozio all'altro e la differenza per uno stesso articolo può essere considerevole. La meritoria indagine svela che i costi possono essere più salati del doppio. Di più: siccome la spesa cambia in base alla composizione della famiglia e alle possibilità economiche, basandosi sui dati di consumo dell'Istat, Altroconsumo ha anche calcolato quanto i tre profili analizzati - coppia, anziano solo o famiglia con figli - possono risparmiare cambiando tipo di spesa.

Ci sono due modi per leggere le classifiche. Da una parte c'è quella a livello territoriale ovvero si individua la propria città e si va alla ricerca del supermercato più economico. Tanto per fare un esempio, viene fuori che sia a Milano e sia a Roma, il punto vendita in cui conviene fare la spesa fa parte della catena Esselunga. Più precisamente, nel capoluogo lombardo, il risparmio massimo in città è pari a 1.021 euro con un ulteriore risparmio scegliendo i prodotti a marchio commerciale (1.990 euro) e il discount più economico (2.944 euro). Nella Capitale, il risparmio massimo in città è pari a 1.226 euro con un ulteriore risparmio scegliendo i prodotti a marchio commerciale (1.782 euro) e il discount più economico (2.736 euro).

In seconda battuta è possibile procedere con una lettura su larga scala ovvero capire qual è il supermercato meno caro su base nazionale. E in questo caso sono quattro le graduatorie elaborate da Altroconsumo, tutte pubblicate nell'ultimo numero del mensile e sul sito web. La prima riguarda i prodotti di marca ovvero è composta dai supermercati più conveniente se si è solit riempire il carrello di alimenti, detersivi, saponi che portano il marchio delle aziende leader di mercato. Il valore assegnato è stato pari a 100 alla catena più conveniente.

Esselunga 100 Alì 101 U2 Supermercato 102 Bennet 102 Panorama 103 Famila 103 Auchan 103 Ipercoop 103 Iper 103 Interspar 104 Conad Ipermercato 104 Coop 104 Conad Superstore 104 Pam 104 Iper Simply 105 Conad 105 Il Gigante 106 Simply 106 Carrefour 106 Sigma 106 Eurospar 107 Tigre 108 Carrefour Market 109 Emme Più 111

La seconda classifica fa riferimento ai supermercati più convenienti per chi fa la spesa basata su prodotti a marchio commerciale. Quasi tutti i supermercati, fa notare Altroconsumo, hanno una linea di prodotti marchiati con il logo della catena. Indice 100 va sempre al punto vendita più conveniente. Le classifiche, occorre rilevare, valgono anche se si fa la spesa con i prodotti che premiamo come miglior acquisto. Ecco allora:

Auchan 100 U2 Supermercato 104 Conad Ipermercato 106 Conad 107 Interspar 108 Conad Superstore 109 Coop 113 Eurospar 113 Ipercoop 114 Iper Simply 114 Carrefour 114 Bennet 115 Esselunga 117 Panorama 119 Iper 119 Famila 120 Pam 121 Tigre 122 Alì 122 Carrefour Market 126 Simply 127 Il Gigante 134 Sigma 147 Emme Più 150

Chi non bada al marchio e alla pubblicità, ma è interessato solo a fare le spesa più economica possibile, può consultare questa classifica elaborata da Altroconsumo. Trovano spazio i supermercati più convenienti per chi fa la spesa riempiendo il carrello solo con i prodotti dal prezzo più basso.

Lidl 100 Eurospin 100 In’s Mercato 105 Auchan 108 Prix Quality Discount 109 Tuodì Market 110 Todis 110 D-Più Discount 112 Md Discount 112 U2 Supermercato 114 Iper 115 Esselunga 118 Iper Simply 119 Ipercoop 124 Coop 124 Penny Market 124 Carrefour 125 Panorama 127 Alì 127 Bennet 128 Interspar 130 Pam 133 Conad Ipermercato 133 Il Gigante 134 Tigre 136 Simply 136 Eurospar 138 Conad Superstore 138 Famila 140 Conad 140 Carrefour Market 147 Emme Più 155 Sigma 168

Infine, questa classifica è la sintesi delle altre tre classifiche e considera una spesa più realistica, fatta con prodotti di fascia alta (quelli di marca), di fascia media (a marchio commerciale) e di fascia bassa (i più economici). Come criterio di selezione, rileva Altroconsumo, l'insegna è stata presente almeno in una regione.

Auchan 100 Ipercoop 103 Interspar 104 Coop 104 Iper 104 Famila 105 U2 Supermercato 105 Alì 106 Esselunga 107 Panorama 108 Bennet 108 Eurospar 108 Pam 108 Conad Ipermercato 109 Iper Simply 110 Simply 111 Carrefour 111 Conad Superstore 112 Conad 113 Carrefour Market 116 Il Gigante 117 Sigma 119 Tigre 120 Emme Più 127.

E i prodotti premiati 2018

Come spiegano gli organizzatori, il successo passa dall'innovazione. E per partecipare all'edizione 2018 di Prodotto dell'anno è stato perciò necessario farne un buon uso in tutto i sensi. Da una parte si intende un prodotto completamente nuovo oppure una nuova formula o ricetta, un nuovo formato, un complemento di gamma, una diversificazione, un nuovo packaging, l'uso di una nuova tecnologia. E dall'altra deve essere qualcosa che stupisce ovvero che invoglia i consumatori all'acquisto e a dire che vale la pena farlo proprio e portarlo a casa. Naturalmente è più semplice a dirsi che a farsi, ma qualcuno ci è riuscit

Insomma, la parola chiave è novità ovvero tutto quello che si affaccia sul mercato non deve mai essere stato visto prima. In buona sostanza deve essere inedito. Tutti i prodotti che si propongono ai consumatori in una veste nuova, andando incontro alle loro esigenze. Dall'edizione dello scorso anno possono partecipare anche i nuovi servizi rivolti ai consumatori, come assicurativi, bancari e telefonici.

ACCESSORI SMARTPHONE: Cellular Italia - Cellularline Handy ACETO DI MELE: Ponti - Aceto di Mele ACQUE MINI: Nestlé Waters - Vera Kids APERITIVI ANALCOLICI: Davide Campari - Crodino gusto Arancia Rossa BALSAMO CAPELLI: Procter & Gamble - Pantene 3 Minute Miracle BARRETTE CEREALI: Kellogg's - Linea Barrette BEVANDE ZERO: Ferrero - Estathé Zero BISCOTTI E MERENDE: Ferrero - Kinder Cards BURGER VEGETALI: La Linea Verde - DimmidiSì Il Burger fresco 100% vegetale CARTA DA CUCINA: Kimberly-Clark - Scottex Carta da cucina CONSERVE ITTICHE: Mare Aperto Foods - Tonno Mare Aperto CURA AUTO: Tavola - STP Additivi Carburante Auto CURA ELETTRODOMESTICI: Tavola - Dr. Beckmann Il Cura lavatrice CURA PIEDI: Reckitt Benckiser - Scholl GelActiv DEODORANTI CASA: Reckitt Benckiser - Air Wick Pure DEPILAZIONE: Reckitt Benckiser - Veet Strisce Depilatorie Easy-GelWax DESSERT SURGELATI: Cameo - Ciobar Pizzadolce DETERSIVI PROFESSIONALI: Italchimica - Dual Power Professional ESTRATTI FRESCHI: Ortoromi - Insal'Arte Ortoromi Estratti freschi 100% FAI DA TE: Arexons - Svitol Easy FARINE: Molini Spigadoro - Farine Mix - Chef in Black Gusto e Colore FERMENTI LATTICI: Sandoz - Flormidabìl FINESTRE: Oknoplast - lineaNATURA FORMAGGI FRESCHI BIO: Latteria Montello - Nonno Nanni Linea Bio FORMAGGI FRESCHI DI CAPRA: Caseificio 3b Latte - 3B Latte Linea Capra FORMAGGI SENZA LATTOSIO: Sabelli - Burratina Senza Lattosio FRUTTA SECCA: Madi Ventura - Linea BBMIX GASATORI: Sodastream - Gasatore Spirit e Gasatore Crystal Titan GELATI BENESSERE: Sammontana - Amando GIARDINAGGIO: Fitt - YOYO IGIENE INTIMA: Diva International - Fria Bio Herbs IGIENE ORALE: Equilibra - Linea Aloe INTEGRATORI ARTICOLAZIONI: Industria Farmaceutica Nova Argentia - NOVA.DolFast Compresse INTEGRATORI SONNO: Coswell - L'Angelica Valeriana LAVATRICI: Samsung - Samsung AddWash LIEVITI: Ipafood - Decorì I Lieviti MAKE UP: Kiko - KIKO Make Up MATERASSI: Marion - Platinum Collection MOZZARELLE E BURRATE: Sabelli - Burratina e Stracciatella di burrata OLIO DI SEMI: Benvolio 1938 - Linea di Oli Biologici OLIO EVO: Oleificio Zucchi - Olio EVO 100% Italiano Sostenibile PATATE SURGELATE: Pizzoli - Patasnella Barchette PATATINE: Preziosi Food - KEEP'S le patatine gourmet PESAPERSONE: Beurer - Bilance in vetro e diagnostiche PET FOOD: Nestlé Purina - Gourmet Gold Tortini PIADINE INTEGRALI: Deco Industrie - Loriana Piadina Integrale PRALINE CIOCCOLATO: Lindt & Sprüngli - Lindor 70% Cacao PREPARATI BEVANDE CALDE: Coswell - L'Angelica Infusi Biologici Alla Frutta PRODOTTI SENZA GLUTINE: Dr. Schär - Schär I Freschi PRODOTTI VEGETALI FRESCHI: Mondelez International - Sottilette Vegetali ROBOT ASPIRAPOLVERE: Samsung - POWERbot VR7000 SALUMI: Rovagnati - Naturals SCALDACQUA: Ariston Thermo Group - Lydos Hybrid SERVIZI DIGITALIZZAZIONE: Stocard - App Stocard SERVIZI FINANZIARI: Poste Italiane - App BancoPosta SERVIZI SALTAFILA: Poste Italiane - App Ufficio Postale SHAMPOO: Procter & Gamble - head&shoulders Men Ultra SISTEMI PULIZIA PAVIMENTI: Polti - Moppy SOLARI: Coswell - Prep Solari STRUCCANTI: Diva International - Fria Struccanti TAVOLETTE CIOCCOLATO: Loacker - Cioccolato Specialty e Cioccolato Classic UOVA E OVOPRODOTTI: Eurovo - le Naturelle Rustiche ZUPPE FRESCHE: La Linea Verde - DimmidiSì Le Zuppe Fresche Gourmet

Il Premio all'innovazione deciso dai consumatori

Eletto Prodotto dell'Anno è il Premio all'Innovazione è un riconoscimento che ha una particolarità ben precisa: è basato solo sul voto dei consumatori. Più nello specifico, i prodotti sono eletti da più di 12.000 utenti attraverso un ricerca di mercato sull'innovazione in Italia, lo strumento che permette alle aziende di conoscere l'opinione dei propri consumatori, aiutandole a rispondere alle loro esigenze. Innovazione e soddisfazione sono allora i criteri fondamentali per l'elezione di ogni prodotto o servizio. Il premio punta ad amplificare la visibilità attraverso l'uso del logo eletto Prodotto dell'Anno in comunicazione e sul punto vendita, assicurando forza e impatto a scaffale.